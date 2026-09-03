मशहूर EatClub का लाइसेंस सस्पेंड, किचन में मिले चूहे और भारी गंदगी

अगर आप भी ऑनलाइन फूड ऑर्डर करते हैं और EatClub के अलग-अलग ब्रांड्स से खाना मंगवाते हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है. हाल में महाराष्ट्र खाद्य एवं औषधि प्रशासन (FDA) ने मुंबई के गोरेगांव ईस्ट स्थित एक EatClub Brands Private Limited का खाद्य लाइसेंस तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया है. यह कारवाई 2 सितंबर सी लागू कर दिया गया है. जानिए कि आखिर FDA ने यह कार्रवाई क्यों की और इसका किन ब्रांड्स पर असर पड़ा है.

FDA ने EatClub का लाइसेंस क्यों किया सस्पेंड?

महाराष्ट्र FDA की जांच के दौरान रॉयल पाम्स सुविधा केंद्र में किचन और फूड स्टोरेज से जुड़ी कई गंभीर खामियां सामने आई है. अधिकारियों ने साफ-सफाई, खाद्य पदार्थों के रखरखाव, कीट नियंत्रण और कर्मचारियों की सुरक्षा को लेकर कई नियमों में पालन नहीं पाया गया.

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खाद्य सामग्री, पैकेजिंग और केमिकल्स को रखने के लिए पर्याप्त और सही स्टोरेज व्यवस्था नहीं थी.

हाथ धोने की सुविधा और सामान्य साफ-सफाई की व्यवस्था नहीं पाई गई.

किचन एरिया में रोशनी और वेंटिलेशन की व्यवस्था भी नहीं थी.

ग्राहकों की शिकायतों को संभालने के लिए उचित व्यवस्था नहीं थी.

निरीक्षण के दौरान जरूरी तकनीकी कर्मचारी भी मौजूद नहीं थे.

परिसर में कीटों के आने से रोकने के लिए जरूरी इंतजाम नहीं किए गए थे.

कुछ कच्चे माल की खाद्य सुरक्षा के लिहाज से जुड़ी पर्याप्त जांच और सफाई भी नहीं की गई थी.

कर्मचारियों की ट्रेनिंग और मेडिकल जांच से जुड़े रिकॉर्ड में भी कुछ कमियां पाई गई.

खाना तैयार करने वाले कर्मचारियों के पास जरूरी एप्रन, ग्लव्स, कैप और शू कवर जैसे जरूरी सुरक्षा उपकरण नहीं थे.

FDA के मुताबिक, जांच के दौरान यह भी सामने आया है कि वहां आइसक्रीम और कार्बोनेटेड ड्रिंक्स बेचे जा रहे थे, जबकि ये प्रोडक्ट संबंधित फूड लाइसेंस में शामिल नहीं थे. इन्हीं सभी कमियों को देखते हुए FDA ने EatClub के संबंधित परिसर का लाइसेंस सस्पेंड कर दिया.

क्या सभी EatClub ब्रांड्स पर लगा है बैन?

यहां एक बात समझना बेहद जरूरी है कि यह कारवाई खास तौर पर गोरेगांव ईस्ट की आरे मिल्क कॉलोनी स्थित रॉयल पाम्स फैसिलिटी से जुड़ी है. इसका मतलब यह नहीं है कि EatClub से जुड़े सभी आउटलेट्स या सभी ब्रांड्स के लाइसेंस भी सस्पेंड कर दिए गए हैं.

EatClub के पोर्टफोलियो में कई फूड ब्रांड शामिल हैं, जिनमें Box8, Mojo Pizza, ZAZA Mughal Biryani, Itminaan Matka Biryani, LeanCrust, NH1 Bowls और WeFit समेत कई अन्य ब्रांड भी शामिल हैं. ऐसे में किसी भी खास आउटलेट्स से ऑर्डर करने से पहले उसकी स्थिति और मौजूदा जानकारी जरूर जांच लें.

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