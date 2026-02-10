हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026WPL 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेसFIIs की तगड़ी एंट्री! 2 अरब डॉलर की खरीदारी से बाजार को मिला सहारा, क्या आगे भी जारी रहेगा यह ट्रेंड?

FIIs की तगड़ी एंट्री! 2 अरब डॉलर की खरीदारी से बाजार को मिला सहारा, क्या आगे भी जारी रहेगा यह ट्रेंड?

शेयर बाजार में पिछले कुछ सेशन से विदेशी संस्थागत निवेशक जोरदार खरीदारी कर रहे हैं. लंबे समय तक बिकवाली करने के बाद अब विदेशी संस्थागत निवेशक दोबारा भारतीय बाजार की ओर लौटते दिख रहे हैं...

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: सुगम सिंह | Updated at : 10 Feb 2026 11:53 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

FII Inflow February 2026: भारतीय शेयर बाजार में पिछले कुछ सेशन से विदेशी संस्थागत निवेशक जोरदार खरीदारी कर रहे हैं. लंबे समय तक बिकवाली करने के बाद अब विदेशी संस्थागत निवेशक दोबारा भारतीय बाजार की ओर लौटते दिख रहे हैं.

बीते करीब नौ ट्रेडिंग सेशंस में FIIs लगातार नेट खरीदार बने हैं. इस दौरान उन्होंने भारतीय शेयरों में 2 बिलियन डॉलर से ज्यादा का निवेश किया है. विदेशी निवेशकों के इस बदलते ट्रेंड से बाजार को भी सहारा मिला है. वहीं, घरेलू निवेशकों को भी इससे पॉजिटिव संकेत मिल सकता हैं. आइए जानते हैं, इस विषय में....

क्या कहते हैं आंकड़े?

आंकड़ों की बात करें तो, पिछले कुछ दिनों में शेयर बाजार में खरीदारी का माहौल लगातार मजबूत होता दिखा है. 28 जनवरी से 6 फरवरी के बीच हुए नौ ट्रेडिंग सेशंस में विदेशी निवेशक छह दिन तक खरीदार बने रहे. जबकि केवल तीन सेशंस में हल्की बिकवाली देखने को मिली. 9 फरवरी को FIIs ने करीब 2,200 करोड़ रुपये बाजार में निवेश किए. 

इसके साथ ही घरेलू संस्थागत निवेशकों का भरोसा पहले की तरह ही बाजार पर कायम रहा. इस दौरान घरेलू निवेशकों ने लगभग 9,000 करोड़ रुपये से ज्यादा के शेयर खरीदे. विदेशी और घरेलू निवेशकों की इस संयुक्त खरीदारी का पॉजिटिव असर बाजार पर साफ नजर आया है. पिछले दो कारोबारी सत्रों से भारतीय बाजार में मजबूती देखने को मिल रही है.

बेहतर वैल्यूएशन ने बढ़ाया विदेशी निवेशकों का भरोसा

विदेशी निवेशकों के इस बदलते ट्रेंड के पीछे की वजह को लेकर विशेषज्ञों का मानना है कि, भारतीय शेयर बाजार अब पहले की तुलना में ज्यादा संतुलित स्तर पर आ गया है. इस समय सेंसेक्स और निफ्टी अपने 10 साल के औसत वैल्यूएशन के आसपास कारोबार कर रहे हैं.

जिससे भारतीय बाजार एक बार फिर विदेशी निवेशकों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा हैं. पहले भारतीय बाजार को एशिया के अन्य बाजारों के मुकाबले काफी महंगा माना जाता था. लेकिन हालिया करेक्शन के बाद यह अंतर काफी हद तक कम हो गया है. इसी वजह से FIIs दोबारा बाजार पर भरोसा दिखा रहे हैं. 

भविष्य की संभावनाएं

बाजार जानकारों के अनुसार, किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचना इतना आसान नहीं है. यह तेजी वैश्विक माहौल, डॉलर की कीमतों, कंपनियों की कमाई इत्यादि चीजों पर निर्भर रहने वाली है. अगर भारतीय बाजार को इन सभी पहलुओं पर सपोर्ट मिलता है तो, विदेशी निवेशकों का भरोसा बाजार पर बना रह सकता है.  
 
डिस्क्लेमर: (यहां मुहैया जानकारी सिर्फ़ सूचना हेतु दी जा रही है. यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें. ABPLive.com की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है.)

यह भी पढ़ें: Gold Silver Price Today: सोने-चांदी की तेजी पर लगा ब्रेक, जानिए आज इन बहुमूल्य धातुओं को खरीदने के लिए कितना करना होगा खर्च

Published at : 10 Feb 2026 11:53 AM (IST)
Tags :
FII Inflow February 2026 Foreign Institutional Investors Buying India Stocks
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
एलन मस्क और जुकरबर्ग के साथ एपस्टीन की डिनर पार्टी, नई फोटो ने फिर मचाई खलबली
एलन मस्क और जुकरबर्ग के साथ एपस्टीन की डिनर पार्टी! नई फोटो ने फिर मचाई खलबली
महाराष्ट्र
Sharad Pawar Health Update: अब कैसी है शरद पवार की तबीयत? बेटी सुप्रिया सुले ने बताया- 'अगले चार दिन...'
अब कैसी है शरद पवार की तबीयत? बेटी सुप्रिया सुले ने बताया- 'अगले चार दिन...'
विश्व
भारत-US डील के बाद तिलमिलाए यूनुस, ट्रंप के पास पहुंचे, सीक्रेट मीटिंग से कम करवाया टैरिफ, जानें अब कितना
भारत-US डील के बाद तिलमिलाए यूनुस, ट्रंप के पास पहुंचे, सीक्रेट मीटिंग से कम करवाया टैरिफ, जानें अब कितना
क्रिकेट
T20 World Cup 2026 PAK vs USA: पाकिस्तान के लिए खतरे की घंटी! अमेरिका के ये 3 खिलाड़ी बदल सकते हैं मैच का रुख
पाकिस्तान के लिए खतरे की घंटी! अमेरिका के ये 3 खिलाड़ी बदल सकते हैं मैच का रुख
Advertisement

