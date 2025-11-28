'21000 निवेश करके हर महीने कमाओ डेढ़ लाख', क्या है निर्मला सीतारमण के वायरल वीडियो की सच्चाई?

Nirmala Sitharaman Viral Video: आधुनिकता के इस जमाने में सैकड़ों लोग रोजाना फ्रॉड के शिकार हो रहे हैं. किभी किसी योजना के नाम पर तो कभी पैसों का लालच देकर लोगों को ठगा जा रहा है. इस बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो में वह एक ऐसी निवेश योजना का प्रचार कर रही हैं, जो ₹21000 के निवेश पर सिर्फ एक महीने में ₹1.5 लाख रिटर्न की गारंटी देती है. जानिए इस वीडियो की सच्चाई क्या है.

क्या है दावे की सच्चाई?

पीआईबी ने उच्च रिटर्न का वादा करने वाले इस वीडियो की पड़ताल की है. पीआईबी ने बताया है कि यह वीडियो पूरी तरह से नकली है और एआई से बनाया गया है. पीआईबी के मुताबिक, वित्त मंत्री ने इस तरह की किसी भी योजना से संबंधित कोई घोषणा नहीं की है. भारत सरकार ने स्पष्ट किया है कि इस तरह का रिटर्न प्रदान करने वाली कोई भी निवेश योजना किसी भी सरकारी प्राधिकरण ने शुरू नहीं की है.

💰 Don’t Get Trapped by Fake Investment Claims❗



A doctored video of Union Finance Minister @nsitharaman is being shared online, falsely suggesting she is promoting an investment scheme that guarantees ₹1.5 lakh in just one month for an investment of ₹21,000.



🔍 #PIBFactCheck… pic.twitter.com/NFTHlhmiGW — PIB Fact Check (@PIBFactCheck) November 24, 2025

सरकार ने लोगों से अपील की

सरकार ने नागरिकों से ऑनलाइन वित्तीय सामग्री से जुड़ते समय ज्यादा सावधानी बरतने का आह्वान किया है. इसने लोगों को केवल सरकारी वेबसाइटों, प्रेस विज्ञप्तियों या विश्वसनीय समाचार प्लेटफार्मों पर प्रकाशित सत्यापित घोषणाओं पर निर्भर रहने की सलाह दी है. कम समय में बहुत ज्यादा रिटर्न का वादा करने वाले किसी भी निवेश को रेड फ्लैग माना जाना चाहिए.

(याद रखें : यहां दी गई जानकारी केवल सूचना के उद्देश्य से दी गई है. यहां यह उल्लेख करना आवश्यक है कि बाजार में निवेश करना जोखिम भरा है. एक निवेशक के रूप में धन का निवेश करने से पहले हमेशा एक विशेषज्ञ से सलाह लें. ABPLive.com कभी भी किसी को यहां धन निवेश करने की सलाह नहीं देता है. यहां केवल शिक्षा के उद्देश्य से शेयर बाजार से संबंधित खबरें दी जाती हैं. हम किसी भी शेयर के बारे में कॉल या टिप नहीं देते हैं.)