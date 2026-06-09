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हिंदी न्यूज़बिजनेसInvestment News: 22000 लगाकर हर दिन पाएं 60000 रुपए, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐसा कहा? PIB ने बताया

Investment News: 22000 लगाकर हर दिन पाएं 60000 रुपए, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐसा कहा? PIB ने बताया

Investment Scheme: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का हाल ही में एक वीडियो वारल हो रहा है, जिसमें वो लोगों से एक स्कीम में 22 हजार रुपये निवेश करने की बात कर रही हैं. जानें इस वीडियो की सच्चाई.

By : प्रतीक्षा राणावत | Updated at : 09 Jun 2026 06:59 PM (IST)
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Investment Scheme: सोशल मीडिया पर कई निवेश के प्लान सामने आते रहते हैं. जिनमें कई वीडियो और ऑडियो में जुड़े रहते हैं. ऐसा ही एक इनवेस्टमेंट स्कीम प्लान फेसबुक पर लोगों की नजर में आया है, जिसमें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लोगों से एक प्लान में निवेश करने की अपील कर रही हैं. अब इस वायरल वीडियो की सच्चाई खुद सरकारी की तरफ से ही सामने आई है.

क्या है वायरल वीडियो?
दरअसल सोशल नेटवर्किंग साइट फेसबुक पर एक वीडियो एडवरटाइजमेंट तेजी से वायरल हो रही है. इस वीडियो में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण एक इनवेस्टमेंट प्लेटफॉर्म पर लोगों से जुड़ने की अपील कर रही हैं. इसमें वो कह रही हैं कि 22 हजार रुपये का निवेश इस प्लेटफॉर्म के जरिए करें तो इससे 60 हजार रुपये हर दिन और 16 लाख रुपये हर महीने तक रिटर्न के तौर पर मिल सकता है.

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क्या है वीडियो की सच्चाई?
इस वीडियो की सच्चाई पीआईबी फैक्ट ने बताई है. इस एजेंसी ने अपने X (ट्विटर) अकाउंट पर इस वीडियो को शेयर करते हुए इसे पूरी तरह से फेक बताया है. उन्होंने लिखा, 'ये वीडियो फेक है और आर्टीफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए बनाया गया है. ना ही फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने और ना ही भारत सरकार ने ऐसी किसी निवेश योजना या मंच का समर्थन, प्राधिकरण या प्रचार किया है.'

इसके बाद एजेंसी ने लोगों से ऐसे धोखेबाजों से बचकर रहने की सलाह दी है. उन्होंने लोगों को सचेत करते हुए लिखा, 'जालसाज अक्सर मनगढ़ंत वीडियो और ज्यादा लाभ के झूठे वादे करके लोगों को ऑनलाइन धोखा देते हैं. निवेश करने या व्यक्तिगत एवं वित्तीय जानकारी शेयर करने से पहले हमेशा सरकारी स्रोतों से ऐसे दावों की पुष्टि करें.' इसके साथ ही एजेंसी की तरफ से ऐसी किसी जानकारी पर विश्वास ना करने कहा गया है. साथ ही ये भी कहा गया है कि ऐसी कोई खबर हो तो उसे एजेंसी के साथ शेयर करें और पुष्टि करें. 

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About the author प्रतीक्षा राणावत

प्रतीक्षा राणावत एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में करीब 12 वर्षों का अनुभव है. इन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मल्टीमीडिया (B.Sc - Multimedia) में ग्रेजुएशन किया है और इसके बाद जन संचार (Mass Communication) में पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है. अपने करियर की शुरुआत इन्होंने न्यूज़ एंकर के रूप में की, लेकिन समय के साथ लेखन में भी अपनी मजबूत पहचान बनाई. वर्तमान में प्रतीक्षा बिजनेस और यूटिलिटी विषयों के लिए लेखन करती हैं. इसके अलावा इन्होंने लंबे समय तक एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल जैसे विषयों पर भी लिखा है. लिखने के साथ- साथ ही इन्हें ट्रैवलिंग, नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना और किताबें पढ़ने का भी शौक है
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Published at : 09 Jun 2026 06:59 PM (IST)
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