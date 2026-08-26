Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेसकहीं आज बैंक बंद तो नहीं! जानें ईद-ए-मिलाद पर कहां-कहां ठप्प रहेगी बैंकिंग सर्विस

कहीं आज बैंक बंद तो नहीं! जानें ईद-ए-मिलाद पर कहां-कहां ठप्प रहेगी बैंकिंग सर्विस

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने आज बुधवार, 26 अगस्त 2026 को ईद-ए-मिलाद (मिलाद-उन-नबी / बारावफात) के मौके पर बैंकों के लिए छुट्टी का ऐलान किया है. इस दौरान कई राज्यों में आज बैंक बंद रहेंगे.

Written By : अरिजीता सेन |  Updated at : 26 Aug 2026 08:51 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • आज ईद-ए-मिलाद के चलते कई राज्यों में बैंक बंद.
  • मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई जैसे प्रमुख शहरों में शाखाएं बंद रहेंगी.
  • डिजिटल सेवाएं हालांकि जारी रहेंगी, नकद लेनदेन प्रभावित होगा.
  • ईद-ए-मिलाद पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्मदिन है, जिसका महत्व है.

आज हफ्ते के चौथे दिन बैंक बंद रहेंगे. भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की छुट्टियों की लिस्ट के मुताबिक, ईद-ए-मिलाद (जिसे मिलाद-उन-नबी भी कहा जाता है) के चलते बुधवार, 26 अगस्त को कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में बैंक बंद रहेंगे. इस दौरान कई बड़े शहरों में ब्रांच आज बंद रहने वाले हैं, जिनमें महाराष्ट्र में मुंबई और बेलापुर, बेंगलुरु, भोपाल, चेन्नई, देहरादून, हैदराबाद, इंफाल, जम्मू और श्रीनगर, कानपुर और लखनऊ, कोच्चि और तिरुवनंतपुरम, नागपुर, नई दिल्ली, पटना, रायपुर, रांची और विजयवाड़ा शामिल हैं. 

आज कहां-कहां बैंक नहीं खुलेंगे?

बेलापुर, नागपुर और मुंबई (महाराष्ट्र)

चेन्नई (तमिलनाडु)

हैदराबाद (तेलंगाना)

बेंगलुरु (कर्नाटक)

विजयवाड़ा (आंध्र प्रदेश)

कोच्चि और तिरुवनंतपुरम (केरल)

भोपाल (मध्य प्रदेश)

देहरादून (उत्तराखंड)

जम्मू और श्रीनगर (जम्मू और कश्मीर)

इंफाल (मणिपुर)

कानपुर एवं लखनऊ (उत्तर प्रदेश)

पटना (बिहार)

नई दिल्ली (दिल्ली एनसीआर)

रायपुर (छत्तीसगढ़)

रांची (झारखंड)

बैंक शाखाएं बंद रहने के बावजूद सभी डिजिटल और ऑनलाइन सेवाएं ग्राहकों की सुविधा के लिए पूरी तरह से सक्रिय रहेंगी. पैसों के लेनदेन, बैलेंस चेक करने और बिल पेमेंट के लिए आप यूपीआई (UPI) ट्रांसफर (Google Pay, PhonePe, Paytm आदि), नेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग और एटीएम (ATM) सेवाओं की मदद ले सकते हैं. हालांकि, काउंटर पर नकद लेन-देन, चेक से जुड़े काम और पासबुक अपडेट कराने के लिए आपको कल बैंक खुलने तक का इंतजार करना होगा.

ईद-ए-मिलाद क्या है?

ईद-ए-मिलाद, जिसे मिलाद-उन-नबी या बारावफात भी कहा जाता है, इस्लाम धर्म के संस्थापक पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब का जन्मदिन है. यह त्योहार इस्लामिक कैलेंडर के तीसरे महीने 'रबी-उल-अव्वल' की 12 तारीख को मनाया जाता है. मुसलमानों के लिए ईद-ए-मिलाद का गहरा धार्मिक महत्व है. 'मिलाद' का अरबी में अर्थ है 'जन्म'.

मुस्लिम समाज के लोग इस दिन पैगंबर मोहम्मद साहब द्वारा दी गई शांति, दया और भाईचारे की शिक्षाओं को याद करते हैं. इस दिन लोग मस्जिदों या घरों में इबादत करते हैं. कई जगह महफिलें रखी जाती हैं, जिन्हें 'मिलाद' कहा जाता है, जहां पैगंबर साहब के जीवन की कहानियां (सीरत) सुनी जाती हैं और उनके सम्मान में 'नाअत' (धार्मिक गीत) गाए जाते हैं. आज के दिन गरीब और जरूरतमंद लोगों को खाना खिलाना, कपड़े बांटना और पैसे दान करने का भी चलन है.

