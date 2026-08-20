Fake Currency: इन इलाकों में रहने वाले सावधान, 65 लाख के नकली नोट जब्त

Fake Currency News: अगर आप भी सीमा से सटे इलाकों में रहते हैं, तो नकली नोटों को लेकर अलर्ट रहना बेहद जरूरी है. देश में नकली नोटों के बढ़ते खतरे के बीच सीमा सुरक्षा बल (BSF) ने भारतीय नोटों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है. साल 2026 के शुरुआती 6 महीनों में ही सीमा से जुड़े इलाकों में बड़ी मात्रा में फर्जी नोट बरामद किए गए हैं. BSF के ऑफिशियल आंकड़ों के मुताबिक, 30 जून 2026 तक कुल 65.25 लाख रुपये के नकली नोट जब्त किए जा चुके हैं. हैरानी की बात ये है कि यह पूरी जब्ती महज 6 महीनों के दौरान हुई है.

अगर पिछले आंकड़ा से मुकाबला करें, तो इस साल की कारवाई काफी बड़ी नजर आती है. साल 2025 में BSF ने कुल 19.02 लाख रुपये के नकली नोट जब्त किए थे. इस हिसाब से 2026 में जून तक हुई जब्ती 2025 के पूरे साल से करीब 243% ज्यादा है. वहीं, 2020 में जब्त किए गए 37.45 लाख रुपये के नकली नोटों के मुकाबले में भी इस साल की जब्ती रकम करीब 74.2 % ज्यादा है.

सात साल में 2026 में सबसे ज्यादा नकली नोट जब्त

BSF के आंकड़ों पर नजर डालें तो 2020 से 2026 के बीच 2026 में नकली नोटों की सबसे ज्यादा रकम जब्त हुई है. 2020 से 2025 के बीच हर साल औसतन करीब 27.18 लाख रुपये के नकली नोट पकड़े गए थे. इसके मुकाबले 2026 के शुरुआती 6 महीनों में ही 65.25 लाख रुपये की नकली करेंसी बरामद हो चुकी है.

यह रकम पिछले 6 साल के औसत से करीब 2.4 गुना ज्यादा है. इस्तना ही नहीं, बल्कि छह महीने में बरामद हुई यह करेंसी पिछले कई सालों के हर पूरे साल के आंकड़े कू पार कर चुका है.

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इन इलाकों पर BSF की खास नजर

BSF के एक बड़े ऑफिसर के मुताबिक, पश्चिम बंगाल और जम्मू-कश्मीर ऐसे प्रमुख इलाके हैं, जहां नकली नोटों की सप्लाई से जुड़े मामले सामने आते रहे हैं. सीमा के रास्ते नकली नोटों की आवाजाही रोकने के लिए BSF की ओर से अलग-अलग लेवल पर सेफ्टी और जांच के इंतजाम को मजबूत कर रहा है.

2026 में अभी बाकी हैं छह महीने

साल 2026 के अभी 6 महीने बाकी हैं, लेकिन जनवरी से जून के बीच ही नकली नोटों की जब्ती का आंकड़ा 2020 से 2025 तक हर पूरे साल के आंकड़े को पीछे छोड़ चुका है. ऐसे में साल के अंत तक यह आंकड़ा और ज्यादा बढ़ सकता है.

नकली करेंसी क्यों है बड़ी चिंता?

नकली भारतीय करेंसी लंबे समय से राष्ट्रीय सेफ्टी के लिए परेशानी की वजह रही है. इसे गिरोह बनाकर किए जाने वाले जुर्म और आतंकी फंडिंग से जुड़े मामलों से भी जोड़कर देखा जाता है. हालांकि, सिर्फ ज्यादा नोट जब्त होने से ये साबित नहीं होता कि बाजार में नकली नोटों का चलन भी उतना ही ज्यादा हो गया है.

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