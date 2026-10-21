ट्रंप का बड़ा ऐलान, किसानों को 8 बिलियन डॉलर का डीजल बांटेंगे

अमेरिका में डीजल की बढ़ती कीमतों ने किसानों की परेशानी बढ़ा दी है. खेती में इस्तेमाल होने वाली मशीनों से लेकर फसल की कटाई तक, हर काम में डीजल की जरूरत पड़ती है. ऐसे में किसानों को राहत देने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 8 बिलियन डॉलर की सहायता देने का ऐलान किया है. भारतीय रुपए में देखें तो किसानों को 71,000 करोड़ रुपए की मदद मिलने वाली है. हालांकि, सरकार किसानों को सीधे डीजल बांटने के बजाय आर्थिक मदद देगी, ताकि वे बढ़ती ईंधन लागत का बोझ कुछ कम कर सकें.

ट्रंप ने 19 अक्टूबर को अमेरिका के कंसास में एक चुनावी रैली के दौरान इस प्लान का ऐलान किया है. प्लान के तहत अमेरिकी कृषि विभाग 'हार्वेस्ट फ्यूल रिलीफ प्रोग्राम' शुरू करेगा. इस योजना का मकसद फसल की कटाई के सीजन में किसानों को डीजल की बढ़ती कीमतों और खेती की दूसरी लागतों से राहत देना है.

क्या है ट्रंप का प्लान?

अमेरिकी कृषि विभाग के मुताबिक, इस योजना के तहत किसानों को एक बार आर्थिक सहायता दी जाएगी. इसके लिए 8 बिलियन डॉलर का फंड दिया जाएगा. किसानों को कितनी रकम मिलेगी, ये 2026 की फसल के दौरान हुए अनुमानित नुकसान और खेती की लागत के बेसिस पर तय होगा.

इस कार्यक्रम को अमेरिकी कृषि विभाग की फार्म सर्विस एजेंसी (FSA) लागू करेगी. विभाग ने बताया है कि प्रमुख फसलों के लिए सहायता की दर नवंबर में जारी की जाएगी. दूसरी पात्र फसलों के लिए भुगतान का तरीका बाद में बताया जाएगा. फिलहाल किसानों को पैसा मिलने की तारीख भी सामने नहीं आई है.

अमेरिका में क्यों महंगा हो रहा डीजल?

अमेरिका में डीजल महंगा होने से किसानों की लागत बढ़ गई है. खेती के लिए ट्रैक्टर, हार्वेस्टर और दूसरी मशीनें चलाने में डीजल का इस्तेमाल होता है. इसके अलावा फसल को खेत से बाजार तक पहुंचाने में भी ईंधन की जरूरत पड़ती है. ऐसे में डीजल महंगा होने का सीधा असर किसानों की जेब पर पड़ता है.

रिपोर्ट्स की मानें तो अमेरिका में डीजल की औसत कीमत सितंबर 2026 में बढ़कर 6.53 डॉलर प्रति गैलन तक पहुंच गई थी. इसके बाद कीमत में कुछ गिरावट आई, लेकिन ये अब भी पिछले साल के मुकाबले काफी ज्यादा है. अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तेल की सप्लाई में रुकावट और अमेरिका-ईरान युद्ध ने भी ईंधन की कीमतों पर दबाव बढ़ाया है. जब डीजल महंगा होता है तो किसानों के लिए खेतों में मशीनें चलाना और फसल की ढुलाई करना महंगा पड़ जाता है. इससे खेती का खर्च बढ़ता है और किसानों के मुनाफे पर असर पड़ सकता है.

इससे पहले कब की थी मदद?

ये पहली बार नहीं है, जब ट्रंप प्रशासन ने किसानों को आर्थिक राहत देने का ऐलान किया है. इससे पहले भी पिछले साल दिसंबर में अमेरिकी सरकार ने किसानों के लिए 12 बिलियन डॉलर के सहायता पैकेज का ऐलान किया था. अब नई योजना के जरिए फसल कटाई के सीजन में बढ़ती ईंधन लागत से राहत देने की कोशिश की जा रही है.

आज इन 6 राज्यों में नहीं खुलेंगे बैंक, देखें 21 अक्टूबर की छुट्टियों की पूरी लिस्ट