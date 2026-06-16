Petrol- Diesel News: केंद्र सरकार ने डीजल और एविएशन टर्बाइन फ्यूल (ATF) के निर्यात पर लगने वाली ड्यूटी में बढ़ोतरी कर दी है. सरकार के नए फैसले के मुताबिक अब डीजल के निर्यात पर 14 रुपये प्रति लीटर और ATF के निर्यात पर 12.50 रुपये प्रति लीटर की दर से ड्यूटी देनी होगी. हालांकि पेट्रोल के निर्यात पर लगने वाली ड्यूटी में कोई बदलाव नहीं किया गया है. इसके बाद लोगों के मन में सवाल उठ रहा है कि क्या आने वाले दिनों में पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ सकते हैं?

क्या महंगा होगा पेट्रोल-डीजल?

फिलहाल आम लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है. सरकार ने साफ किया है कि घरेलू खपत के लिए बेचे जाने वाले पेट्रोल और डीजल पर मौजूदा एक्साइज ड्यूटी में कोई बदलाव नहीं किया गया है. यानी इस फैसले का सीधा असर अभी पेट्रोल पंप पर मिलने वाले ईंधन की कीमतों पर नहीं पड़ेगा.

Duty on Diesel and ATF exports increased | The rate of duty will be Rs 14 per litre on exports of diesel and Rs 12.5 per litre on exports of ATF. There is no change in the rate of duty on exports of petrol.



There is no change in the existing excise duty rates on petrol and… pic.twitter.com/SwONmjSxP6 — ANI (@ANI) June 15, 2026

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फिर ड्यूटी बढ़ाने का क्या मतलब है?

सरकार ने यह कदम डीजल और ATF के निर्यात को नियंत्रित करने के लिए उठाया है. इससे तेल कंपनियों के लिए ईंधन का निर्यात महंगा हो जाएगा और घरेलू बाजार में पर्याप्त उपलब्धता बनाए रखने में मदद मिल सकती है.

कब बढ़ सकते हैं दाम?

पेट्रोल-डीजल की कीमतें सिर्फ ड्यूटी से तय नहीं होतीं. अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें, डॉलर के मुकाबले रुपये की स्थिति, भू-राजनीतिक तनाव और सरकार की टैक्स नीति भी इसमें बड़ी भूमिका निभाती है. अगर वैश्विक बाजार में कच्चा तेल लगातार महंगा होता है, तब भविष्य में ईंधन कीमतों पर दबाव बढ़ सकता है. हालांकि, मौजूदा फैसले से तत्काल कीमत बढ़ने की संभावना नहीं दिख रही है.

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आम लोगों के लिए क्या है राहत?

सरकार ने घरेलू बाजार के लिए एक्साइज ड्यूटी में कोई बदलाव नहीं किया है. ऐसे में फिलहाल पेट्रोल और डीजल उपभोक्ताओं को राहत मिली हुई है और उन्हें तुरंत किसी कीमत बढ़ोतरी का सामना नहीं करना पड़ेगा.

आगे क्या देखना होगा?

आने वाले दिनों में अंतरराष्ट्रीय कच्चे तेल के दाम और सरकार की अगली नीतियों पर नजर रहेगी. यही तय करेगा कि पेट्रोल और डीजल की कीमतें स्थिर रहेंगी या फिर उनमें कोई बदलाव देखने को मिलेगा.