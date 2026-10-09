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हिंदी न्यूज़बिजनेसमस्क के एक ट्वीट से बाज़ार में हड़कंप, रिलायंस के शेयर टूटे, 40000 करोड़ स्वाहा

मस्क के एक ट्वीट से बाज़ार में हड़कंप, रिलायंस के शेयर टूटे, 40000 करोड़ स्वाहा

Written By : अभिषेक कुमार |  Updated at : 09 Oct 2026 12:24 PM (IST)
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भारत में स्पेस एक्स के सीईओ एलन मस्क के स्टारलिंक विवाद के बीच रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयरों में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है. कंपनी के शेयरों में दो फीसदी से ज्यादा की गिरावट है. इसके मूल्यांकन से कंपनी के 39 हजार 718 करोड़ रुपए स्वाहा हो गए हैं. बीएसई पर आरआईएल के शेयर 2.43 प्रतिशत गिरकर 1177.30 रुपए पर बंद हुए. एनएसई पर शेयर 2.45 प्रतिशत गिरकर 1178 रुपए पर बंद हुए हैं.

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About the author अभिषेक कुमार

अभिषेक कुमार वर्तमान में ABP न्यूज़ में चीफ कॉपी एडिटर के तौर पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं. अभिषेक यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रहे हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत आजतक न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की. इसके बाद इंडिया न्यूज़ में कार्यरत हुए और बीते करीब 9 सालों से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रहे हैं. अभिषेक यहां बिजनेस सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. कई राज्यों के चुनाव, लोकसभा चुनाव और केंद्रीय बजट के दौरान अलग-अलग सीरीज में खबरें लिखते रहे हैं. अभिषेक ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई दिल्ली के भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से की है. यहां अभिषेक ने टीवी और रेडियो पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है. अभिषेक राजनीति, चुनाव, समाज, अंतरराष्ट्रीय संबंधों और अर्थव्यवस्था जैसे मुद्दों पर लगातार लिखते रहे हैं. अपनी प्रोफेशनल लाइफ से इतर अभिषेक ट्रैवल और स्ट्रीट फोटोग्राफी का शोक भी रखते हैं.
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Published at : 09 Oct 2026 12:24 PM (IST)
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