Dubai vs India: दुबई में प्रॉपर्टी खरीदना आजकल काफी लोगों को काफी ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है. यहां टैक्स नहीं लगता और कई बार किराये से अच्छी कमाई हो जाती है. विदेशी निवेशकों के लिए भी यहां के नियम भी आसान हैं. अब कुछ लोग ये सारे फायदे देखकर दुबई में प्रॉपर्टी लेते हैं तो कुछ लोग अभी भी भारत में ही प्रॉपर्टी खरीदना पसंद करते हैं. लेकिन दोनों में फायदा किसमें है, ये आप यहां से जान सकते हैं.

भारत में प्रॉपर्टी निवेश

India today की रिपोर्ट्स के अनुसार भारत में प्रॉपर्टी निवेश थोड़ा धीमा लेकिन स्थिर माना जाता है. यहां घरों और फ्लैट्स की मांग लगातार बढ़ रही है, खासकर बड़े शहरों में. लंबे समय में प्रॉपर्टी की कीमत बढ़ने से अच्छा फायदा मिल सकता है.

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कहां ज्यादा रिटर्न मिलता है?

दुबई में जल्दी और ज्यादा किराये की कमाई मिल सकती है, जबकि भारत में धीरे-धीरे लेकिन स्थिर ग्रोथ देखने को मिलती है. यानी दुबई शॉर्ट टर्म कमाई के लिए अच्छा है और भारत लॉन्ग टर्म निवेश के लिए बेहतर माना जाता है.

जोखिम क्या है?

दुबई का बाजार दुनिया की आर्थिक स्थिति पर ज्यादा निर्भर करता है, जबकि भारत का बाजार लोकल डिमांड पर चलता है और ज्यादा स्थिर माना जाता है. लेकिन दोनों जगह सही जगह चुनना बहुत जरूरी है. अगर आप जल्दी रिटर्न चाहते हैं तो दुबई अच्छा ऑप्शन हो सकता है, लेकिन अगर आप लंबे समय में पैसा बढ़ाना चाहते हैं तो भारत में निवेश ही बेहतर माना जाता है. फैसला आपकी जरूरत और समझ के अनुसार ही लें.

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