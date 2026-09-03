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हिंदी न्यूज़बिजनेसघर का सामान लेना है तो खोल लो Flipkart, 6 सितंबर को खत्म हो जाएगी बंपर सेल

घर का सामान लेना है तो खोल लो Flipkart, 6 सितंबर को खत्म हो जाएगी बंपर सेल

क्या आपको इलेक्टॉनिक्स, लाइफस्टाइल या फिर अपने घर के लिए कुछ जरूरी शॉपिंग करनी है तो फ्लिपकार्ट पर 6 सितंबर तक सेल चल रही है. इस सेल में आपको अपनी जरूरत के काफी सामान मिल सकते हैं.

Written By : शैलजा पांडे |  Updated at : 03 Sep 2026 11:52 AM (IST)
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  • खरीदारी से पहले ऑफर्स, रिटर्न नीति और कीमतों की जांच करें।

आज के समय में बड़ी संख्या में लोग ऑनलाइन शॉपिंग करना काफी पसंद कर रहे हैं. अक्सर लोग सैलरी आते ही अपने जरूरत के सामान को तुरंत ऑर्डर कर देते हैं. कई बार त्योहारों के सीजन में ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर सेल शुरू की जाती है. ऐसे में अगर आपको अपने घर में इस्तेमाल होने वाले रोजमर्रा या जरूरत का कुछ सामान खरीदना है तो Flipkart की Big Billion Days Sale आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकती है, यहां पर आप शानदार ऑफर्स का फायदा उठाकर अपने घर के लिए शॉपिंग कर सकते हैं. 

सेल में क्या-क्या मिलेगा?

  • अगर इलेक्ट्रॉनिक्स से लेकर होम अप्लायंसेज तक खरीदना है तो इस सेल में आप ये सब चीजें खरीद सकते हैं.
  • सेल में आपको लाइफस्टाइल से जुड़े भी कई प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं.
  • इस सेल में रोजमर्रा के इस्तेमाल करने वाले कई सामान मिल जाएंगे.
  • यानी इस सेल में आधे से भी कम कीमत पर आपको सामान मिल रहा है.
  • इस सेल में आपको अलग-अलग कैटेगरी के प्रोडक्ट्स पर 85 प्रतिशत तक का डिस्काउंट दिया जा रहा है. 

कब तक चलेगी सेल?

Flipkart की Big Billion Days Sale 6 सितंबर तक ही चलेगी. यानी अब आपके पास कुछ ही दिन हैं. ऐसे में इस सेल का फायदा उठाकर शॉपिंग करना शुरू कर दें. इस सेल में आपको कई सारे सामान मिलेंगे.

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बैंक ऑफर का उठाए लाभ

खास बात तो यह है कि अगर आप चुनिंदा बैंक कार्ड्स का उपयोग करते हैं तो सेल की छूट के अलावा भी आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट और बैंक ऑफर का फायदा मिल सकता है. यानी आपकी घर की शॉपिंग काफी कम कीमत पर ही हो सकती है. 

खरीदारी के समय इन बातों का खास ध्यान रखें

  • सेल में सामान खरीदने के दौरान ये जरूर चेक करें कि ऑफर किन कैटेगरी और प्रोडक्ट्स पर लागू है.
  • बैंक कार्ड्स से मिलने वाला डिस्काउंट की शर्ते जरूर पढ़े.
  • सामान खरीदने से पहले ही चेक करें कि किसी तरह की कोई कमी मिलने पर रिटर्न और रिप्लेस किया जा सकता है या नहीं.
  • पेमेंट करने से पहले फाइनल कीमत को चेक करना न भूलें.
  • सामान खरीदने से पहले उसी प्रोडेक्ट की कीमत दूसरे प्लेटफॉर्म पर भी चेक करें.
  • सबसे जरूरी बात अपनी जरूरत का ही सामान खरीदने की सोचें.

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About the author शैलजा पांडे

शैलजा पांडे वर्तमान में ABP न्यूज़ में कंसल्टेंट के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रही हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत एबीपी न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की थी. इनके काम को देखते हुए एबीपी ने इन्हें कंसल्टेंट की जिम्मेदारी से नवाजा. यह बीते करीब दो साल से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां बिजनेस और यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. वह एआई और स्टेट टीम को भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. शैलजा ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से की है. यहां इन्होंने  रेडियो और टेलीविजन प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है.
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Published at : 03 Sep 2026 11:52 AM (IST)
Tags :
Business News Flipkart Sale
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