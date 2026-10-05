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हिंदी न्यूज़बिजनेसकिन शहरों के लिए सबसे महंगे हुए फ्लाइट टिकट, इस बार दिवाली छठ जेब पर भारी

किन शहरों के लिए सबसे महंगे हुए फ्लाइट टिकट, इस बार दिवाली छठ जेब पर भारी

त्यौहारों में जहां लोगों का खर्च बढ़ जाता है, वहीं महंगाई भी कम होने का नाम ही नहीं ले रही. अब फ्लाइट से सफर करना भी महंगा हो रहा है, क्योंकि डोमेस्टिक एयर फेयर भी 68% तक बढ़ गया है.

Written By : प्रतीक्षा राणावत |  Updated at : 05 Oct 2026 06:48 PM (IST)
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त्यौहारों के सीजन में जहां एक तरफ लोगों के घर एक्स्ट्रा खर्च बढ़ जाते हैं, तो वहीं इस बार महंगाई की चौतरफा मार भी पड़ रही है. किचन के बजट से लेकर अब ट्रैवल का खर्च भी बढ़ गया है. यदि इस फेस्टिव सीजन में आप कहीं बाहर जाने का ट्रैवल का प्लान कर रहे हैं तो उसके लिए आपको अपना बजट बढ़ाना पड़ेगा. ऐसा इसलिए क्योंकि हाल ही में डोमेस्टिक एयर फेयर भी 68% की बढ़ोतरी देखी जा रही है.

घूमने ना सही लेकिन यदि कोई छठ या दीपावली के लिए अपने घर की क्यों ना जा रहा हो, उसका भी किराया बढ़ गया है. ये फेयर कई मेजर रूट्स जैसे दिल्ली- मुंबई, मुंबई- कलकत्ता जैसे बड़े रूट्स पर बढ़ गया है. जो लोगों की जेब पर बहुत ज्यादा भारी पड़ने वाला है.

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उड़ानों की संख्या घटी
ना केवल टिकिट का किराया बढ़ा है बल्कि फ्लाइट्स की संख्या भी कम हुई है. ऐसे में जिन लोगों को फेयर के बढ़ने से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, वो लोग समय से फ्लाइट बुक ना करें तो हो सकता है कि उन्हें सीट भी ना मिल पाए. हाल ही में ग्लोबल एनालिटिक्स फर्म OAG ने इसको लेकर डाटा पेश किया है. जिसमें बताया गया है कि अक्टूबर से दिसंबर के बीच पिछले साल के मुकाबले 5% प्रतिशत घरेलू फ्लाइट्स कम चल रही है.

हालांकि, कुल सीट की कैपेसिटी में केवल 1.2% की कमी आई है. इससे ये पता चलता है कि एयरलाइंस कम उड़ानें भर रही हैं, लेकिन ज्यादा सीटों वाली बड़ी फ्लाइट्स का इस्तेमाल कर रही हैं, जिससे पैसेंजर्स की कुल कैपेसिटी लगभग स्थिर बनी हुई है.

क्यों एकदम से बढ़े दाम?
बता दें कि ये दाम ऐसे ही नहीं बढ़ें हैं बल्कि, जेट फ्यूल की कीमतों में भारी बढ़ोतरी के कारण ऐसा हुआ है. जेट फ्यूल के बढ़ने से फ्लाइट्स को ऑपरेट करने की लागत बढ़ गई है. जिसके कारण टिकट की कॉस्ट बढ़ाकर कंपनियां यात्रियों से वसूली कर रही हैं. हालांकि इससे पहले कंपनियों ने काफी समय तक कोशिश की है कि यात्रियों पर बोझ ना पड़े, लेकिन अब जो खर्च हो रहा है उसे कंपनियों को उठाने में मुश्किल हो रही है.

ये भी पढ़ें: फ्लैट में रहने वाले ध्यान दें, 90% बढ़ गया सोसायटियों का मेंटेनेंस बिल

About the author प्रतीक्षा राणावत

प्रतीक्षा राणावत एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में करीब 12 वर्षों का अनुभव है. इन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मल्टीमीडिया (B.Sc - Multimedia) में ग्रेजुएशन किया है और इसके बाद जन संचार (Mass Communication) में पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है. अपने करियर की शुरुआत इन्होंने न्यूज़ एंकर के रूप में की, लेकिन समय के साथ लेखन में भी अपनी मजबूत पहचान बनाई. वर्तमान में प्रतीक्षा बिजनेस और यूटिलिटी विषयों के लिए लेखन करती हैं. इसके अलावा इन्होंने लंबे समय तक एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल जैसे विषयों पर भी लिखा है. लिखने के साथ- साथ ही इन्हें ट्रैवलिंग, नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना और किताबें पढ़ने का भी शौक है
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Published at : 05 Oct 2026 06:48 PM (IST)
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