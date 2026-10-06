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हिंदी न्यूज़बिजनेसएक बार फिर खरबपति बने Elon Musk, एक दिन में 5.7 लाख करोड़ बढ़ी दौलत

एक बार फिर खरबपति बने Elon Musk, एक दिन में 5.7 लाख करोड़ बढ़ी दौलत

एलन मस्क के लिए आज का दिन एक बार फिर यादगार बन गया है. उनकी नेटवर्थ एक बार फिर 1 ट्रिलियन डॉलर के पार पहुंच गई है. Tesla और SpaceX के शेयरों में तेजी से एक दिन में मस्क की दौलत 65 अरब डॉलर बढ़ी है.

Written By : सृष्टि |  Updated at : 06 Oct 2026 09:11 AM (IST)
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दुनिया के सबसे अमीर लोगों में शामिल एलन मस्क की दौलत एक बार फिर 1 ट्रिलियन डॉलर के पार पहुंच गई है. टेस्ला और SpaceX के शेयरों में तेजी का सीधा फायदा मस्क की नेटवर्थ को मिला है. ब्लूमबर्ग बिलियनेयर्स इंडेक्स के मुताबिक सोमवार को मस्क की संपत्ति करीब 65 अरब डॉलर बढ़कर 1.04 ट्रिलियन डॉलर पहुंच गई है.

भारतीय रुपए में देखें तो उनकी संपत्ति करीब 92 लाख करोड़ है. बता दें कि सिर्फ 1 दिन में मस्क की संपत्ति में करीब 65 अरब डॉलर यानी लगभग 5.7 लाख करोड़ का इजाफा हुआ.

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कैसे बढ़ी मस्क की दौलत?
मस्क की संपत्ति का बड़ा हिस्सा उनकी कंपनियों की वैल्यू से जुड़ा है. ब्लूमबर्ग के मुताबिक SpaceX और टेस्ला में उनकी हिस्सेदारी उनकी कुल नेटवर्थ का 98 फीसदी से ज्यादा है. ऐसे में इन कंपनियों के शेयरों में तेजी आते ही मस्क की संपत्ति भी तेजी से बढ़ती है. 

अक्टूबर की शुरुआत से SpaceX के शेयर करीब 13 फीसदी और टेस्ला के शेयर करीब 6.7 फीसदी चढ़ चुके हैं. इसी तेजी ने मस्क की नेटवर्थ को फिर से 1 ट्रिलियन डॉलर के ऊपर पहुंचा दिया. 

कितने महीने बाद हुई वापसी?
मस्क इससे पहले जून में पहली बार 1 ट्रिलियन डॉलर की नेटवर्थ के आंकड़े तक पहुंचे थे. हालांकि, बाद में SpaceX के शेयरों में गिरावट आ गई और उनकी संपत्ति भी नीचे आ गई थी. अब करीब तीन महीने बाद उन्होंने फिर से ये आंकड़ा पार किया है.

यानी आज का दिन मस्क के लिए सिर्फ नेटवर्थ बढ़ने की खबर नहीं है, बल्कि कुछ ही महीनों में ट्रिलियनेयर बनने और फिर इस क्लब से बाहर होने के बाद दोबारा वापसी की कहानी भी है.

SpaceX में आई जबरदस्त तेजी
मस्क की संपत्ति बढ़ाने में SpaceX की तेजी का बड़ा योगदान रहा है. अक्टूबर की शुरुआत से कंपनी के शेयर करीब 13 फीसदी ऊपर हैं. अगस्त के निचले स्तर से SpaceX के शेयर करीब 58 फीसदी तक रिकवर कर चुके हैं. 

मॉर्गन स्टेनली के एनालिस्ट्स ने भी SpaceX को स्पेस और इंटेलिजेंस सेक्टर में निवेश के लिहाज से आकर्षक बताया है. इससे कंपनी के शेयरों में निवेशकों का भरोसा बढ़ा है.

टेस्ला ने भी दिया सहारा
सिर्फ SpaceX ही नहीं, टेस्ला के शेयरों में भी तेजी ने मस्क की संपत्ति को बढ़ाने में मदद की. टेस्ला ने हाल ही में तीसरी तिमाही की बिक्री के आंकड़े जारी किए, जो बाजार की उम्मीदों से बेहतर रहे. इसके बाद कंपनी के शेयरों में तेजी देखने को मिली. 

अक्टूबर की शुरुआत से टेस्ला के शेयर करीब 6.7 फीसदी चढ़े हैं.

पहले कितनी थी मस्क की दौलत?
शुक्रवार को मस्क की नेटवर्थ करीब 979.7 अरब डॉलर थी. यानी सोमवार की तेजी के बाद वो फिर से 1 ट्रिलियन डॉलर के पार पहुंच गई है. Forbes के रियल-टाइम आंकड़ों में भी सोमवार को मस्क की संपत्ति करीब 1 ट्रिलियन डॉलर से ऊपर बताई गई है. 

मस्क की ये दौलत उनके बैंक खाते में रखी नकदी नहीं है. इसका बड़ा हिस्सा टेस्ला और SpaceX जैसी कंपनियों में उनकी हिस्सेदारी की बाजार कीमत से जुड़ा है. इसलिए शेयरों की कीमत ऊपर-नीचे होने के साथ उनकी नेटवर्थ भी बदलती रहती है.

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About the author सृष्टि

'एबीपी नेटवर्क' में सीनियर कॉपी-एडिटर के तौर पर काम कर रहीं सृष्टि का डिजिटल मीडिया में 4 सालों से अधिक का अनुभव है.बिजनेस, एंटरटेनमेंट, धर्म, लाइफस्टाइल और यात्रा सेक्शन में लेखन, इंटरव्यू और विश्लेषण इनकी विशेषज्ञता है.सीसीएसयू से मास कम्युनिकेशन में स्नातक कर चुकीं सृष्टि ने अपने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स के साथ की थी, जिसके बाद वो 2.5 साल तक टाइम्स नाउ नवभारत का हिस्सा भी रहीं.फाइनेंस के साथ फिल्मी कीड़ा होना न केवल इनका पेशा बल्कि हिस्सा है.
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Published at : 06 Oct 2026 09:11 AM (IST)
Tags :
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