वीडियोज

Bihar Breaking: Darbhanga केस को लेकर Nitish सरकार के खिलाफ विपक्ष का हंगामा | Parliament Session
Peeragarhi Case Update: पीरागढ़ी केस में दिल्ली पुलिस के हाथ लगा अहम सुराग! | Breaking | ABP News
Om Birla की जाएगी कुर्सी? 102 सांसदों ने कर दिए नोटिस पर हस्ताक्षर ! | Parliament Session
Anil Ambani पर ED का शिकंजा, 40,000 करोड़ का हिसाब लेगी SIT | Reliance Group | Breaking
Maharashtra जिला परिषद चुनाव में महायुति की जीत, PM Modi ने दी बधाई | BJP | Mahayuti Victory
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
एलन मस्क और जुकरबर्ग के साथ एपस्टीन की डिनर पार्टी, नई फोटो ने फिर मचाई खलबली
एलन मस्क और जुकरबर्ग के साथ एपस्टीन की डिनर पार्टी! नई फोटो ने फिर मचाई खलबली
महाराष्ट्र
Sharad Pawar Health Update: अब कैसी है शरद पवार की तबीयत? बेटी सुप्रिया सुले ने बताया- 'अगले चार दिन...'
अब कैसी है शरद पवार की तबीयत? बेटी सुप्रिया सुले ने बताया- 'अगले चार दिन...'
विश्व
भारत-US डील के बाद तिलमिलाए यूनुस, ट्रंप के पास पहुंचे, सीक्रेट मीटिंग से कम करवाया टैरिफ, जानें अब कितना
भारत-US डील के बाद तिलमिलाए यूनुस, ट्रंप के पास पहुंचे, सीक्रेट मीटिंग से कम करवाया टैरिफ, जानें अब कितना
क्रिकेट
T20 World Cup 2026 PAK vs USA: पाकिस्तान के लिए खतरे की घंटी! अमेरिका के ये 3 खिलाड़ी बदल सकते हैं मैच का रुख
पाकिस्तान के लिए खतरे की घंटी! अमेरिका के ये 3 खिलाड़ी बदल सकते हैं मैच का रुख
बॉलीवुड
रणवीर सिंह vs यश: 'धुरंधर' और 'टॉक्सिक' के एक्टर्स में ज्यादा अमीर कौन? दोनों की नेटवर्थ जानें
रणवीर सिंह vs यश: 'धुरंधर' और 'टॉक्सिक' के एक्टर्स में ज्यादा अमीर कौन? दोनों की नेटवर्थ जानें
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर क्या होगा सपा का रुख? रामगोपाल यादव ने किया खुलासा
ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर क्या होगा सपा का रुख? रामगोपाल यादव ने किया खुलासा
जनरल नॉलेज
IAS IPS Posting: किसी IAS और IPS ऑफिसर को कहां पोस्टिंग मिलेगी, कैसे तय होता है कैडर सिस्टम?
किसी IAS और IPS ऑफिसर को कहां पोस्टिंग मिलेगी, कैसे तय होता है कैडर सिस्टम?
नौकरी
मुंबई मेट्रो में इंजीनियर और आईटी समेत कई पदों पर वैकेंसी, लाखों में मिलेगी सैलरी; यहां जानें पूरी डिटेल्स
मुंबई मेट्रो में इंजीनियर और आईटी समेत कई पदों पर वैकेंसी, लाखों में मिलेगी सैलरी; यहां जानें पूरी डिटेल्स
ENT LIVE
फिल्म और OTT के बाद अन्या सिंह का नया एक्सपेरिमेंट, ‘Suit Yourself’ से माइक्रो-फिक्शन में एंट्री
फिल्म और OTT के बाद अन्या सिंह का नया एक्सपेरिमेंट, ‘Suit Yourself’ से माइक्रो-फिक्शन में एंट्री
ENT LIVE
‘Ghooskhor Pandat ’ पर FIR के बाद Manoj Bajpayee का बड़ा बयान
‘Ghooskhor Pandat ’ पर FIR के बाद Manoj Bajpayee का बड़ा बयान
ENT LIVE
Bhabiji Ghar Par Hain Film Review: TV पर Hit रहा Show, लेकिन फिल्म ने सारा मजा किरकिरा कर दिया
Bhabiji Ghar Par Hain Film Review: TV पर Hit रहा Show, लेकिन फिल्म ने सारा मजा किरकिरा कर दिया
ENT LIVE
Vadh 2 में दमदार कहानी और जबरदस्त climax
Vadh 2 में दमदार कहानी और जबरदस्त climax
ENT LIVE
The 50 या The Elvish Yadav Show? शो को लेकर उठे बड़े सवाल
The 50 या The Elvish Yadav Show? शो को लेकर उठे बड़े सवाल
Embed widget