ये भी पढ़ें:

दिल्ली पहुंच रही 800 टन प्याज, 24 घंटे के भीतर 35 रुपए किलो मिलेगा 'कांदा'

About the author अरिजीता सेन

अरिजीता सेन एबीपी लाइव के बिजनेस डेस्क पर बतौर सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर काम कर रही हैं. पत्रकारिता जगत में करीब आठ साल का अनुभव है. बिज़नेस के साथ-साथ क्राइम, फीचर और राजनीति से जुड़ी खबरों में भी रुचि रखती हैं. एबीपी से पहले कई संस्थानों में अपनी सेवा दे चुकी हैं.
Read More
Published at : 26 Aug 2026 08:35 AM (IST)
Tags :
Reserve Bank Of India Eid E Milad
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिजनेस
कहीं आज बैंक बंद तो नहीं! जानें ईद-ए-मिलाद पर कहां-कहां ठप्प रहेगी बैंकिंग सर्विस
कहीं आज बैंक बंद तो नहीं! जानें ईद-ए-मिलाद पर कहां-कहां ठप्प रहेगी बैंकिंग सर्विस
बिजनेस
14.2 किलो वाले सिलेंडर का रेट हुआ कम? चेक करें आपके शहर कितने में हो रही बुकिंग
14.2 किलो वाले सिलेंडर का रेट हुआ कम? चेक करें आपके शहर कितने में हो रही बुकिंग
बिजनेस
आज 26 अगस्त को आपके नजदीकी पेट्रोल पंप में क्या है फ्यूल का भाव? चेक करें लेटेस्ट रेट
आज 26 अगस्त को आपके नजदीकी पेट्रोल पंप में क्या है फ्यूल का भाव? चेक करें लेटेस्ट रेट
बिजनेस
कुत्ते के साथ होटल में न मिले एंट्री तो क्या करें? इस परिवार को मिला 1 लाख का मुआवजा
कुत्ते के साथ होटल में न मिले एंट्री तो क्या करें? इस परिवार को मिला 1 लाख का मुआवजा
Advertisement

वीडियोज

गर्लफ्रेंड की मोहब्बत पर मौत की स्क्रिप्ट !
कचरे में फेंकी एक्सपायर्ड चॉकलेट, लूटने उमड़ी भीड़!
'ऑल इंडिया पॉलिसी'..रोजगार मांगोगे,मिलेगी लाठी !
Kriti Sanon के रक्षाबंधन ऐड पर भड़कीं Kangana Ranaut
युवाओं की आवाज क्यों नहीं सुन रही सम्राट सरकार? पटना में बवाल!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
तेज हेडलाइट से नहीं चौंधियाएंगी आंखें? सरकार बदलेगी नियम
तेज हेडलाइट से नहीं चौंधियाएंगी आंखें? सरकार बदलेगी नियम
दिल्ली NCR
'देश में अब ऐसी कोई जाति नहीं जिसे न मिला हो आरक्षण', बोले मनोज तिवारी
'देश में अब ऐसी कोई जाति नहीं जिसे न मिला हो आरक्षण', बोले मनोज तिवारी
इंडिया
तेलंगाना में भीषण हादसा, ट्रक से टकराई बस, 6 की मौत और 20 घायल
तेलंगाना में भीषण हादसा, ट्रक से टकराई बस, 6 की मौत और 20 घायल
क्रिकेट
अनाया बांगर इंटरनेशनल क्रिकेट खेल सकती हैं या नहीं?
अनाया बांगर इंटरनेशनल क्रिकेट खेल सकती हैं या नहीं?
बॉलीवुड
अब कहां हैं 'राज' की 'भूतनी' मालिनी शर्मा? बॉलीवुड से दूर कर रही हैं ये काम
अब कहां हैं 'राज' की 'भूतनी' मालिनी शर्मा? बॉलीवुड से दूर कर रही हैं ये काम
इंडिया
PM मोदी ने मिलाद-उन-नबी के मौके पर दी मुबारकबाद, कहा- 'मुझे आशा है कि...'
PM मोदी ने मिलाद-उन-नबी के मौके पर दी मुबारकबाद, कहा- 'मुझे आशा है कि...'
हिमाचल प्रदेश
भूकंप के झटकों से दहला शिमला और चंबा, लोगों में दहशत का माहौल
भूकंप के झटकों से दहला शिमला और चंबा, लोगों में दहशत का माहौल
ट्रेंडिंग
भारत में UPI पेमेंट देख चौंकी फ्रांस से आई महिला, कही ये बातें
भारत में UPI पेमेंट देख चौंकी फ्रांस से आई महिला, कही ये बातें
ENT LIVE
Koffee With Karan 9 में Salman Khan का सोलो जलवा! Karan Johar के सवालों का देंगे जवाब
Koffee With Karan 9 में Salman Khan का सोलो जलवा! Karan Johar के सवालों का देंगे जवाब
ENT LIVE
The Traitors 2: Parul Gulati पर CHEATING के आरोप, Shahneel Gill ने कहा- ‘ये Unfair है
The Traitors 2: Parul Gulati पर CHEATING के आरोप, Shahneel Gill ने कहा- ‘ये Unfair है
ABP NEWS
Viral Video: हरिद्वार में भोले बाबा का अवतार, 21 फीट ऊंची प्रतिमा का उद्घाटन
Viral Video: हरिद्वार में भोले बाबा का अवतार, 21 फीट ऊंची प्रतिमा का उद्घाटन
ABP NEWS
Viral Video: सावन के आखिरी सोमवार पर चिराग पासवान ने शिवजी की पूजा की तस्वीरें की शेयर!
Viral Video: सावन के आखिरी सोमवार पर चिराग पासवान ने शिवजी की पूजा की तस्वीरें की शेयर!
ABP NEWS
Viral Video: ‘ले देकर FIR कर दो’, नेहा सिंह राठौर का आया गुस्सा!
Viral Video: ‘ले देकर FIR कर दो’, नेहा सिंह राठौर का आया गुस्सा!
Embed widget