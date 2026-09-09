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हिंदी न्यूज़बिजनेसIRCTC के किचन से Zepto तक, 6 कंपनियों के लाइसेंस सस्पेंड, FDA ने कसा शिकंजा

IRCTC के किचन से Zepto तक, 6 कंपनियों के लाइसेंस सस्पेंड, FDA ने कसा शिकंजा

FDA की कार्यवाई ने महाराष्ट्र में कई सारे प्रतिष्ठित फूड प्लाजा और बेस किचन का भांडा फोड़ दिया है. मजे कि बात ये है कि देखते ही देखते IRCTC के किचन से Zepto तक, करीब 6 कंपनियों के लाइसेंस सस्पेंड हो चुके हैं.

Written By : नम्रता अरविंद दुबे |  Updated at : 09 Sep 2026 09:13 AM (IST)
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मुंबई में खाद्य सुरक्षा को लेकर महाराष्ट्र के FDA ने बड़ी कार्रवाई की है. खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता और स्वच्छता नियमों में लापरवाही पाए जाने के बाद मुंबई में 6 प्रतिष्ठानों के लाइसेंस निलंबित कर दिए गए हैं. इनमें Zepto का मलाड वाले परिसर भी शामिल है. वहीं पुणे में भी 12 प्रतिष्ठानों के खिलाफ कार्रवाई की गई है.

महाराष्ट्र FDA की ओर से 8 सितंबर को जारी प्रेस नोट के अनुसार, अधिकारियों ने अलग-अलग खाद्य प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया था. जांच के दौरान कई जगहों पर साफ-सफाई, खाद्य पदार्थों के रखरखाव, तापमान नियंत्रण और कर्मचारियों की हाइजीन से जुड़ी गंभीर कमियां मिली हैं.

IRCTC के बेस किचन पर भी गिरी गाज
रेल यात्रियों को खाना देने कराने वाले IRCTC के बेस किचन और फूड प्लाजा भी FDA की जांच के दायरे में आ गए हैं. कुल 5 प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया गया. इनमें कुर्ला पश्चिम स्थित आर.के. एसोसिएट्स एंड होटलियर्स प्राइवेट लिमिटेड का खाद्य लाइसेंस निलंबित कर दिया गया, जबकि 4 प्रतिष्ठानों को सुधार नोटिस जारी किए गए हैं.

जांच के दौरान कुर्ला के बेस किचन में कॉकरोच की मौजूदगी, खुले में रखा खाना, खुले कचरे के पास भोजन तैयार करना और रसोई की खराब स्थिति जैसी कमियां मिलीं. यानी जिस जगह से यात्रियों के लिए खाना तैयार होकर पहुंचता है, वहां ही साफ-सफाई के नियमों का पालन नहीं किया जा रहा था.

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Zepto में मिलीं कई खामियां
मलाड पश्चिम स्थित Drogheria Sellers Pvt. Ltd. (Zepto) के परिसर में भी FDA को गंभीर कमियां मिलीं. जांच के दौरान बड़ी संख्या में कॉकरोच, खराब कोल्ड चेन, गंदा ड्रेनेज और कर्मचारियों की व्यक्तिगत स्वच्छता से जुड़ी खामियां सामने आई हैं.

सबसे बड़ी गड़बड़ी नाशवंत खाद्य पदार्थों के तापमान को लेकर मिली. दूध, पनीर और दही जैसे उत्पाद 14-15 डिग्री सेल्सियस पर रखे गए थे, जबकि इन्हें 2 से 6 डिग्री सेल्सियस के बीच रखा जाना चाहिए. इसके बाद FDA ने Zepto परिसर का लाइसेंस तुरंत ही निलंबित कर दिया. साथ ही वहां से खाद्य पदार्थों की बिक्री, स्टोरेज, वितरण और ऑनलाइन ऑर्डर की पूर्ति पर भी रोक लगा दी गई.

मातेश्वरी मिल्क का लाइसेंस सस्पेंड
खारघर स्थित मातेश्वरी मिल्क में भी जांच के दौरान कई खामियां सामने आईं. यहां दूध के तापमान को कंट्रोल करने, साफ-सफाई, कीट नियंत्रण और कर्मचारियों की मेडिकल जांच से जुड़े नियमों का पालन नहीं मिला है.

