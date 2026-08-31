महंगाई की मार या सिर्फ अफवाह? अंडों के दाम बढ़ने पर सरकार का बयान

अगर आप भी रोजाना अंडे खरीदते हैं, तो यह जानकारी आपके काम की है. पिछले कुछ दिनों से देश में अंडों की कीमतों में भारी बढ़ोतरी को लेकर सोशल मीडिया पर चल रही खबरों को लेकर सरकार ने एक बड़ा अपडेट दिया है. पशुपालन और डेयरी विभाग (DAHD) ने इन दावों को गलत बताते हुए फैक्ट चेक जारी किया है. सरकार का कहना है कि एथेनॉल उत्पादन के लिए मक्के के इस्तेमाल बढ़ने की वजह से अंडों के दाम 40% तक बढ़ने की बात सही नहीं है.

अंडों की कीमतों को लेकर सरकार ने क्या कहा?

अब इस मामले पर केंद्र सरकार ने अपने आधिकारिक प्लेटफॉर्म एक्स के एक पोस्ट के जरिए यह साफ किया है कि पोल्ट्री सेक्टर के लिए मक्के की उपलब्धता काफी है. फिलहाल ऐसा कोई संकट नहीं है, जिससे अंडे की कीमतों में कोई बड़ा उछाल आए.

🚨 FACT CHECK | Egg Prices & Maize Availability



A media report titled “Sunny Side Down? Egg Prices Rise on Ethanol Push” is circulating across various platforms, linking the rise in egg prices to the diversion of maize for ethanol production.



🔎 FACT CHECK:



🥚 Egg Prices

The… pic.twitter.com/3yAcd5UrYI — Dept of Animal Husbandry & Dairying, Min of FAH&D (@Dept_of_AHD) August 30, 2026

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क्या सच में बढ़ गए हैं अंडों के दाम?

पशुपालन विभाग ने नेशनल एग कोऑर्डिनेशन कमेटी (NECC) के आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि अगस्त 2026 में देशभर में अंडे का औसत एक्स-फार्म रेट 5.50 रुपये प्रति अंडे से ज्यादा नहीं रहा. वहीं जून और जुलाई 2026 में भी अंडों का थोक भाव 5 रुपये प्रति अंडे से नीचे था. ऐसे में सरकार के मुताबिक, फार्म स्तर पर अंडों की कीमत 7 से 8 रुपये तक पहुंचने का दावा बिल्कुल गलत है.

आम लोगों और पोल्ट्री किसानों को राहत

सरकार के इस फैक्ट चेक के बाद अंडे खाने वाले करोड़ों ग्राहकों को राहत मिली है. ऐसे में अगर बाजार में किसी तरह की अफवाह के आधार पर कीमतें बधाई जा रही थीं, तो उस पर अब रोक लगाने की उम्मीद है. वहीं, मक्के की उपलब्धता बनी रहने के कारण पोल्ट्री किसानों को भी फीड लागत में अचानक बढ़ोतरी का डर कम होगा.

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