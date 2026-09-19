LIC के साथ 2,684 करोड़ का फ्रॉड! अनिल अंबानी पर CBI का शिकंजा
अनिल अंबानी और रिलायंस कैपिटल के खिलाफ CBI ने नई FIR दर्ज की है. इस बार 2,684 करोड़ के LIC फ्रॉड केस में उद्योगपति का नाम आया है. हालांकि, उन्होंने आरोपों को नकार दिया है.
- अनिल अंबानी के प्रवक्ता ने सभी आरोपों को पूरी तरह खारिज किया है.
अनिल अंबानी की मुश्किलें लगातार बढ़ती ही जा रही हैं. केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने कल शुक्रवार को रिलायंस कैपिटल लिमिटेड (RCL), इसके पूर्व चेयरमैन अनिल अंबानी, पूर्व मैनेजिंग डायरेक्टर सतीश सेठ सहित कई अज्ञात सरकारी कर्मचारियों व कुछ अन्य लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है. यह मामला भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) के साथ 2,684.57 करोड़ रुपये की कथित धोखाधड़ी का है.
क्या है आरोप?
LIC ने अपनी एक लिखित शिकायत में आरोप लगाया है कि 12 अप्रैल 2012 से 9 मार्च 2018 के बीच रिलायंस कैपिटल ने उसे 5 डिबेंचर बेचे. बदले में उसने कंपनी को 3,900 करोड़ रुपये का कर्ज दिया. रिलायंस ने कहा था कि इन पैसों का इस्तेमाल कंपनी की वित्तीय जरूरतों को पूरा करने, पुराने कर्जों को चुकाने और रोजमर्रा के कामों में किया जाएगा.
LIC का आरोप है कि कर्ज मिलने के बाद कंपनी ने पैसों का इस्तेमाल तय कामों के लिए नहीं किया, बल्कि उसे ग्रुप की उन कंपनियों में डायवर्ट किया गया, जो पहले से ही घाटे में चल रही थीं. अब जब बाद में रिलायंस कैपिटल डूब गई, तो वह LIC से लिए कर्ज का भुगतान नहीं कर पाई. इससे LIC को 2,684.57 करोड़ रुपये का भारी नुकसान उठाना पड़ा.
अनिल अंबानी का क्या है रुख?
अनिल अंबानी के प्रवक्ता ने इन सभी आरोपों को पूरी तरह से खारिज किया है. अपने दिए बयान में उन्होंने कहा, ''यह मामला पूरी तरह से रिलायंस कैपिटल लिमिटेड से जुड़ा है. अनिल अंबानी 2005 से नवंबर 2021 तक कंपनी के केवल एक गैर-कार्यकारी निदेशक और बोर्ड के चेयरमैन थे. नवंबर 2021 में भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बोर्ड को हटाकर प्रशासक नियुक्त कर दिया था.''
प्रवक्ता ने बताया कि अनिल अंबानी ने किसी भी तरह की गड़बड़ी से पूरी तरह इनकार किया है और कानून के तहत उन्हें मिले अपने अधिकारों को सुरक्षित रखते हैं.
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