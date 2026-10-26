क्यों सऊदी के लिए धड़ाधड़ कैंसिल हो रहीं फ्लाइट्स, अब भारत से जाने के क्या हैं विकल्प?

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom यात्रियों को टिकट रद्द करने, पुनर्निर्धारण की सुविधा मिली.

सऊदी अरब में अभी हालात ऐसे बने हुए हैं कि भारतीय एयरलाइन कंपनियां वहां के तमाम शहरों के लिए अपनी फ्लाइट्स लगातार कैंसिल कर रही हैं. अभी हाल ही में इंडिगो ने भी सऊदी के तमाम शहरों के लिए अपनी फ्लाइट कैंसिलेशन की अवधि को आगे बढ़ा दिया है.

रियाद में भारतीय दूतावास ने शुक्रवार (23 अक्टूबर, 2026) को बताया कि यहां सुरक्षा संबंधी बढ़ती चिंताओं के बीच भारतीय एयरलाइन इंडिगो ने सऊदी अरब आने-जाने वाली अपनी उड़ानों के निलंबन को आगे बढ़ा दिया है. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट के जरिए भारतीय दूतावास ने जानकारी दी है कि रियाद आने-जाने वाली इंडिगो की उड़ानें 31 अक्टूबर, 2026 तक रद्द रहेंगी. जबकि जेद्दा, दम्माम और मदीना आने-जाने वाली उड़ानें 27 अक्टूबर, 2026 तक रद्द रहेंगी.

और किन-किन एयरलाइंस ने कैंसिल की फ्लाइट्स?

एअर इंडिया और एअर इंडिया एक्सप्रेस ने भी रियाद और दम्माम दोनों शहरों के लिए आने-जाने वाली सभी उड़ानें 7 नवंबर 2026 तक के लिए स्थगित कर दी हैं. इनके अलावा, जेद्दा के लिए फ्लाइट्स 31 अक्टूबर 2026 तक कैंसिल रहेंगे.

यात्रियों के लिए राहत की बात यह है कि जिन पैसेंजर्स ने 4 अक्टूबर 2026 या उससे पहले के कन्फर्म टिकट थे, वे अपना टिकट कैंसिल करा सकते हैं उन्हें पूरा रिफंड मिल जाएगा. साथ ही वे चाहे तो बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के अपनी फ्लाइट को रीशेड्यूल भी करा सकते हैं.

यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अकासा एयर ने भी रियाद आने-जाने वाली अपनी सभी उड़ानें 30 नवंबर 2026 तक पूरी तरह से कैंसिल कर दी हैं. कुछ ऐसा ही स्पाइसजेट ने भी किया है. एयरलाइन ने 20 से अधिक खाड़ी देशों के लिए अपनी उड़ानों को अस्थायी रूप से रद्द कर दिया है.

हालांकि, जेद्दा और मक्का में फंसे उमराह यात्रियों और भारतीय प्रवासियों की सुरक्षित घर वापसी के लिए स्पाइसजेट, इंडिगो के साथ मिलकर भारतीय दूतावास के समन्वय से विशेष राहत उड़ानें (Rescue Flights) संचालित करने की दिशाा में प्रयासरत है.

सऊदी जाने के अभी क्या हैं विकल्प?

चूंकि अभी भारत से सऊदी की सीधी उड़ानें कैंसिल हैं इसलिए डायरेक्ट फ्लाइट्स की जगह आप कनेक्टिंग फ्लाइट्स के जरिए वहां जा सकते हैं. हालांकि, बुकिंग करने से पहले यह जरूर चेक कर लें कि जिस देश से होकर आप सऊदी का सफर तय करेंगे उस देश का आवश्यक ट्रांजिट वीजा आपके पास मौजूद हो. आप कुवैत या फिर बहरीन के रास्ते सऊदी जा सकते हैं. या फिर ओमान के रास्ते ओमान एयर और सलाम एयर के जरिए मस्कट होते हुए सऊदी अरब का सफर कर सकते हैं.

हूतियों के जारी हमलों के बीच दो सप्ताह तक बंद रहने के रियाद एयरपोर्ट रविवार से फिर खुल गया है. रविवार को किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट से लंदन, दुबई और बीजिंग समेत कई जगहों के लिए दर्जनों उड़ानें रवाना हुईं.

सऊदी अरब में अभी क्या है स्थिति?

सऊदी अरब में हूती विद्रोहियों के सिलसिलेवार हमले से स्थिति काफी बिगड़ी हुई है. यमन के ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों ने अभी हाल ही में बीते बुधवार को दम्माम के किंग फहद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर घातक हमला किया है, जिसमें एक भारतीय नागरिक सहित दो लोगों की मौत हो गई और आठ अन्य लोग घायल हो गए.

दम्माम के एयरपोर्ट पर जिस दिन हमला हुआ, उसी दिन सऊदी अरामको के शयबाह ऑयल फील्ड पर भी हमला किया. इसमें भी एक भारतीय नागरिक के घायल होने की सूचना मिली है. हूती सैन्य प्रवक्ताओं ने आधिकारिक रूप से दावा किया है कि रियाद के किंग खालिद अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से लेकर यानबू, दम्माम और राबिक सहित पूरे सऊदी अरब में नागरिक हवाई अड्डों, विमानन केंद्रों और सैन्य प्रतिष्ठान लगातार उनके निशाने पर हैं.

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