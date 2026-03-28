हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warचैत्र नवरात्रि 2026आईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेस31st March Deadline: 2-3 दिन में निपटा लें ये काम, 31 मार्च तक का है समय; देखें लिस्ट

31st March Deadline: 2-3 दिन में निपटा लें ये काम, 31 मार्च तक का है समय; देखें लिस्ट

31st March Deadline: 31 मार्च को खत्म हो रहे फाइनेंशियल ईयर में कुछ जरूरी काम निपटा लें. इनमें इनकम टैक्स रिटर्न से लेकर टैक्स सेविंग इंवेस्टमेंट तक शामिल हैं.

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: Arijita Sen | Updated at : 28 Mar 2026 10:28 AM (IST)
Preferred Sources

31st March Deadline: मार्च का महीना अब बस खत्म होने ही वाला है और 1 अप्रैल से नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत हो रही है. ऐसे में 31 मार्च को खत्म हो रहे फाइनेंशियल ईयर में कुछ जरूरी काम निपटा लें. इनमें इनकम टैक्स रिटर्न से लेकर टैक्स सेविंग इंवेस्टमेंट तक शामिल हैं. आइए इन पर एक नजर डालते हैं:- 

8वें वेतन आयोग को सुझाव देने की डेडलाइन 

8वें वेतन आयोग ने 18-बिंदु वाली प्रश्नावली पर प्रतिक्रिया देने की समयसीमा 16 मार्च से बढ़ाकर 31 मार्च, 2026 कर दिया था. इस तारीख तक केंद्रीय कर्मचारी, पेंशनभोगी, यूनियन और अन्य हितधारक इस पर अपनी राय दे सकते हैं. इसके लिए आपको MyGov पोर्टल पर लॉगिन करना होगा क्योंकि सारे जवाब इसके जरिए ही स्वीकार किए जाएंगे. ईमेल या डाक से भेजे गए जवाब मान्य नहीं होंगे. 

अपडेटेड रिटर्न (Updated Return)

अगर आपने असेसमेंट ईयर 2021-22 (FY 2020-21) के लिए रिटर्न नहीं भरा है या उसमें कोई गलती रह गई है, तो इसे ठीक करने की आखिरी तारीख 31 मार्च, 2026 है. 

रिवाइज्ड रिटर्न (Revised Return)

बजट 2026 के नए नियमों के मुताबिक, अब आप असेसमेंट ईयर यानी कि 31 मार्च खत्म होने तक अपना रिटर्न रिवाइज कर सकते हैं. पहले इसकी तारीख 31 दिसंबर थी. अगर ओरिजिनल आईटीआर फाइल करते वक्त आपसे कोई गलती हो गई है जैसे कि गलत डिडक्शन क्लेम कर दिया हो या कोई इनकम दिखाना भूल गए हो, तो इन गलतियों को सुधारने के लिए 3 महीने का अतिरिक्त समय दिया जा रहा है. 

बिलेटेड रिटर्न (Belated Return)

जुलाई की डेडलाइन तक जो लोग अपना रिटर्न भरने से चूक गए हैं, वे अब 31 मार्च तक पेनाल्टी के साथ अपना बिलेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं.  

टैक्स सेविंग इंवेस्टमेंट

वित्त वर्ष 2025-26 के लिए धारा 80C (PPF, ELSS, LIC) के तहत 1.5 लाख रुपये तक की छूट पाने के लिए निवेश पूरा करने का यह आखिरी मौका है. हालांकि, अगर आपने 'न्यू टैक्स रिजीम' चुना है, तो आपको 80C के तहत 1.5 लाख रुपये की यह छूट नहीं मिलेगी. न्यू रिजीम में 12 लाख तक की आय टैक्स-फ्री कर दी गई है. 

TDS सर्टिफिकेट

वित्त वर्ष 2025 की तीसरी तिमाही के लिए TDS सर्टिफिकेट जारी करने की समयसीमा भी बढ़ाकर 31 मार्च, 2026 कर दी गई है. 

न्यूनतम योगदान

PPF, NPS या सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) खातों को सक्रिय रखने के लिए न्यूनतम राशि जमा करने की भी डेडलाइन 31 मार्च, 2026 है.

ये भी पढ़ें:

Dividend Alert: निवेशकों पर पैसे लुटाने जा रही कंपनी, हर शेयर पर मिलेंगे 8 रुपये; चेक करें रिकॉर्ड डेट 

Published at : 28 Mar 2026 10:12 AM (IST)
Tags :
Income Tax Return Updated ITR 31st March Deadline TDS Certificate
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिजनेस
31st March Deadline: 2-3 दिन में निपटा लें ये काम, 31 मार्च तक का है समय; देखें लिस्ट
2-3 दिन में निपटा लें ये काम, 31 मार्च तक का है समय; देखें लिस्ट
बिजनेस
RCOM के 40000 करोड़ के बैंक फ्रॉड मामले में ED की बड़ी कार्रवाई, पुनीत गर्ग पर चार्जशीट
RCOM के 40000 करोड़ के बैंक फ्रॉड मामले में ED की बड़ी कार्रवाई, पुनीत गर्ग पर चार्जशीट
बिजनेस
Dividend Alert: निवेशकों पर पैसे लुटाने जा रही कंपनी, हर शेयर पर मिलेंगे 8 रुपये; चेक करें रिकॉर्ड डेट
निवेशकों पर पैसे लुटाने जा रही कंपनी, हर शेयर पर मिलेंगे 8 रुपये; चेक करें रिकॉर्ड डेट
बिजनेस
Larsen & Toubro shares: 2500 करोड़ का मिला ऑर्डर, फिर भी 3 परसेंट तक गिरे शेयर; जानें क्यों?
2500 करोड़ का मिला ऑर्डर, फिर भी 3 परसेंट तक गिरे शेयर; जानें क्यों?
Advertisement

