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हिंदी न्यूज़बिजनेसUPI से लेकर जॉब ऑफर्स तक, भारत में हर 100 में से 12 लोग हुए स्कैम का शिकार- सर्वे

UPI से लेकर जॉब ऑफर्स तक, भारत में हर 100 में से 12 लोग हुए स्कैम का शिकार- सर्वे

ऑनलाइन फ्रॉड को लेकर किए गए एक सर्वे में बताया गया है कि भारत में हर 100 में से 12 लोग बीते 1 साल में स्कैम का शिकार बने हैं. इसमें पार्ट-टाइम जॉब से लेकर UPI फ्रॉड तक शामिल हैं.

Written By : अभिषेक कुमार |  Updated at : 08 Oct 2026 11:55 AM (IST)
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भारत में ऑनलाइन फ्रॉड का शिकार होना अब जैसे कोई मामूली बात हो गई. बैंकों, सरकार और पुलिस की ओर से जागरुकता फैलाने के बावजूद बड़ी संख्या में लोग फ्रॉड का शिकार हो रहे हैं. हाल ही में सामने आए एक नए सर्वे में बताया गया है कि भारत में पिछले एक साल में लगभग 12 फीसदी लोगों ने किसी न किसी वित्तीय या डिजिटल फ्रॉड का शिकार होने की बात स्वीकार की है. सबसे आम स्कैम के मामले ऑनलाइन शॉपिंग से जुड़े हैं. 

मोबाइल इकोसिस्टम को इकट्ठा करने वाले वैश्विक संगठन जीएसएमए की ओर से किए गए सर्वे के मुताबिक, पिछले एक साल में हर 100 में से 12 लोग ऑनलाइन फ्रॉड का शिकार बने हैं.  बड़ी बात यह है कि भारत में जहां ये आंकड़ा 12 फीसदी है, वहीं आसियान 6 देशों, जैसे- इंडोनेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर, मलेशिया, वियतनाम और फिलीपींस में यह आंकड़ा 8 फीसदी है.

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साइबर अपराध के बढ़ते मामलों में मुख्य रूप से 

  • डिजिटल अरेस्ट
  • फर्जी पार्ट-टाइम जॉब के ऑफर
  • यूपीआई और बैंक फ्रॉड
  • और ओटीपी शेयरिंग जैसी ठगी की घटनाएं शामिल हैं.

रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि जागरूकता के बावजूद साइबर ठग नए-नए तकनीकी तरीकों और फर्जी ऐप का इस्तेमाल कर लोगों को निशाना बना रहे हैं. सर्वे में बताया गया है कि लोग संस्थानों को अपने डेटा का इस्तेमाल करने की असामान्य स्तर की अनुमति भी देते हैं, जिससे वह ज्यादा फ्रॉड का शिकार बनते हैं.

किस क्षेत्र में कितने फीसदी लोग ठगे गए?

  • ऑनलाइन शॉपिंग से जुड़े स्कैम के मामले- 33%
  • पुरस्कार, लॉटरी और विरासत से जुड़े स्कैम के मामले- 31%
  • नौकरी या आय से जुड़े स्कैम के मामले- 30%
  • क्यूआर कोड या पेमेंट लिंक से जुड़े स्कैम के मामले- 27%
  • और मैसेजिंग ऐप  से जुड़े स्कैम के मामले- 42% हैं.

नए-नए तरीके ढूंढते हैं स्कैमर्स

जानकारों और सुरक्षा एजेंसियों ने नागरिकों को अंजान कॉल, संदिग्ध लिंक्स और पैसों के लेनदेन को लेकर ज्यादा सतर्क रहने की सलाह दी गई है. जीएसएमए के मुख्य नियामक अधिकारी जॉन गिउस्टी ने टीओआई को बताया है कि साल 2024 में वैश्विक स्तर पर घोटालों में एक ट्रिलियन डॉलर का नुकसान हुआ और वैश्विक स्तर पर 50 फीसदी लोगों ने माना है कि वह फ्रॉड का शिकार बन रहे हैं. अब स्कैमर्स फर्जी कॉल और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर फर्जी एड और वित्तीय सेवाओं में घुसपैठ करने के तरीके ढूंढ रहे हैं.

यह भी पढ़ें- Repo Rate Hike: जानिए अब किस बैंक का लोन सबसे पहले महंगा होगा?

About the author अभिषेक कुमार

अभिषेक कुमार वर्तमान में ABP न्यूज़ में चीफ कॉपी एडिटर के तौर पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं. अभिषेक यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रहे हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत आजतक न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की. इसके बाद इंडिया न्यूज़ में कार्यरत हुए और बीते करीब 9 सालों से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रहे हैं. अभिषेक यहां बिजनेस सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. कई राज्यों के चुनाव, लोकसभा चुनाव और केंद्रीय बजट के दौरान अलग-अलग सीरीज में खबरें लिखते रहे हैं. अभिषेक ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई दिल्ली के भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से की है. यहां अभिषेक ने टीवी और रेडियो पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है. अभिषेक राजनीति, चुनाव, समाज, अंतरराष्ट्रीय संबंधों और अर्थव्यवस्था जैसे मुद्दों पर लगातार लिखते रहे हैं. अपनी प्रोफेशनल लाइफ से इतर अभिषेक ट्रैवल और स्ट्रीट फोटोग्राफी का शोक भी रखते हैं.
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Published at : 08 Oct 2026 11:53 AM (IST)
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