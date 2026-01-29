एक्सप्लोरर
बजट से पहले निर्मला ने लोकसभा में पेश किया आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26, GDP 6.8% से 7.2% रहने का अनुमान
सर्वेक्षण में अनुमान जताया गया है कि वित्त वर्ष 2027 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर 6.8 प्रतिशत से 7.2 प्रतिशत के दायरे में बनी रह सकती है, जो मजबूत आर्थिक बुनियाद और स्थिर विकास की ओर इशारा करती है.
Economic Survey 2025-26: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक फरवरी को पेश होने वाले बजट 2026-27 से पहले संसद में आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया. संसद पटल पर रखे गए आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 में पिछले एक साल के दौरान सरकार के कामकाज, देश की अर्थव्यवस्था की रफ्तार और उसके सामने मौजूद प्रमुख चुनौतियों का विस्तृत आकलन किया गया है. इसके साथ ही सर्वेक्षण में अनुमान जताया गया है कि वित्त वर्ष 2027 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर 6.8 प्रतिशत से 7.2 प्रतिशत के दायरे में बनी रह सकती है, जो मजबूत आर्थिक बुनियाद और स्थिर विकास की ओर इशारा करती है.
हिंदी समाचार, ब्रेकिंग न्यूज़ हिंदी में सबसे पहले पढ़ें ABP News पर। सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट एबीपी न्यूज़ लाइव पर पढ़ें बॉलीवुड, लाइफस्टाइल, बिजनेस और खेल जगत, से जुड़ी ख़बरें
और पढ़ें
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
EU से हो गई डील अब टारगेट अमेरिका, अगले हफ्ते एस जयशंकर जाएंगे US, क्या होगा?
चंडीगढ़
चंडीगढ़ मेयर चुनाव: त्रिकोणीय मुकाबले में BJP की जीत, 18 वोट के साथ सौरभ जोशी चुने गए महापौर
विश्व
अमेरिका ने किया रहस्यमयी हथियार का इस्तेमाल, ट्रंप का दावा- 'ये किसी और देश के पास नहीं'
क्रिकेट
टी20 विश्व कप से पहले इस टीम को झटका, स्टार बल्लेबाज हुआ सस्पेंड, मैच फिक्सिंग का आरोप
Advertisement
Advertisement
Petrol Price Today₹ 94.72 / litre
New Delhi
Diesel Price Today₹ 87.62 / litre
New Delhi
Source: IOCL