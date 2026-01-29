Economic Survey 2025-26: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक फरवरी को पेश होने वाले बजट 2026-27 से पहले संसद में आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया. संसद पटल पर रखे गए आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 में पिछले एक साल के दौरान सरकार के कामकाज, देश की अर्थव्यवस्था की रफ्तार और उसके सामने मौजूद प्रमुख चुनौतियों का विस्तृत आकलन किया गया है. इसके साथ ही सर्वेक्षण में अनुमान जताया गया है कि वित्त वर्ष 2027 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर 6.8 प्रतिशत से 7.2 प्रतिशत के दायरे में बनी रह सकती है, जो मजबूत आर्थिक बुनियाद और स्थिर विकास की ओर इशारा करती है.