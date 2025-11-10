भारत में लॉन्च हुई मोटापा कम करने के दवा, शेयर खरीदने के लिए भागे निवेशक

Emcure Shares Surge: आज Emcure कंपनी के शेयर आसमान छू रहे हैं. कारोबार के दौरान इसमें 8 परसेंट का उछाल आया है. दरअसल, कंपनी ने Poviztra नाम की एक दवा को भारत में लॉन्च करने के लिए Novo Nordisk की भारतीय यूनिट के साथ करार किया है. इस डील का असर आज शेयरों में देखने को मिल रहा है. यह दवाई इंसानों में मोटापा कम करने के लिए कारगर होगा. इस पार्टनरशिप का मकसद एंटी-ओबेसिटी थेरेपी को दुनिया के कोने-कोने तक पहुंचाना है. यह मोटापा कम करने की ही एक दवाई Wegovy का ही दूसरा ब्रांड है.

लोगों तक बढ़ेगी दवा की पहुंच

इस डील के तहत Emcure कंपनी Poviztra का कारोबार संभालेगी जैसे मार्केटिंग, कमर्शियलाइजेशन, डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह. इससे मार्केट में Novo Nordisk की पकड़ और भी मजबूत होगी और कंपनी ज्यादा से ज्यादा फार्मेसियों और मरीजों तक पहुंच सकेगी, खासकर उन शहरों या इलाकों में, जहां फिलहाल इसकी पहुंच नहीं है.

Novo Nordisk ने जून 2025 में Wegovy को भारत में लॉन्च किया था. Poviztra और Wegovy दोनों में ही Semaglutide 2.4 mg का इस्तेमाल किया गया है, जो एक GLP-1 रिसेप्टर एगोनिस्ट है, जो भूख और कैलोरी इनटेक को कंट्रोल करता है, जिससे वजन कम करने में मदद मिलती है.

मोटापा भारत के लिए गंभीर समस्या

Novo Nordisk के STEP and SELECT प्रोग्राम के तहत की गई ग्लोबल क्लीनिकल स्टडीज में देखा गया कि इसमें शामिल होने वाले हर तीन में से एक प्रतिभागी, जिसने semaglutide का इस्तेमाल किया, उन्होंने 20 परसेंट ज्यादा वजन कम किया. मोटापा भारत के लिए एक गंभीर समस्या बनता जा रहा है, जो डायबिटीज, किडनी की बीमारी, हाई कोलेस्ट्रॉल, हाई बीपी जैसी बीमारियों की जड़ है.

आज दस में से हर एक बच्चा यानी कि लगभग 18.8 करोड़ की आबादी मोटापे से ग्रस्त है. एक रिपोर्ट के मुताबिक, भारत में इस वक्त 35 करोड़ लोग मोटापे से जूझ रहे हैं और 2050 तक यह आंकड़ा 45 करोड़ तक जा सकता है. ऐसे में दो कंपनियों के बीच हुई इस पार्टनरशिप से दवा की उपलब्धता बढ़ने से लोगों को खानपान को कंट्रोल करने और वेट लॉस करने में मदद मिलेगी.



