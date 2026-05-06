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हिंदी न्यूज़बिजनेसBusiness News: Nykaa मुश्किल में! इस कंपनी ने मांगा 20000000 का हर्जाना, होई कोर्ट तक पहुंच गया मामला

Business News: Nykaa मुश्किल में! इस कंपनी ने मांगा 20000000 का हर्जाना, होई कोर्ट तक पहुंच गया मामला

Nykaa Latest News: Nykaa ब्यूटी ब्रांड की इन दिनों जोरों-शोरों से चर्चा की जा रही है. जहां, Zee Entertainment Enterprises ने इस कंपनी के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में ₹1.75 करोड़ हर्जाना की मांग की है.

By : एबीपी यूटिलिटी डेस्क | Updated at : 06 May 2026 03:55 PM (IST)
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Nykaa Controversy Update: हाल ही में Nykaa ब्यूटी ब्रांड की सोशल मीडिया पर जमकर चर्चा की जा रही है. इन दिनों यह ब्रांड चारों तरफ खुब सुर्खियां बटोर रहा है. दरअसल, जानकारी के मुताबिक Zee Entertainment Enterprises ने फैशन ब्यूटी ब्रांड Nykaa पर दिल्ली हाईकोर्ट में $210,000 यानी (लगभग ₹1.75 करोड़) का हर्जाना (Damages) की बेहद ही कड़ी मांग की है. इस खबर के फैलते ही मानो सोशल मीडिया पर एक बवाल देखने को मिल रहा है. 

आखिर कंपनी ने क्या लगाए आरोप?

Zee Entertainment Enterprises कंपनी ने गंभीर आरोप लगाते हुए बताया कि  Nykaa ने अपने प्रोडक्ट्स के प्रमोशन के लिए Instagram रील्स में Zee के कॉपीराइट वाले गानों का इस्तेमाल किया था. जिसको लेकर कंपनी ने सख्त नाराजगी जाहिर की है. इसके साथ ही ऐसा करने से 
Meta Platforms के म्यूजिक लाइसेंसिंग के नियमों में इसे किसी उल्लंघन से कम नहीं देखा जा रहा है. हांलाकि, अब इस मामले में Nykaa के वकीलों ने दिल्ली हाईकोर्ट में कहा है कि 12 फ्लैग किए गए लिंकों को पूरी तरह से हटा दिया गया है. फिलहाल, यह मामला बड़े ब्रांड्स की दुनिया में 
एक नई चुनौती के तौर पर बाहर आया है. लेकिन, अब इस मामले की सुनवाई 26 मई को की जाएगी. 

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कंपनियों की वित्तीय स्थिति पर चर्चा जारी

जानकारी के अनुसार, Nykaa, अपनी पैरेंट कंपनी PB Fintech Ltd. के तहत, ई-कॉमर्स बाजार में बेहद ही मजबूत पकड़ बनाने का काम करती है. तो वहीं, इस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन लगभग ₹83,505 करोड़ है. लेकिन, अब इस कंपनी की मुश्किलें बढ़ भी सकती हैं. कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस कंपनी पर पहले भी एक पूर्व एग्जीक्यूटिव पर डेटा चोरी और कर्मचारी छंटनी का बेहद ही गंभीर आरोप लगाया जा चुका है. दूसरी तरफ Zee Entertainment का मार्केट कैपिटलाइजेशन लगभग ₹8,600-8,700 करोड़ है और इसका पी/ई रेशियो (P/E Ratio) करीब 13.9-15.5 है. इतना ही बीते कुछ दिनों में इस कंपनी के शेयर में काफी बार उतार चढ़ाव भी देखने को मिला है. 

दोनों कंपनियों के लिए क्या हो सकती हैं कानूनी प्रक्रियाएं?

Nykaa जैसे बड़ी कंपनी के लिए यह किसी बड़ी कानूनी जोखिम से कम नहीं देखने को मिल रहा है. हांलाकि, इस कंपनी ने लाखों लोगों को रोजगार देने में बड़ी सफलता हासिल जरूर की है लेकिन, कॉपीराइट उल्लंघन के फैसले इस कंपनी के मार्केटिंग में कहीं ज्यादा गहरा असर डालने का काम कर सकते हैं. तो वहीं, दूसरी तरफ Zee Entertainment के लिए, यह कॉपीराइट क्लेम फिलहाल मौजूदा कानूनी का एक तरह से हिस्सा देखने को मिल सकता है.

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SEBI द्वारा फंड डायवर्जन में कमी के आरोपों को लेकर नोटिस जारी जैसी परेशानियां कंपनी की योजनाओं पर सबसे ज्यादा बुरा प्रकाश डाल सकता है. इन तमाम चिंताओं की वजह से हाल ही के दिनों में Zee के शेयरों में एक बड़ा नुकसान भी देखने को मिला है. फिलहाल, दोनों ही कंपनियां एक ऐसे माहौल में काम कर रही हैं जहां, डिजिटल कंटेंट और बिजनेस प्रैक्टिसेज पर निगरानी बढ़ाई जा रही है. 

Published at : 06 May 2026 03:55 PM (IST)
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