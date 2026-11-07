दीवाली पर अपनों को देना है खास तोहफा? Zepto और Blinkit से मंगाएं शानदार गिफ्ट्स

कल यानी 8 नवंबर को दीवाली का त्योहार मनाया जाएगा. दीवाली पर लोग अपने खास दोस्तों और रिश्तेदारों को मिठाई से लेकर कुछ स्पेशल गिफ्ट देते हैं. ऐसे में अगर आपको भी अपने किसी खास को गिफ्ट देना है, लेकिन बाजार जाने का समय नहीं है और ये समझ नहीं आ रहा है कि क्या गिफ्ट दें, तो यह खबर आपके लिए जरूरी है.

आप क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म Zepto और Blinkit से घर बैठे शानदार गिफ्ट मंगवा सकते हैं. इन ऐप्स पर आपको खाने-पीने, होम डेकोर और भी दूसरे जरूरी चीजें मिल सकती हैं. ऐसे में अब जानते हैं कि कौन-कौन से गिफ्ट देना फायदेमंद साबित हो सकता है.

ड्राई फ्रूट्स के गिफ्ट बॉक्स दें

दीवाली के मौके पर आप इन ऐप्स से ड्राई फ्रूट्स मंगवाकर अपने किसी खास को गिफ्ट कर सकते हैं. इन ऐप्स पर आपको कई तरह के ड्राई फ्रूट्स के पैक मिल सकते हैं. हेल्दी के साथ ही ये एक प्रीमियम तोहफा हो सकता है और मिनटों में आपके घर डिलीवर भी हो सकता है.

मिठाई और चॉकलेट दें

अगर आप दीवाली पर किसी को मिठास से भरा गिफ्ट देना चाहते हैं तो आपके लिए चॉकलेट और मिठाई एक अच्छा विकल्प है. आप Ferrero Rocher और Cadbury Celebration जैसे ब्रांड के गिफ्ट पैक खरीदकर अपने स्पेशल वन को दे सकते हैं.

सजावट के सामान दें

दीवाली पर हर कोई अपना घर जरूर सजाता है तो आप सुगंधित मोमबत्तियां और अरोमा डिफ्यूजर गिफ्ट कर सकते हैं. ये गिफ्ट कई लोगों को पसंद आएगा और इसके इस्तेमाल से घर का माहौल खुशबूदार बना रहेगा.

पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स करें गिफ्ट

अगर आपको चॉकलेट और ड्राई फ्रूट्स के अलावा कुछ देना है तो आप पर्सनल केयर और स्किनकेयर प्रोडक्ट्स चुन सकते हैं. आप इन्हें अपने दोस्तों और परिवार वालों को दे सकते हैं. ये गिफ्ट अलग होने के साथ ही सबके काम की चीज भी है. ये सारे गिफ्ट आपको Zepto और Blinkit जैसे क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर मिल सकते हैं.

पूजा का सामान करें गिफ्ट

इन सबके अलावा आप पूजा का सामान, मिट्टी के दीये, रंगोली के रंग, एलईडी स्ट्रिंग लाइट्स जैसे सामान गिफ्ट कर सकते हैं. ये सामान दीवाली के मौके पर सभी के काम आएगा और लोगों को पसंद भी काफी आएगा.

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