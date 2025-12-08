Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







Eternal Block Deal News: भारतीय शेयर बाजार में सप्ताह के पहले कारोबारी दिन सोमवार, 8 दिसंबर को एक बड़ी ब्लॉक डील हो सकती है. विभिन्न मीडिया रिपोर्ट से मिली जानकारी के अनुसार, जोमैटो और ब्लिंकिट की पैरेंट कंपनी इटरनल में ब्लॉक डील होने वाली है.

जिसके तहत कंपनी के एक इंस्टीट्यूशनल इंवेस्टर अपनी 0.5 प्रतिशत तक की हिस्सेदारी बेच सकते हैं. इस डील की साइज करीब 1500 करोड़ रुपये होने की उम्मीद की जा रही है. CNBC-TV18 ने अपने सूत्रों के हवाले से यह जानकारी दी है. आइए जानते हैं, इस डील के बारे में....

बड़ी ब्लॉक डील का अनुमान

इस बड़ी ब्लॉक डील के कारण सोमवार यानी आज कंपनी के शेयर फोकस में रह सकते हैं. ब्लॉक डील के लिए प्रति शेयर फ्लोर प्राइस 289.5 रुपए तय किया गया है. जो पिछले दिन बंद हुए शेयर प्राइस से 0.77 प्रतिशत डिस्काउंट को दिखाता है. नवंबर महीने में भी इटरनल में 2 बड़ी ब्लॉक डील हो चुकी है. जिसमें लगभग 90 लाख शेयरों की खरीद- बिक्री हुई थी. जिसकी कीमत करीब 279.25 करोड़ रुपये थी.

शुक्रवार को शेयर बाजार में कंपनी का हाल

सप्ताह के आखिरी कारोबारी सेशन शुक्रवार, 5 दिसंबर को एनएसई पर इटरनल के शेयर 1.35 प्रतिशत या 4 रुपये की गिरावट के साथ 291.75 रुपये पर ट्रेड करते हुए बंद हुआ था. कंपनी शेयरों ने दिन की शुरुआत 295 रुपये पर की थी. कारोबारी दिन के दौरान कंपनी शेयर 299.70 के हाई लेवल तक पहुंचे थे. वहीं दिन के लो लेवल की बात करें तो, यह 291.15 रुपये रहा था.

इटरनल का बिजनेस मॉडल

इटरनल भारत की एक जानी मानी टेक कंपनी है. कंपनी जोमैटो और ब्लिंकिट के जरिए फूड डिलीवरी, ग्रॉसरी और जरूरी सामान पहुंचाने का काम करती है. साथ ही कंपनी लॉजिस्टिक्स और टेक सर्विसेज भी देती है.

