गणेश उत्सवExplainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेसLIC के साथ 2,684 करोड़ का फ्रॉड! अनिल अंबानी पर CBI का शिकंजा

LIC के साथ 2,684 करोड़ का फ्रॉड! अनिल अंबानी पर CBI का शिकंजा

अनिल अंबानी और रिलायंस कैपिटल के खिलाफ CBI ने नई FIR दर्ज की है. इस बार 2,684 करोड़ के LIC फ्रॉड केस में उद्योगपति का नाम आया है. हालांकि, उन्होंने आरोपों को नकार दिया है.

Written By : अरिजीता सेन |  Updated at : 19 Sep 2026 01:30 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • अनिल अंबानी के प्रवक्ता ने सभी आरोपों को पूरी तरह खारिज किया है.

अनिल अंबानी की मुश्किलें लगातार बढ़ती ही जा रही हैं. केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने कल शुक्रवार को रिलायंस कैपिटल लिमिटेड (RCL), इसके पूर्व चेयरमैन अनिल अंबानी, पूर्व मैनेजिंग डायरेक्टर सतीश सेठ सहित कई अज्ञात सरकारी कर्मचारियों व कुछ अन्य लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है. यह मामला भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) के साथ 2,684.57 करोड़ रुपये की कथित धोखाधड़ी का है. 

क्या है आरोप?

LIC ने अपनी एक लिखित शिकायत में आरोप लगाया है कि 12 अप्रैल 2012 से 9 मार्च 2018 के बीच रिलायंस कैपिटल ने उसे  5 डिबेंचर बेचे. बदले में उसने कंपनी को 3,900 करोड़ रुपये का कर्ज दिया. रिलायंस ने कहा था कि इन पैसों का इस्तेमाल कंपनी की वित्तीय जरूरतों को पूरा करने, पुराने कर्जों को चुकाने और रोजमर्रा के कामों में किया जाएगा.

रिलेटेड स्टोरी >>

बिजनेस
भारत पर 100% टैरिफ! अमेरिका में कौन कौनसा सामान महंगा हो जाएगा?
भारत पर 100% टैरिफ! अमेरिका में कौन कौनसा सामान महंगा हो जाएगा?
बिजनेस
गजब महंगा हुआ सोना, कीमत 1.54 लाख के पार; चांदी में भी बड़ी तेजी
गजब महंगा हुआ सोना, कीमत 1.54 लाख के पार; चांदी में भी बड़ी तेजी
बिजनेस
सस्ती हुई CNG और PNG, इस शहर में गैस पर टैक्स कटौती का बड़ा ऐलान
सस्ती हुई CNG और PNG, इस शहर में गैस पर टैक्स कटौती का बड़ा ऐलान
बिजनेस
नोएल टाटा और एन चंद्रशेखरन की कमाई का पूरा सच, किसकी कितनी है सैलरी?
नोएल टाटा और एन चंद्रशेखरन की कमाई का पूरा सच, किसकी कितनी है सैलरी?

LIC का आरोप है कि कर्ज मिलने के बाद कंपनी ने पैसों का इस्तेमाल तय कामों के लिए नहीं किया, बल्कि उसे ग्रुप की उन कंपनियों में डायवर्ट किया गया, जो पहले से ही घाटे में चल रही थीं. अब जब बाद में रिलायंस कैपिटल डूब गई, तो वह LIC से लिए कर्ज का भुगतान नहीं कर पाई. इससे LIC को 2,684.57 करोड़ रुपये का भारी नुकसान उठाना पड़ा. 

अनिल अंबानी का क्या है रुख?

अनिल अंबानी के प्रवक्ता ने इन सभी आरोपों को पूरी तरह से खारिज किया है. अपने दिए बयान में उन्होंने कहा, ''यह मामला पूरी तरह से रिलायंस कैपिटल लिमिटेड से जुड़ा है. अनिल अंबानी 2005 से नवंबर 2021 तक कंपनी के केवल एक गैर-कार्यकारी निदेशक और बोर्ड के चेयरमैन थे. नवंबर 2021 में भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बोर्ड को हटाकर प्रशासक नियुक्त कर दिया था.''

प्रवक्ता ने बताया कि अनिल अंबानी ने किसी भी तरह की गड़बड़ी से पूरी तरह इनकार किया है और कानून के तहत उन्हें मिले अपने अधिकारों को सुरक्षित रखते हैं. 

