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हिंदी न्यूज़बिजनेसPetrol Diesel Price: डीजल और ATF पर फैसले के बाद अब क्या महंगा होगा पेट्रोल-डीजल? जानिए पूरी बात

Petrol Diesel Price: डीजल और ATF पर फैसले के बाद अब क्या महंगा होगा पेट्रोल-डीजल? जानिए पूरी बात

Petrol- Diesel News: केंद्र सरकार ने डीजल और एविएशन टर्बाइन फ्यूल के निर्यात पर लगने वाली ड्यूटी बढ़ा दी है, जिसके बाद से ही पेट्रोल और डीजल की कीमतों को लेकर एक बार फिर चर्चा तेज हो गई है.

Reported By : सृष्टि |  Updated at : 16 Jun 2026 06:36 AM (IST)
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Petrol- Diesel News: केंद्र सरकार ने डीजल और एविएशन टर्बाइन फ्यूल (ATF) के निर्यात पर लगने वाली ड्यूटी में बढ़ोतरी कर दी है. सरकार के नए फैसले के मुताबिक अब डीजल के निर्यात पर 14 रुपये प्रति लीटर और ATF के निर्यात पर 12.50 रुपये प्रति लीटर की दर से ड्यूटी देनी होगी. हालांकि पेट्रोल के निर्यात पर लगने वाली ड्यूटी में कोई बदलाव नहीं किया गया है. इसके बाद लोगों के मन में सवाल उठ रहा है कि क्या आने वाले दिनों में पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ सकते हैं?

क्या महंगा होगा पेट्रोल-डीजल?

फिलहाल आम लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है. सरकार ने साफ किया है कि घरेलू खपत के लिए बेचे जाने वाले पेट्रोल और डीजल पर मौजूदा एक्साइज ड्यूटी में कोई बदलाव नहीं किया गया है. यानी इस फैसले का सीधा असर अभी पेट्रोल पंप पर मिलने वाले ईंधन की कीमतों पर नहीं पड़ेगा.

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फिर ड्यूटी बढ़ाने का क्या मतलब है?

सरकार ने यह कदम डीजल और ATF के निर्यात को नियंत्रित करने के लिए उठाया है. इससे तेल कंपनियों के लिए ईंधन का निर्यात महंगा हो जाएगा और घरेलू बाजार में पर्याप्त उपलब्धता बनाए रखने में मदद मिल सकती है.

कब बढ़ सकते हैं दाम?

पेट्रोल-डीजल की कीमतें सिर्फ ड्यूटी से तय नहीं होतीं. अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें, डॉलर के मुकाबले रुपये की स्थिति, भू-राजनीतिक तनाव और सरकार की टैक्स नीति भी इसमें बड़ी भूमिका निभाती है. अगर वैश्विक बाजार में कच्चा तेल लगातार महंगा होता है, तब भविष्य में ईंधन कीमतों पर दबाव बढ़ सकता है. हालांकि, मौजूदा फैसले से तत्काल कीमत बढ़ने की संभावना नहीं दिख रही है.

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आम लोगों के लिए क्या है राहत?

सरकार ने घरेलू बाजार के लिए एक्साइज ड्यूटी में कोई बदलाव नहीं किया है. ऐसे में फिलहाल पेट्रोल और डीजल उपभोक्ताओं को राहत मिली हुई है और उन्हें तुरंत किसी कीमत बढ़ोतरी का सामना नहीं करना पड़ेगा.

आगे क्या देखना होगा?

आने वाले दिनों में अंतरराष्ट्रीय कच्चे तेल के दाम और सरकार की अगली नीतियों पर नजर रहेगी. यही तय करेगा कि पेट्रोल और डीजल की कीमतें स्थिर रहेंगी या फिर उनमें कोई बदलाव देखने को मिलेगा. 

About the author सृष्टि

'एबीपी नेटवर्क' में सीनियर कॉपी-एडिटर के तौर पर काम कर रहीं सृष्टि का डिजिटल मीडिया में 4 सालों से अधिक का अनुभव है.बिजनेस, एंटरटेनमेंट, धर्म, लाइफस्टाइल और यात्रा सेक्शन में लेखन, इंटरव्यू और विश्लेषण इनकी विशेषज्ञता है.सीसीएसयू से मास कम्युनिकेशन में स्नातक कर चुकीं सृष्टि ने अपने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स के साथ की थी, जिसके बाद वो 2.5 साल तक टाइम्स नाउ नवभारत का हिस्सा भी रहीं.फाइनेंस के साथ फिल्मी कीड़ा होना न केवल इनका पेशा बल्कि हिस्सा है.
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Published at : 16 Jun 2026 06:19 AM (IST)
Tags :
Business News Petrol & Diesel Breaking News Abp News
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