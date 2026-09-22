इंडिया में ही सही था... दुबई से शख्स ने बनाया वीडियो, कहा- यहां रहना नहीं आसान

आज के समय में विदेश जाकर नौकरी करना और अच्छी कमाई करना ज्यादातर लोगों का सपना होता है. खासकर दुबई जैसे शहरों में मिलने वाली सैलरी को देखकर लोगों को लगता है कि वहां जाकर आसानी से ज्यादा पैसे कमाया और बचाया जा सकता है. लेकिन कोलकाता के रहने वाले एक भारतीय शख्स ने दुबई में अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हुए बताया कि यहां की कमाई भले ही रुपये में बदलने पर बड़ी दिखाई दे, लेकिन रहने और रोजमर्रा के खर्च काफी ज्यादा होने के कारण यहां बचत करना आसान नहीं है.

राहुल बाला नाम के इस शख्स ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर कर दुबई में अपनी जिंदगी का एक्सपीरियंस बताया. उन्होंने कहा कि विदेश जाना उनका सपना था और वह सपना पूरा भी हुआ, लेकिन दुबई पहुंचने के बाद उन्हें वहां की जिंदगी की मुश्किलों का एहसास हुआ.

दुबई में रहने को लेकर क्या बोले राहुल बाला?

राहुल बाला ने अपने वीडियो में कहा कि उन्हें यह महसूस हुआ कि भारत में रहना उनके लिए ज्यादा बेहतर था. हालांकि, उन्होंने वीडियो के जरिए दूसरे लोगों को भी विदेश जाने से पहले वहां के खर्च और कमाई का हिसाब समझने की सलाह दी. क्योंकि विदेश में रहना उतना आसान भी नहीं है, जितना कि यह दूर से दिखाई देता है.

दिरहम में बड़ी लगती है सैलरी, लेकिन खर्च भी ज्यादा

राहुल ने बताया कि जब दुबई की सैलरी को भारतीय रुपये में बदला जाता है, तो यह रकम काफी बड़ी नजर आती है. लेकिन वहां उसी पैसे से रोजमर्रा के खर्च संभालना आसान नहीं होता. उनका कहना है कि एक आम व्यक्ति के लिए वहां की महंगी जिंदगी के कारण खर्च निकालने के बाद बड़ी रकम बचाना किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं है.

उन्होंने खाने और पानी जैसी रोजमर्रा की जरूरतों का जिक्र करते हुए कहा कि एक समय के खाने पर करीब 10 दिरहम यानी लगभग 260 रुपये तक खर्च हो सकते हैं. ऐसे ही छोटे-छोटे खर्च पूरे महीने में एक बड़ी रकम बन जाते हैं.

2500 दिरहम कमाने पर कितनी बचत?

राहुल बाला ने अपने वीडियो में एक उदाहरण देते हुए कहा कि अगर किसी व्यक्ति को दुबई में 2500 दिरहम सैलरी मिलता है, तो भारतीय रुपये में यह रकम करीब 70 हजार रुपए जैसी दिखाई दे सकती है. लेकिन वहां रहने, खाने और दूसरी जरूरतों पर होने वाले खर्च के बाद बचत काफी कम रह सकती है.

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