ये भी पढ़ें:

अब भारत पर लगेगा 100% टैरिफ! रूस प्रतिबंध कानून को ट्रंप ने दी मंजूरी 

About the author अरिजीता सेन

अरिजीता सेन एबीपी लाइव के बिजनेस डेस्क पर बतौर सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर काम कर रही हैं. पत्रकारिता जगत में करीब आठ साल का अनुभव है. बिज़नेस के साथ-साथ क्राइम, फीचर और राजनीति से जुड़ी खबरों में भी रुचि रखती हैं. एबीपी से पहले कई संस्थानों में अपनी सेवा दे चुकी हैं.
Read More
Published at : 19 Sep 2026 01:30 PM (IST)
Tags :
Anil Ambani Reliance Capital CBI
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिजनेस
भारत पर 100% टैरिफ! अमेरिका में कौन कौनसा सामान महंगा हो जाएगा?
भारत पर 100% टैरिफ! अमेरिका में कौन कौनसा सामान महंगा हो जाएगा?
बिजनेस
गजब महंगा हुआ सोना, कीमत 1.54 लाख के पार; चांदी में भी बड़ी तेजी
गजब महंगा हुआ सोना, कीमत 1.54 लाख के पार; चांदी में भी बड़ी तेजी
बिजनेस
सस्ती हुई CNG और PNG, इस शहर में गैस पर टैक्स कटौती का बड़ा ऐलान
सस्ती हुई CNG और PNG, इस शहर में गैस पर टैक्स कटौती का बड़ा ऐलान
बिजनेस
नोएल टाटा और एन चंद्रशेखरन की कमाई का पूरा सच, किसकी कितनी है सैलरी?
नोएल टाटा और एन चंद्रशेखरन की कमाई का पूरा सच, किसकी कितनी है सैलरी?
Advertisement

वीडियोज

Sansani | Delhi Accident News: दिल्ली में रफ्तार का 'बेकाबू शैतान' !
Passport Rules: विदेश यात्रा से पहले जान लें! बच्चों के पासपोर्ट का नियम बदला |
Chitra Tripathi | Pakistan News: पाकिस्तान का भट्ठा बैठ गया ! | Shahbaz Sharif | Asim Munir | ABP
मिट गई वो TMC..निशाने पर क्यों EC?
शिवसेना, NCP, अब तृणमूल..EC बना शूल?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
बिहार
अनंत सिंह पर नीरज कुमार का बड़ा हमला, 'ये आदमी मेंटली डिस्टर्ब'
अनंत सिंह पर नीरज कुमार का बड़ा हमला, 'ये आदमी मेंटली डिस्टर्ब'
इंडिया
IIT बॉम्बे में सुसाइड पर अभिजीत दीपके बोले, '...कितनों को जान गंवानी पड़ेगी?'
IIT बॉम्बे में सुसाइड पर अभिजीत दीपके बोले, '...कितनों को जान गंवानी पड़ेगी?'
क्रिकेट
35 या उससे कम गेंद में सेंचुरी, T20 में सिर्फ दो भारतीयों ने किया ऐसा, अभिषेक नंबर-1
35 या उससे कम गेंद में सेंचुरी, T20 में सिर्फ दो भारतीयों ने किया ऐसा, अभिषेक नंबर-1
बॉलीवुड
'इधर बदतमीजी बहुत है...' जब बॉलीवुड पर भड़के लकी अली, इस वजह से छोड़ दिया गाना
जब बॉलीवुड पर भड़के लकी अली, इस वजह से छोड़ दिया था गाना
इंडिया
एमपी HC जज का बड़ा फैसला, रिटायर होने पर PM केयर्स फंड में करेंगे 1 करोड़ दान
एमपी HC जज का बड़ा फैसला, रिटायर होने पर PM केयर्स फंड में करेंगे 1 करोड़ दान
इंडिया
चिराग पासवान हुए भावुक, आंसू पोंछते आए नजर, देखें वीडियो
चिराग पासवान हुए भावुक, आंसू पोंछते आए नजर, देखें वीडियो
हेल्थ
पैसिव स्मोकिंग से भारत में 44.4 करोड़ लोग प्रभावित, चौंका देगी स्टडी
पैसिव स्मोकिंग से भारत में 44.4 करोड़ लोग प्रभावित, चौंका देगी स्टडी
ट्रेंडिंग
Video: भीख मांगने के लिए भिखारी ने अपनाया अनोखा तरीका, लोग बोले-टेक्नोलॉजिया 
Video: भीख मांगने के लिए भिखारी ने अपनाया अनोखा तरीका, लोग बोले-टेक्नोलॉजिया 
ABP NEWS
एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​ने एकता कपूर के साथ लालबागचा राजा के दर्शन किए।
एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​ने एकता कपूर के साथ लालबागचा राजा के दर्शन किए।
ABP NEWS
गणपति के कानों में विश मांग रहे 'चूचा' सलमान ने धक्का मार कर हटाया
गणपति के कानों में विश मांग रहे 'चूचा' सलमान ने धक्का मार कर हटाया
ABP NEWS
गिरफ़्तार होने के बाद आरोपी कल्याण बैसला अपना चेहरा छिपाता रहा।
गिरफ़्तार होने के बाद आरोपी कल्याण बैसला अपना चेहरा छिपाता रहा।
ABP NEWS
गणपति बप्पा के विसर्जन के लिए पहुंचे अनंत अंबानी.
गणपति बप्पा के विसर्जन के लिए पहुंचे अनंत अंबानी.
ENT LIVE
Akshay Kumar की Haiwaan से निराश फैन ने लिखा ‘Leaving Fandom’ का नोट
Akshay Kumar की Haiwaan से निराश फैन ने लिखा ‘Leaving Fandom’ का नोट
Embed widget