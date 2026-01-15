Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







Elon Musk Net Worth: टेस्ला के सीईओ और दुनिया के सबसे अमीर शख्स एलन मस्क की संपत्ति में जबरदस्त उछाल देखने को मिला है. पिछले एक ही दिन में उनकी दौलत में इतनी बड़ी बढ़ोतरी हुई कि अमीरों की लिस्ट में उनका फासला और भी बढ़ गया.

ब्लूमबर्ग बिलेनियर इंडेक्स के आंकड़ों के मुताबिक, इस तेजी के बाद मस्क की कुल संपत्ति 683 अरब डॉलर तक पहुंच गई है. खास बात यह है कि बीते सिर्फ 14 दिनों में ही उनकी नेटवर्थ में 63.1 अरब डॉलर का इजाफा दर्ज किया गया है. आइए जानते हैं, दुनिया के 10 सबसे अमीर व्यक्तियों की नेटवर्थ के बारे में.....

मस्क दुनिया में नंबर 1

ब्लूमबर्ग बिलेनियर इंडेक्स के अनुसार टेस्ला और स्पेसएक्स के सीईओ एलन मस्क दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बने हुए हैं. उनकी कुल नेटवर्थ 683 अरब डॉलर है. हाल ही में उनकी संपत्ति में एक ही दिन में 42.2 अरब डॉलर की बढ़ोतरी हुई है. मस्क अमेरिका के टेक्नोलॉजी सेक्टर से जुड़ा हुआ एक फेमस नाम हैं.

दुनिया के 10 सबसे अमीर व्यक्ति और उनका नेटवर्थ

ब्लूमबर्ग बिलेनियर इंडेक्स के अनुसार, दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति एलन मस्क हैं. उनकी कुल नेटवर्थ 683 अरब डॉलर है. दूसरे स्थान पर गूगल के को-फाउंडर लैरी पेज हैं, जिनकी संपत्ति 287 अरब डॉलर है. जबकि तीसरे नंबर पर सर्गेई ब्रिन हैं जिनकी नेटवर्थ 267 अरब डॉलर बताई गई है. चौथे स्थान पर अमेजन के संस्थापक जेफ बेजोस हैं, जिनकी कुल दौलत 259 अरब डॉलर है.

पांचवें नंबर पर लैरी एलिसन हैं, जिनकी नेटवर्थ 246 अरब डॉलर आंकी गई है. छठे स्थान पर मेटा के सीईओ मार्क जुकरबर्ग हैं, जिनकी संपत्ति 218 अरब डॉलर है. सातवें नंबर पर फ्रांस के उद्योगपति बर्नार्ड अर्नॉल्ट हैं, जिनकी कुल दौलत 204 अरब डॉलर आंकी गई है.

आठवें स्थान पर स्टीव बॉलमर हैं, जिनकी नेटवर्थ 161 अरब डॉलर है. नौवें नंबर पर जेन्सन हुआंग हैं, जिनकी संपत्ति 152 अरब डॉलर है. वहीं दसवें स्थान पर दिग्गज निवेशक वॉरेन बफेट हैं, जिनकी नेटवर्थ 149 अरब डॉलर है.

