UPI से लेकर जॉब ऑफर्स तक, भारत में हर 100 में से 12 लोग हुए स्कैम का शिकार- सर्वे

भारत में ऑनलाइन फ्रॉड का शिकार होना अब जैसे कोई मामूली बात हो गई. बैंकों, सरकार और पुलिस की ओर से जागरुकता फैलाने के बावजूद बड़ी संख्या में लोग फ्रॉड का शिकार हो रहे हैं. हाल ही में सामने आए एक नए सर्वे में बताया गया है कि भारत में पिछले एक साल में लगभग 12 फीसदी लोगों ने किसी न किसी वित्तीय या डिजिटल फ्रॉड का शिकार होने की बात स्वीकार की है. सबसे आम स्कैम के मामले ऑनलाइन शॉपिंग से जुड़े हैं.

मोबाइल इकोसिस्टम को इकट्ठा करने वाले वैश्विक संगठन जीएसएमए की ओर से किए गए सर्वे के मुताबिक, पिछले एक साल में हर 100 में से 12 लोग ऑनलाइन फ्रॉड का शिकार बने हैं. बड़ी बात यह है कि भारत में जहां ये आंकड़ा 12 फीसदी है, वहीं आसियान 6 देशों, जैसे- इंडोनेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर, मलेशिया, वियतनाम और फिलीपींस में यह आंकड़ा 8 फीसदी है.

साइबर अपराध के बढ़ते मामलों में मुख्य रूप से

डिजिटल अरेस्ट

फर्जी पार्ट-टाइम जॉब के ऑफर

यूपीआई और बैंक फ्रॉड

और ओटीपी शेयरिंग जैसी ठगी की घटनाएं शामिल हैं.

रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि जागरूकता के बावजूद साइबर ठग नए-नए तकनीकी तरीकों और फर्जी ऐप का इस्तेमाल कर लोगों को निशाना बना रहे हैं. सर्वे में बताया गया है कि लोग संस्थानों को अपने डेटा का इस्तेमाल करने की असामान्य स्तर की अनुमति भी देते हैं, जिससे वह ज्यादा फ्रॉड का शिकार बनते हैं.

किस क्षेत्र में कितने फीसदी लोग ठगे गए?

ऑनलाइन शॉपिंग से जुड़े स्कैम के मामले- 33%

पुरस्कार, लॉटरी और विरासत से जुड़े स्कैम के मामले- 31%

नौकरी या आय से जुड़े स्कैम के मामले- 30%

क्यूआर कोड या पेमेंट लिंक से जुड़े स्कैम के मामले- 27%

और मैसेजिंग ऐप से जुड़े स्कैम के मामले- 42% हैं.

नए-नए तरीके ढूंढते हैं स्कैमर्स

जानकारों और सुरक्षा एजेंसियों ने नागरिकों को अंजान कॉल, संदिग्ध लिंक्स और पैसों के लेनदेन को लेकर ज्यादा सतर्क रहने की सलाह दी गई है. जीएसएमए के मुख्य नियामक अधिकारी जॉन गिउस्टी ने टीओआई को बताया है कि साल 2024 में वैश्विक स्तर पर घोटालों में एक ट्रिलियन डॉलर का नुकसान हुआ और वैश्विक स्तर पर 50 फीसदी लोगों ने माना है कि वह फ्रॉड का शिकार बन रहे हैं. अब स्कैमर्स फर्जी कॉल और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर फर्जी एड और वित्तीय सेवाओं में घुसपैठ करने के तरीके ढूंढ रहे हैं.

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