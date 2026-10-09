मस्क के एक ट्वीट से बाज़ार में हड़कंप, रिलायंस के शेयर टूटे, 40000 करोड़ स्वाहा

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मस्क के एक ट्वीट से बाज़ार में हड़कंप, रिलायंस के शेयर टूटे, 40000 करोड़ स्वाहा
भारत में स्पेस एक्स के सीईओ एलन मस्क के स्टारलिंक विवाद के बीच रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयरों में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है. कंपनी के शेयरों में दो फीसदी से ज्यादा की गिरावट है. इसके मूल्यांकन से कंपनी के 39 हजार 718 करोड़ रुपए स्वाहा हो गए हैं. बीएसई पर आरआईएल के शेयर 2.43 प्रतिशत गिरकर 1177.30 रुपए पर बंद हुए. एनएसई पर शेयर 2.45 प्रतिशत गिरकर 1178 रुपए पर बंद हुए हैं.(ये ब्रेकिंग न्यूज़ स्टोरी है और इसे अपडेट किया जा रहा है. ताजा अपडेट के लिए कृपया रिफ्रेश करें)
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