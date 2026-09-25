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हिंदी न्यूज़बिजनेसUPI पर चार्ज का एक पैसा भी सरकारी खजाने में नहीं जाएगा- MDR पर वित्त मंत्री

UPI पर चार्ज का एक पैसा भी सरकारी खजाने में नहीं जाएगा- MDR पर वित्त मंत्री

सरकार की तरफ से यह साफ कह दिया गया है कि आम जनता के लिए UPI पूरी तरह से फ्री है. उनसे MDR फीस का एक भी पैसा नहीं वसूला जाएगा. साथ ही ये पैसा सरकारी खजाने में भी नहीं जाएगा.

Written By : अरिजीता सेन |  Updated at : 25 Sep 2026 12:02 PM (IST)
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UPI ट्रांजैक्शन पर लगने वाले 0.4% मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) को लेकर देश भर में मचे बवाल के बीच अब सरकार ने इस पर अपनी सफाई दी है. केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यह साफ कह दिया है कि UPI पर लगने वाले मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) का एक भी पैसा सरकारी खजाने में नहीं जाएगा. सरकार ने विपक्ष और आम जनता के बीच फैले इस भ्रम को दूर करते हुए कहा कि यह कोई सरकारी टैक्स, सेस (Cess) या सरचार्ज नहीं है.  टैक्स या सेस का पैसा सीधे सरकारी खजाने में जाता है, जबकि UPI MDR फीस में से एक भी पैसा सरकारी खजाने में नहीं जाएगा.

न्यूज एजेंसी पीटीआई को दिए एक इंटरव्यू में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, ''यह पूरी तरह से गलतफहमी है. विपक्ष मामले को पूरी तरह से समझे बगैर सरकार पर आरोप लगा रहा है. मैं यह साफ कह देती हूं ताकि कारोबारियों और देश की जनता को सही जानकारी मिले.'' वित्त मंत्री ने बताया कि UPI पर लागू होने वाला MDR न तो कोई टैक्स है और न ही कोई सेस. यह सरकार की तरफ से लगाया जाने वाला कोई सरचार्ज भी नहीं हैं और इससे इकट्ठा होने वाला पैसा सरकारी खजाने में नहीं जाएगा.

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किन्हें मिलेगी MDR की रकम?

MDR (मर्चेंट डिस्काउंट रेट) से होने वाली पूरी कमाई UPI इकोसिस्टम को चलाने वाली संस्थाओं के बीच बांट दी जाएगी, जिनमें डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम को चलाने वाले बैंक, पेमेंट गेटवे और यूपीआई ऐप्स (जैसे PhonePe, Google Pay) शामिल हैं. वित्त मंत्री ने कहा, ''MDR का फैसला इसमें शामिल संस्थाओं - जैसे POS मशीन देने वाले बैंक, QR सर्विस प्रोवाइडर और कलेक्शन करने वाले बैंक - की आपसी सहमति से लिया गया है.''

यह फैसला इसमें शामिल संस्थाओं - जैसे POS मशीन देने वाले बैंक, QR सर्विस प्रोवाइडर और कलेक्शन करने वाले बैंक - की आपसी सहमति से लिया गया है. 2,000 रुपये से ज़्यादा के ट्रांजैक्शन पर लगने वाले 0.4% चार्ज से होने वाली कमाई इन चार पक्षों के बीच बांटी जाएगी& NPCI, बैंक, POS मशीन प्रोवाइडर और मर्चेंट बैंक. 

क्यों लगाया जा रहा MDR? 

देश में UPI ट्रांजैक्शंस लगातार रिकॉर्ड तोड़ रही हैं. आपके बैंक से पैसे काटकर उसे मर्चेंट के बैंक अकाउंट तक पहुंचाने के इस पूरे प्रॉसेस के पीछे एक बड़ा नेटवर्क काम कर रहा है. इनमें NPCI (National Payments Corporation of India) के साथ-साथ आपका बैंक, स्पॉन्सर बैंक, यूपीआई ऐप्स और पेमेंट गेटवे शामिल हैं. एमडीआर से इस भारी-भरकम नेटवर्क को चालू रखने और मेंटेन करने का काम किया जाएगा, इसकी सुरक्षा बढ़ाई जाएगी ताकि साइबर फ्रॉड के खतरों से बचा जा सके और आपका पैसा सुरक्षित रहे. 

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About the author अरिजीता सेन

अरिजीता सेन एबीपी लाइव के बिजनेस डेस्क पर बतौर सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर काम कर रही हैं. पत्रकारिता जगत में करीब आठ साल का अनुभव है. बिज़नेस के साथ-साथ क्राइम, फीचर और राजनीति से जुड़ी खबरों में भी रुचि रखती हैं. एबीपी से पहले कई संस्थानों में अपनी सेवा दे चुकी हैं.
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Published at : 25 Sep 2026 12:02 PM (IST)
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UPI UPI Server Down UPI MDR
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