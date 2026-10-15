यूपी में Dominos पर एक्शन, नवरात्र में नॉन वेज का मामला, आउटलेट बंद

उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में Domino’s के एक आउटलेट को खाद्य सुरक्षा नियमों में खामी मिलने के बाद बंद करने का आदेश दिया गया है. जांच के दौरान अधिकारियों ने पाया कि रेस्टोरेंट में शाकाहारी और मांसाहारी दोनों तरह के पिज्जा तैयार किए जाते थे, लेकिन दोनों के बीच पर्याप्त अलगाव सुनिश्चित नहीं किया गया था. इससे खाने में एक-दूसरे की सामग्री मिलने यानी क्रॉस-कंटैमिनेशन का खतरा पैदा हो सकता था.

यह मामला फतेहपुर के तांबेश्वर नगर स्थित Domino’s आउटलेट का है. अधिकारियों के मुताबिक, सोमवार देर शाम मिली शिकायत के बाद खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने रेस्टोरेंट का निरीक्षण किया था. शिकायत एक हिंदू वादी संगठन के सदस्य की ओर से की गई थी. जांच के दौरान सामने आया कि आउटलेट में वेज और नॉन-वेज खाने के लिए अलग बर्तन और उपकरण इस्तेमाल किए जा रहे थे, लेकिन उनके बीच की व्यवस्था पर्याप्त नहीं थी. अधिकारियों ने इसे खाद्य सुरक्षा के लिहाज से गंभीर कमी माना.

सुधार होने तक बंद रहेगा आउटलेट

खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन के सहायक आयुक्त वीरेंद्र सिंह कुशवाहा ने बताया कि रेस्टोरेंट को जरूरी सुधार करने तक संचालन रोकने का निर्देश दिया गया है. विभाग ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 32 के तहत आउटलेट के प्रबंधक को सुधार संबंधी नोटिस भी जारी किया है.

रेस्टोरेंट प्रबंधन को पहले कमियों को दूर करना होगा. इसके बाद उसे अनुपालन रिपोर्ट विभाग को सौंपनी होगी. अधिकारी दोबारा निरीक्षण करेंगे और सुधार संतोषजनक पाए जाने पर ही आउटलेट को दोबारा खोलने की अनुमति मिल सकेगी.

खाद्य सुरक्षा विभाग ने लिए सैंपल

फतेहपुर के पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मंगलीक के अनुसार, अधिकारियों ने जांच के दौरान खाने के नमूने भी एकत्र किए हैं. मामले में कार्रवाई के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस बल भी तैनात किया गया था.

देशभर में खाद्य सुरक्षा पर बढ़ रही सख्ती

यह कार्रवाई ऐसे समय में हुई है, जब महाराष्ट्र समेत अलग-अलग राज्यों में खाद्य सुरक्षा मानकों के पालन को लेकर जांच और कार्रवाई तेज की जा रही है. महाराष्ट्र के खाद्य एवं औषधि प्रशासन के आयुक्त तुकाराम मुंढे ने भी खाद्य सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए 'ईट राइट' अभियान चलाने की बात कही है.

इस अभियान का उद्देश्य लोगों को सुरक्षित भोजन, सही खानपान और खाद्य पदार्थों के उचित रखरखाव के बारे में जागरूक करना है. फतेहपुर का मामला भी बताता है कि रेस्टोरेंट में केवल अलग बर्तन रखना ही पर्याप्त नहीं, बल्कि भोजन तैयार करने की पूरी प्रक्रिया में सुरक्षा मानकों का पालन करना जरूरी है.

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