FDA के मुताबिक, ग्राहकों को दिए गए डिटेल और दूध के टैंकों पर लिखी जानकारी में भी अंतर पाया गया है. इतना ही नहीं, पाश्चराइजेशन की सुविधा नहीं होने के बावजूद पाश्चराइज्ड दूध की सप्लाई किए जाने की बात सामने आई है. मामले में 7 सितंबर को सुनवाई हुई, जिसके बाद लाइसेंस को निलंबित कर दिया गया है.

ISKCON जुहू पर कार्रवाई
जुहू स्थित ISKCON परिसर की तीन खाद्य इकाइयां भी FDA की कार्रवाई से नहीं बच सकीं. यहां पानी की गुणवत्ता की नियमित जांच का रिकॉर्ड नहीं मिला है.

इसके अलावा कच्चे और तैयार खाने को सही तरीके से स्टोर नहीं किया गया था. जांच में कीटों की मौजूदगी, सफाई में लापरवाही और कर्मचारियों की मेडिकल जांच और ट्रेनिंग से जुड़े रिकॉर्ड की कमी भी मिली. इन सभी खामियों के बाद तीनों खाद्य इकाइयों के लाइसेंस निलंबित कर दिए गए.

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यहां पर भी हुई कार्रवाई
मुंबई में कई दूसरे खाद्य प्रतिष्ठानों के खिलाफ भी FDA ने कार्रवाई की है. Bombay's The Food Fusion Cafe के लाइसेंस को निलंबित करने की सिफारिश की गई है. वहीं बोरीवली पूर्व स्थित Shree Madhuram के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट को निलंबित करने की सिफारिश हुई है.

इसके अलावा कोठारी स्वीट्स और श्री मुलुंड फरसान मार्ट में बिना वैध उत्पादन लाइसेंस के प्रोडक्शन यूनिट चलाने समेत कई कमियां मिलीं. इनके लाइसेंस भी निलंबित किए गए हैं. Maharashtra Biryani Center, गोरेगांव पूर्व का लाइसेंस भी 8 सितंबर से निलंबित किया गया है.

पुणे में 12 जगह पर एक्शन
खाद्य सुरक्षा को लेकर पुणे क्षेत्र में भी FDA ने कार्रवाई की. यहां कुल 12 प्रतिष्ठानों के खिलाफ कदम उठाया गया. इनमें Adhiti Veg को वैध खाद्य लाइसेंस के बिना कारोबार करते पाए जाने पर बंद करने का आदेश दिया गया.

वहीं काका वडापाव, क्रिस्टल गॉरमेट, गुरुकृपा चिकन प्लांट, होटल यशराज, श्री गणेश होटल, होटल सह्याद्री, सावणगिरी लोणी डोसा, गोल्डन चहा, जैक्सन डेयरी और खडा वडापाव सेंटर समेत 11 प्रतिष्ठानों के लाइसेंस निलंबित किए गए.

FDA ने दी सख्त कार्रवाई की चेतावनी
FDA ने साफ किया है कि खाद्य कारोबार से जुड़े सभी प्रतिष्ठानों के लिए खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता के नियमों का पालन करना जरूरी है. खाने की गुणवत्ता से किसी भी तरह का समझौता पाए जाने पर कार्रवाई की जाएगी. यानी होटल हो, डेयरी हो, ऑनलाइन डिलीवरी का वेयरहाउस हो या रेलवे का बेस किचन, खाने की सुरक्षा में लापरवाही अब भारी पड़ सकती है. FDA ने संकेत दिया है कि आने वाले दिनों में भी ऐसे प्रतिष्ठानों की जांच और कार्रवाई जारी रहेगी.

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About the author नम्रता अरविंद दुबे

नम्रता अरविंद दुबे 10 वर्षों से अधिक समय से टीवी पत्रकारिता में विभिन्न मुद्दों को कवर कर रही हैं. वर्तमान में ABP न्यूज़ में बतौर संवाददाता कार्यरत हैं.
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Published at : 09 Sep 2026 09:13 AM (IST)
Tags :
FDA Food Safety IRCTC
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