इस कंपनी ने Best Employee को दी 4 करोड़ की Lamborghini, ऐसा क्या किया?

नौकरी में अच्छा प्रदर्शन करने पर कर्मचारियों को आमतौर पर बोनस, इंक्रीमेंट या प्रमोशन मिलता है. लेकिन दुबई की एक रियल एस्टेट कंपनी ने अपनी टॉप परफॉर्मर को ऐसा इनाम दिया, जिसकी चर्चा अब सोशल मीडिया पर हो रही है.

कंपनी ने अपनी एक महिला कर्मचारी को करोड़ों रुपये की लग्जरी कार देकर सम्मानित किया है. इस सरप्राइज का वीडियो भी इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है.

ट्रॉफी लेने पहुंची थीं, लेकिन मिला करोड़ों की कार का सरप्राइज

समारोह के दौरान नतालिया को पहले उनकी उपलब्धियों के लिए मंच पर बुलाया गया. उन्हें लगा कि कार्यक्रम में बाकी कर्मचारियों की तरह उन्हें भी ट्रॉफी देकर सम्मानित किया जाएगा. लेकिन पुरस्कार मिलने के बाद जब वह वापस जाने लगीं, तो कंपनी के CEO ने उन्हें दोबारा रोक लिया.

इसके बाद काउंटडाउन शुरू हुआ और रिबन से सजी एक नई नीली Lamborghini Urus उनके सामने लाई गई. कार देखते ही नतालिया हैरान रह गईं. कंपनी ने इस पूरे पल का वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया, जिसके बाद यह चर्चा में आ गया.

दो साल में 500 मिलियन डॉलर की प्रॉपर्टी बेची

यह मामला दुबई की रियल एस्टेट कंपनी रिचकी प्रोप्रटीज का है. कंपनी ने अपनी कर्मचारी नतालिया चावेज को शानदार प्रदर्शन के लिए Lamborghini युरुस गिफ्ट की है. रिपोर्ट के मुताबिक, नतालिया ने पिछले दो सालों में 500 मिलियन डॉलर से अधिक की प्रॉपर्टी डील पूरी की हैं. भारतीय मुद्रा में यह रकम लगभग 4,400 करोड़ रुपये से भी ज्यादा बैठती है.

कंपनी के CEO दाबान ओथमान ने अपनी तीसरी वर्षगांठ के मौके पर आयोजित समारोह में नतालिया को यह खास तोहफा दिया. कार्यक्रम में उन्हें साल 2026 की टॉप परफॉर्मर घोषित किया गया था.

कितनी है Lamborghini Urus की कीमत?

दुबई में Lamborghini Urus की कीमत लगभग 9 लाख से 15.5 लाख UAE दिरहम के बीच बताई जाती है. भारतीय रुपये में इसकी कीमत करीब 2.3 करोड़ से 4 करोड़ रुपये तक हो सकती है. हालांकि, नतालिया को गिफ्ट की गई कार के सटीक वेरिएंट और उसकी वास्तविक कीमत की जानकारी कंपनी ने सार्वजनिक नहीं की है.

एक साल में जीते चार बड़े अवॉर्ड

नतालिया की उपलब्धि सिर्फ लग्जरी कार तक सीमित नहीं रही. उन्होंने साल की पहली तिमाही में तीसरा स्थान हासिल किया था. इसके बाद दूसरी और तीसरी तिमाही में टॉप परफॉर्मर का खिताब जीता. आखिरकार उन्हें पूरे साल का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला कर्मचारी चुना गया. इस तरह उन्होंने समारोह में कुल चार बड़े अवॉर्ड अपने नाम किए.

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