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हिंदी न्यूज़बिजनेसट्रंप की कमाई और निवेश से हटा पर्दा, जानें किन कंपनियों के खरीद रखे हैं शेयर

ट्रंप की कमाई और निवेश से हटा पर्दा, जानें किन कंपनियों के खरीद रखे हैं शेयर

ट्रंप ने मेटा, माइक्रोसॉफ्ट और मैकडॉनल्ड्स जैसी कई बड़ी कंपनियों में निवेश कर रखा है. साथ ही उन्होंने मस्क की कंपनी स्पेसएक्स में भी करोड़ों लगाए हुए हैं. अगस्त में ही ट्रंप ने कई बड़े सौदे कर डाले.

Written By : अरिजीता सेन |  Updated at : 09 Oct 2026 08:10 AM (IST)
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  • ट्रंप ने मेटा, मैकडॉनल्ड्स, माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी कंपनियों में किया निवेश.
  • उन्होंने एलन मस्क की स्पेसएक्स में भी बड़ा निवेश किया.
  • निवेश के बाद ट्रंप ने अमेरिकी वाणिज्यिक अंतरिक्ष नीति पर हस्ताक्षर किए.
  • ओजीई की फाइलिंग ने अगस्त में हुए 517 सौदों का खुलासा किया.

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इन दिनों शेयर बाजार में काफी एक्टिव दिखाई दे रहे हैं. ब्लूमबर्ग न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक,  गुरुवार को जारी एक फाइनेंशियल डिस्क्लोजर में इस बात का खुलासा हुआ है कि ट्रंप ने Meta Platforms, McDonald’s और Microsoft जैसर बड़ी-बड़ी कंपनियों में  10 लाख डॉलर (1 मिलियन डॉलर) से अधिक का निवेश कर रखा है. और तो और इसके साथ ही उन्होंने एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स के भी कम से कम 1 मिलियन डॉलर के डेट खरीद रखे हैं. 

अमेरिकी ऑफिस ऑफ गवर्नमेंट एथिक्स (OGE) की तरफ से जारी 18-पेज की फाइलिंग में अगस्त में किए ट्रंप के 517 सौदों की जानकारी दी. बताया गया कि ट्रंप के इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स में हर तीन महीने में पैसों का बड़ा लेन-देन हुआ. इस दौरान कई बड़ी कंपनियों के शेयर खरीदे गए. 

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अगस्त में ट्रंप ने खरीदे किन कंपनियों के शेयर?

  • ट्रंप ने सबसे बड़ा निवेश मेटा में किया गया. उन्होंने इस कंपनी के कई नए शेयर खरीदे हैं, जिसके लिए 50 लाख डॉलर से लेकर 2.5 करोड़ डॉलर तक खर्च किए गए हैं.
  • फिर 10 अगस्त को माइक्रोसॉफ्ट, मैकडॉनल्ड्स और कॉमकास्ट जैसी प्रमुख कंपनियों में 10 लाख डॉलर से 50 लाख डॉलर के बीच हिस्सेदारी खरीदी गई. 
  • ट्रंप ने 21 अगस्त को AT&T, ConocoPhillips, Abbott Laboratories, Netflix और Chevron में से हर एक कंपनी में 1 लाख डॉलर से 5 लाख डॉलर (लगभग 8.4 करोड़ से 42 करोड़ रुपये) का भी दांव लगाया.

स्पेसएक्स में भी लगाया दांव

ट्रंप ने 18 अगस्त को एलन मस्क की रॉकेट और सैटेलाइट कंपनी द्वारा जारी सीनियर अनसिक्योर्ड बॉन्ड्स (कर्ज) में 10 लाख से 50 लाख डॉलर का निवेश किया. यह कॉरपोरेट डेट 5.35% यील्ड के साथ आता है. ये जुलाई 2031 में मैच्योर होंगे.

दिलचस्प बात यह है कि इस निवेश के महज दो दिन बाद  20 अगस्त को ट्रंप ने 'नेशनल स्पेस ट्रांसपोर्टेशन पॉलिसी' (NSPM-17) पर हस्ताक्षर किए थे, जिसका मकसद अमेरिका के कमर्शियल स्पेस सेक्टर को बढ़ावा देते हुए में एक नए Golden Age की शुरुआत करना है. इस सरकारी नीति के तहत साल 2030 तक अमेरिका में सालाना 1,000 से अधिक रॉकेट लॉन्च करने और री-एंट्री का टारगेट रखा गया है. 

किन-किन कंपनियों के बेचे शेयर?

ट्रंप ने 21 अगस्त को सेमीकंडक्टर और चिप बनाने वाली कंपनी एडवांस्ड माइक्रो डिवाइसेस और घरेलू और उपभोक्ता उत्पाद बनाने वाली कंपनी चर्च एंड ड्वाइट के 10 लाख डॉलर से 50 लाख डॉलर के शेयर बेचे. इसके अलावा, उन्होंने बोइंग, होम डिपो, टी-मोबाइल, डेटाडॉग, डेल टेक्नोलॉजीज, पालो ऑल्टो नेटवर्क्स और एनवीडिया जैसी कंपनियों में भी अपनी बड़ी हिस्सेदारी बेच दी. 

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About the author अरिजीता सेन

अरिजीता सेन एबीपी लाइव के बिजनेस डेस्क पर बतौर सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर काम कर रही हैं. पत्रकारिता जगत में करीब आठ साल का अनुभव है. फाइनेंस के क्षेत्र में इनकी अच्छी पकड़ है. अरिजीता पहले भी कई संस्थानों में अपनी सेवा दे चुकी हैं.
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Published at : 09 Oct 2026 08:10 AM (IST)
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