वीडियोज

Maharashtra Fire News: पेट्रोल पंप पर बाइक में अचानक लगी आग..मची अफरा तफरी | Breaking
Chitra Tripathi: ईरान के ताबड़तोड़ हमलों के सामने...थक गए Netanyahu? | Iran Israel War | Trump
Bharat Ki Baat: आस्था या चुनावी अखाड़ा? बंगाल में फिर आमने-सामने TMC-BJP! | Bengal Election 2026
Khabar Filmy Hain: एक्टिंग का असली किंग कौन, धुरंधर की दहाड़ के बीच रनवीर कपूर का पलटवार | Bollywood Masala
Saas Bahu Aur Saazish: राघव के लिए रीत बनी वकील, क्या सबूत जुटाने में होगी कामयाब ?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Israel US Iran War Live: ''जब हमें जरूरत थी, नाटो कहां था?' ट्रंप का बड़ा हमला, बताया कागजी शेर
Live: ''जब हमें जरूरत थी, नाटो कहां था?' ट्रंप का बड़ा हमला, बताया कागजी शेर
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के उद्घाटन से पहले CM योगी की प्रतिक्रिया, कहा- 'यूपी के विकास का...'
नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के उद्घाटन से पहले CM योगी की प्रतिक्रिया, कहा- 'यूपी के विकास का...'
बॉलीवुड
क्या बहन नुपुर के बाद अब कृति सेनन भी करने जा रही हैं शादी? एक्ट्रेस बोलीं- मैं जल्दी में...’
क्या बहन नुपुर के बाद अब कृति सेनन भी करने जा रही हैं शादी? एक्ट्रेस बोलीं- मैं जल्दी में...’
आईपीएल 2026
IPL 2026 के पहले ही मैच में बड़ा कारनामा कर सकते हैं विराट कोहली, चाहिए सिर्फ 29 रन
IPL 2026 के पहले ही मैच में बड़ा कारनामा कर सकते हैं विराट कोहली, चाहिए सिर्फ 29 रन
विश्व
सऊदी के प्रिंस सुल्तान एयर बेस पर ईरानी हमले में 10 अमेरिकी सैनिक घायल, G-7 के विदेश मंत्रियों की बैठक के बाद क्या बोले मार्को रुबियो
ईरानी हमले में 10 अमेरिकी सैनिक घायल, G-7 के विदेश मंत्रियों की बैठक के बाद क्या बोले रुबियो?
चुनाव 2026
केरल विधानसभा चुनाव में उतरें एक नाम के कई उम्मीदवार, चुनावी जंग से पहले कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन
केरल विधानसभा चुनाव में उतरें एक नाम के कई उम्मीदवार, चुनावी जंग से पहले कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन
शिक्षा
NHAI Summer Internship 2026: NHAI का समर इंटर्नशिप 2026 शुरू, छात्रों को मिलेगा 20,000 महीना और हाइवे प्रोजेक्ट पर काम का मौका
NHAI का समर इंटर्नशिप 2026 शुरू, छात्रों को मिलेगा 20,000 महीना और हाइवे प्रोजेक्ट पर काम का मौका
यूटिलिटी
Passport Application Process: घर बैठे कैसे कर सकते हैं पासपोर्ट के लिए अप्लाई? जान लें बेहद आसान तरीका
घर बैठे कैसे कर सकते हैं पासपोर्ट के लिए अप्लाई? जान लें बेहद आसान तरीका
ENT LIVE
Namit Malhotra की 'रामायण' का सबसे बड़ा अपडेट,हनुमान जयंती पर जारी होगा 'रामायण' का पहला लुक
Namit Malhotra की 'रामायण' का सबसे बड़ा अपडेट,हनुमान जयंती पर जारी होगा 'रामायण' का पहला लुक
ENT LIVE
The Housemaid Review: Amazon Prime की ये फिल्म आपको देगी Thrill का Full Dose
The Housemaid Review: Amazon Prime की ये फिल्म आपको देगी Thrill का Full Dose
ENT LIVE
Chiraiya Review: Divya Dutta छा गईं, Marital Abuse और Social Issue पर कमाल Web Series
Chiraiya Review: Divya Dutta छा गईं, Marital Abuse और Social Issue पर कमाल Web Series
ENT LIVE
Dhurandhar: The Revenge ने ₹761 करोड़ के साथ रचा इतिहास, बनी सबसे बड़ी ओपनिंग फिल्म
Dhurandhar: The Revenge ने ₹761 करोड़ के साथ रचा इतिहास, बनी सबसे बड़ी ओपनिंग फिल्म
ENT LIVE
Dhurandhar: The Revenge | Zahoor Mistry Aka Vivek Sinha की अनसुनी कहानी | PK Movie से पावरफुल Roles, Dhurandhar तक का सफर
Dhurandhar: The Revenge | Zahoor Mistry Aka Vivek Sinha की अनसुनी कहानी | PK Movie से पावरफुल Roles, Dhurandhar तक का सफर
Embed widget