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हिंदी न्यूज़बिजनेसगोल्डमैन सैक्स की इस रियल एस्टेट कंपनी में एंट्री, 230 करोड़ रुपये की ब्लॉक डील; जानिए डिटेल्स

गोल्डमैन सैक्स की इस रियल एस्टेट कंपनी में एंट्री, 230 करोड़ रुपये की ब्लॉक डील; जानिए डिटेल्स

भारतीय शेयर बाजार में शुक्रवार के कारोबारी दिन रिकवरी देखने को मिली थी. प्रमुख बेंचमॉर्क इंडेक्स बीएसई सेंसेक्स और एनएसई निफ्टी 50 में तेजी रही थी. बाजार में एक बड़ी ब्लॉक डील भी हुई...

By : सुगम कुमार सिंह | Updated at : 21 Mar 2026 07:17 PM (IST)
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DLF Block Deal Goldman Sachs: भारतीय शेयर बाजार में शुक्रवार के कारोबारी दिन रिकवरी देखने को मिली थी. प्रमुख बेंचमॉर्क इंडेक्स बीएसई सेंसेक्स और एनएसई निफ्टी 50 में तेजी रही थी. हालांकि, इससे एक दिन पहले गुरुवार को बाजार में तेज गिरावट हुई थी.

बाजार में एक बड़ी ब्लॉक डील ने निवेशकों का ध्यान अपनी ओर खींचा है. आइए जानते हैं, इस विषय में...

डीएलएफ में गोल्डमैन सैक्स की बड़ी खरीदारी

रियल एस्टेट कंपनी डीएलएफ में ग्लोबल इन्वेस्टमेंट बैंक गोल्डमैन सैक्स ने ब्लॉक डील के जरिए बड़ा निवेश किया है. इस सौदे में ग्लोडमैन सैक्स ने करीब 21.7 लाख शेयर खरीदे है. जिनकी कुल वैल्यू लगभग 115 करोड़ रुपये बताई जा रही है. 

डील 531.7 रुपये प्रति शेयर के भाव पर हुई है. इस डील की खबर के बाद सोमवार को कंपनी शेयरों में हलचल दिखने की उम्मीद की जा रही है.  

एक ही दिन में दो बड़े निवेशकों की एंट्री

डीएलएफ के शेयरों में उसी दिन एक और बड़ी खरीदारी देखने को मिली. जिससे यह साफ संकेत मिला कि संस्थागत निवेशकों की इसमें दिलचस्पी बनी हुई है. एक अलग ट्रांजैक्शन में आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्युचुअल फंड ने भी करीब 115 करोड़ रुपये के शेयर खरीदे. 

इस तरह कुल मिलाकर एक ही दिन में लगभग 230 करोड़ रुपये की खरीदारी हुई, जिसमें बड़े इन्वेस्टमेंट हाउस और म्युचुअल फंड दोनों की भागीदारी रही.

एक साल में कमजोर रहा प्रदर्शन

अगर पिछले एक साल के ट्रेंड पर नजर डालें तो कंपनी के शेयर 22 प्रतिशत से ज्यादा गिर चुके हैं. इसी दौरान रियल एस्टेट सेक्टर का बेंचमार्क इंडेक्स Nifty Realty Index भी करीब 19 फीसदी तक नीचे आया है.

जिससे साफ है कि दबाव सिर्फ इस स्टॉक तक सीमित नहीं रहा, बल्कि पूरे सेक्टर में कमजोरी देखने को मिली है.

शेयर बाजार में कंपनी का प्रदर्शन

बीएसई पर शुक्रवार के कारोबारी दिन डीएलएफ लिमिटेड के शेयरों में गिरावट देखने को मिली थी. कंपनी शेयर 0.32 प्रतिशत या 1.75 रुपये फिसलकर 540.70 रुपये पर बंद हुआ था.

कंपनी शेयरों के 52 सप्ताह के हाई लेवक की बात करें तो, 887.50 रुपये है. वहीं, 52 सप्ताह का लो लेवल 525 रुपये है. कंपनी का मार्केट कैप 1,33,840.10 करोड़ रुपये है.  

डिस्क्लेमर: (यहां मुहैया जानकारी सिर्फ़ सूचना हेतु दी जा रही है. यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें. ABPLive.com की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है.)

यह भी पढ़ें: वैश्विक तेल संकट में पाकिस्तान परेशान, भारत में क्यों कंट्रोल में हैं फ्यूल प्राइस? जानें कब तक मिलती रहेगी राहत 

About the author सुगम कुमार सिंह

सुगम कुमार सिंह पिछले करीब  3.5 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं. इस समय एबीपी लाइव में बिजनेस की खबरों पर नजर रखते हैं. इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, भोपाल से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर ऑफ ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म की डिग्री प्राप्त की है.  करियर के शुरुआती दो साल उन्होंने जमशेदपुर में क्षेत्रीय पत्रकारिता करके बिताया है. जहां उन्होंने रिपोर्टिंग और न्यूज लेखन का अनुभव हासिल किया. काम के अलावा भारतीय व विश्व सिनेमा देखना और क्रिकेट खेलना रुचियों में शामिल हैं.
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Published at : 21 Mar 2026 07:14 PM (IST)
Tags :
DLF Block Deal Goldman Sachs Goldman Sachs DLF Stake Buy
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