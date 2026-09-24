10 मिनट डिलीवरी वाली Apps पर एक्शन, खरीदारी करने वालों के लिए इसका मतलब क्या है?

अगर आप Amazon, Flipkart, Zepto, Swiggy Instamart या BigBasket से दूध, दही, स्नैक्स या दूसरी खाने-पीने की चीजें मंगाते हैं तो ये खबर आपके काम की है. खाने-पीने की चीजों की सुरक्षा देखने वाली सरकारी संस्था FSSAI ने इन पांच बड़े ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई शुरू की है.

FSSAI को इन प्लेटफॉर्म पर बिक रहे कुछ प्रोडक्ट्स को लेकर आपत्ति मिली है. कहीं प्रोडक्ट पर किए गए दावों को नियमों के खिलाफ बताया गया है तो एक मामले में धतूरे के फल और बीज की ऑनलाइन बिक्री का मामला सामने आया है.

सबसे पहले समझिए पूरा मामला क्या है

FSSAI ने Happilo Premium Date Bites Zesty Orange को लेकर कार्रवाई शुरू की है. FSSAI के मुताबिक इस प्रोडक्ट पर किए गए कुछ दावे नियमों के मुताबिक नहीं थे और उन्हें भ्रामक माना गया. यह प्रोडक्ट Amazon, Flipkart, Zepto, Swiggy Instamart और BigBasket पर उपलब्ध था. इसलिए इन पांचों प्लेटफॉर्म के खिलाफ इस मामले में कार्रवाई शुरू हुई है.

इसके अलावा Milky Mist के कुछ डेयरी प्रोडक्ट्स को लेकर भी FSSAI ने आपत्ति जताई है. इनमें Fresh Low Fat Cream, Farm Fresh Curd और Greek Yoghurt शामिल हैं. इन प्रोडक्ट्स से जुड़े मामलों में Swiggy Instamart और BigBasket के खिलाफ कार्रवाई शुरू हुई है.

धतूरे का मामला सबसे ज्यादा गंभीर

इस पूरी कार्रवाई में सबसे अलग मामला धतूरे के फल और बीज का है. धतूरा खाने की चीज नहीं है और इसके फल और बीज जहरीले माने जाते हैं. FSSAI ने इसे प्रतिबंधित खाद्य पदार्थों की श्रेणी में रखा है.

FSSAI के मुताबिक Amazon, Swiggy Instamart और BigBasket पर धतूरे के फल और बीज को ऑनलाइन दिखाने और बेचने से जुड़े मामले सामने आए हैं. इसी को लेकर इन प्लेटफॉर्म पर कार्रवाई शुरू की गई है.

किस प्लेटफॉर्म पर कितने मामले?

पूरे मामले को आसान भाषा में समझें तो- BigBasket और Swiggy Instamart पर तीनों तरह के मामले हैं - Happilo प्रोडक्ट, Milky Mist के प्रोडक्ट और धतूरा. Amazon पर Happilo प्रोडक्ट और धतूरे से जुड़े मामले में कार्रवाई शुरू हुई है. वहीं Flipkart और Zepto पर फिलहाल Happilo प्रोडक्ट से जुड़े मामले में कार्रवाई शुरू की गई है.

ऑनलाइन खरीदारी करने वालों के लिए इसका मतलब क्या है?

आज लोग किराने का सामान ही नहीं बल्कि दूध, दही, पनीर, स्नैक्स और दूसरी खाने-पीने की चीजें भी घर बैठे ऑनलाइन मंगा रहे हैं. ऐसे में ग्राहक अक्सर प्रोडक्ट की पैकिंग और ऑनलाइन लिस्टिंग में लिखी जानकारी देखकर ही सामान खरीदता है. FSSAI की इस कार्रवाई से एक बात साफ है कि खाने की चीजों की ऑनलाइन बिक्री करने वाले प्लेटफॉर्म भी नियमों के दायरे में हैं.

हालांकि अभी यह कहना जल्दबाजी होगी कि इन कंपनियों पर कितना जुर्माना लगेगा. FSSAI ने फिलहाल दंडात्मक कार्रवाई शुरू करने की बात कही है यानी मामला अभी प्रक्रिया में है और अंतिम फैसला आना बाकी है. साथ ही Happilo और Milky Mist को इस कार्रवाई में आरोपी कंपनी बताने के बजाय संबंधित प्रोडक्ट्स से जुड़े मामले के तौर पर देखना चाहिए.

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