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हिंदी न्यूज़बिजनेसबस आज भर है मौका, तुरंत खरीद लें टीवी-फ्रिज, पछताने की न आए नौबत

बस आज भर है मौका, तुरंत खरीद लें टीवी-फ्रिज, पछताने की न आए नौबत

आने वाले समय में महंगाई की मार और ज्यादा पड़ने वाली है. खासतौर से होम अप्लायंस इलेक्रट्रॉनिक्स की कीमतों में 1 अक्टूबर से इजाफा होने वाला है. ऐसे में खरीदारों के पास केवल आज का ही दिन बाकी है.

Written By : प्रतीक्षा राणावत |  Updated at : 30 Sep 2026 05:20 PM (IST)
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क्या आप दीपावली के मौके पर इलेक्ट्रॉनिक उपकरण या फिर कुछ होम अप्लायंस खरीदने का मन बना रहे हैं? अगर हां, तो फिर देर मत कीजिए और इसके लिए अक्टूबर आने का तो बिलकुल भी इंतजार मत कीजिए. क्योंकि एक अक्टूबर के बाद से इन चीजों के दाम बढ़ने वाले हैं. ऐसे में आपके पास केवल आज का यानी 30 सितंबर का ही समय बचा है, तो तुरंत जाकर आज ही शॉपिंग कर लें.

दरअसल कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स और अप्लयंस कंपनियां जल्द ही इन सभी चीजों के दाम 5 से 8 प्रतिशत तक बढ़ाने की तैयारी कर रही हैं. ये नए बदलाव 1 अक्टूबर से लागू होंगे. जिसके चलते लोगों को आज के बाद से ये सामान महंगा मिल सकता है.

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क्यों बढ़ रहे हैं दाम?
इस महंगाई की सबसे बड़ी वजह रॉ धातुओं जैसे, लोहा, स्टील, कॉपर आदि के दामों में इजाफा है. इसके अलावा माल ढुलाई का भाड़ा भी ईरान युद्ध के कारण बढ़ रहा है. ऐसे में इन चीजों के ट्रांसपोर्ट का खर्च बढ़ रहा है. जिसका सारा बोझ कंपनियों पर पड़ रहा है. जिसके कारण भी इन चीजों के दाम बढ़ाने का मन कंपनियां बना चुकी हैं.

सबसे ज्यादा बढ़ेंगे AC के दाम
ये साल 2026 में तीसरी बार होगा जब इन चीजों के दाम बढ़ाए जा रहे हैं. इससे पहले भी दो बार दाम बढ़ाए जा चुके हैं. लेकिन इस पारी में सबसे ज्यादा दाम एसी यानी एयर कंडीशनर के बढ़ाए जाने की चर्चा है. कई मेन्युफैक्चरर्स टीवी, फ्रिज और वॉशिग मशीन के दाम 2 से 4 प्रतिशत तक बढ़ा रहे हैं. तो वहीं एसी के दामों में सबसे ज्यादा तेजी देखने को मिलेगी, जो 5-8 प्रतिशत तक हो सकती है. कुछ कंपनियां तो अभी से एसी की कीमतें बढ़ा चुकी हैं.

दीवाली के बाद और भी बढ़ेंगे दाम
बता दें कि 1 अक्टूबर को बढ़ने वाली कीमत आखिरी नहीं होने वाली है, बल्कि इसके बाद भी कीमतों में इजाफा जारी रहेगा. कंपनियां प्लान कर रही हैं कि अभी से जनवरी 2027 के बीच में एक बार और इजाफा करते हुए 15 प्रतिशत दाम अप्लायंस और इलेक्ट्रॉनिक्स के बढ़ाए जाएं.

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About the author प्रतीक्षा राणावत

प्रतीक्षा राणावत एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में करीब 12 वर्षों का अनुभव है. इन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मल्टीमीडिया (B.Sc - Multimedia) में ग्रेजुएशन किया है और इसके बाद जन संचार (Mass Communication) में पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है. अपने करियर की शुरुआत इन्होंने न्यूज़ एंकर के रूप में की, लेकिन समय के साथ लेखन में भी अपनी मजबूत पहचान बनाई. वर्तमान में प्रतीक्षा बिजनेस और यूटिलिटी विषयों के लिए लेखन करती हैं. इसके अलावा इन्होंने लंबे समय तक एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल जैसे विषयों पर भी लिखा है. लिखने के साथ- साथ ही इन्हें ट्रैवलिंग, नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना और किताबें पढ़ने का भी शौक है
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Published at : 30 Sep 2026 05:20 PM (IST)
Tags :
Inflation News Appliance Price Hike
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