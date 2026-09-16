गणेश उत्सवExplainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेसदीवाली के तोहफे अभी खरीद लो, बर्तन और इलेक्ट्रॉनिक्स हुए महंगे, और बढेंगे दाम

दीवाली के तोहफे अभी खरीद लो, बर्तन और इलेक्ट्रॉनिक्स हुए महंगे, और बढेंगे दाम

दिवाली से पहले गिफटिंग जेसे उपकरण ग्लासवेयर, घरेलू उपकरण, कपड़े और फर्नीचर समेत कई सामानों की कीमत बढ़ गई है. अगस्त के महीने में ग्लासवेयर-टेबलवेयर की महंगाई 5.4 प्रतिशत और घरेलू उपकरणों की 2.52% रही.

Written By : शौर्या रे |  Updated at : 16 Sep 2026 11:51 AM (IST)
Preferred Sources

दिवाली से पहले आपकी खरीदारी का बजट बढ़ सकता है. त्योहारों के सीजन में जिन सामानों कि मांग अधिक होती है, उनकी कीमत बढ़ती नजर आ रही है. ग्लासवेयर, टेबलवेयर और अन्य घरेलू उपकरणों की कीमत में बढ़ोतरी होती जा रही है. 

इन सामानों की कीमत अगस्त के महीने में 5.4 प्रतिशत रही. जबकि जुलाई में यह 5.01 रही थी. साल की शुरूआत में जनवरी के महीने में ये दर 3.45 प्रतिशत थी, जबकि अप्रैल के महीने में 4.7 तक पहुंच गई थी.

इलेक्ट्रॉनिक्स और घरेलू सामान भी महेंगे 

सिर्फ गिफटिंग के सामान ही नहीं घर में इस्तेमाल होने वाले उपकरण में भी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है. जनवरी के महीने में इस केटिगरी में 0.2 प्रतिशत कि गिरावट रही. फरवरी, मार्च के महीने में इसमें कुछ खास बढ़ोतरी नहीं थी, लेकिन अप्रैल के महीने में अचानक से 0.51 प्रतिशत बढ़ गई, जोकि अगस्त तक बढ़कर 5.4 फीसदी पहुंच चुकी है. दीवाली का त्योहार आते ही तमाम कंपनियां सेल और डिस्काउंट देना शुरू कर देती हैं, लेकिन बढ़ती महंगाई की वजह से इस बार ग्राहकों को छूट नाम मात्र ही मिलेगी. 

यह भी पढ़ें- दोस्त को भेजे 5000 रुपए तो क्या लगेगा चार्ज? जानिए P2P और मर्चेंट पेमेंट का अंतर

फर्नीचर और कपड़ों की कीमतों में भी बढ़ोतरी

फर्नीचर, फर्निशिंग और कारपेट जैसी वस्तुओं की महंगाई जनवरी के 2.13 फीसदी से बढ़कर अगस्त में 3.96 फीसदी हो गई. दूसरी ओर घरेलू टेक्सटाइल में यह दर 2.41 फीसदी से बढ़कर 3.2 फीसदी रही.

कपड़ों की महंगाई भी अगस्त में 3.93 फीसदी पर पहुंच गई, जबकि साल की शुरुआत में यह 3.39 फीसदी थी. फुटवियर,जिसमें फरवरी से अप्रैल के बीच कीमतों में गिरावट दर्ज हुई थी, अगस्त में 1.12 फीसदी महंगा हुआ.

खाने-पीने की चीजों का भी असर

त्योहारी खर्च पर सिर्फ गिफ्टिंग से जुड़े सामानों की महंगाई का असर नहीं है. अगस्त में खाने कि चीजों पर महंगाई बढ़कर 5.95 फीसदी हो गई, जबकि जनवरी में यह 2.13 फीसदी थी. खाने-पीने की सर्विसेज की महंगाई भी इसी अवधि में 2.88 फीसदी से बढ़कर 8.41 फीसदी हो गई. ऐसे में इस साल दीवाली के दौरान परिवारों को मिठाई, खाने-पीने के सामान, गिफ्ट, कपड़े और घरेलू खरीदारी के लिए पहले की तुलना में ज्यादा बजट रखना पड़ सकता है. 

यह भी पढ़ें- IND vs AFG: FanCode App पर चल रहा भारत-अफगानिस्तान T20, एक मैच के लिए देने होंगे इतने रुपए

यह भी देखें-

About the author शौर्या रे

शौर्य रे उत्तर प्रदेश में मेरठ की चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी की बेचलर्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की स्टूडेंट हैं. शौर्य वर्तमान में एबीपी न्यूज़ के डिजिटल विंग में बतौर इंटर्न काम कर रही हैं. बिजनेस और यूटिलिटी की खबरों में दिलचस्पी रखने वाली शौर्य पब्लिक रिलेशंस (PR) व कॉर्पोरेट कम्युनिकेशंस के क्षेत्र में भविष्य तलाश रही हैं. वह मीडिया ट्रेंड्स, ब्रांड स्ट्रैटेजी और पब्लिक ओपिनियन से जुड़े विषयों पर अपनी रूची रखती हैं.
Read More
Published at : 16 Sep 2026 11:51 AM (IST)
Tags :
Inflation Festival Diwali 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिजनेस
UPI चार्ज: बैंक और ऐप्स में कैसे बंटेगा MDR का पैसा, किसे कितना हिस्सा मिलेगा?
UPI चार्ज: बैंक और ऐप्स में कैसे बंटेगा MDR का पैसा, किसे कितना हिस्सा मिलेगा?
बिजनेस
टाटा संस को लाना ही होगा आईपीओ, बॉम्बे हाई कोर्ट में RBI की कैविएट
टाटा संस को लाना ही होगा आईपीओ, बॉम्बे हाई कोर्ट में RBI की कैविएट
बिजनेस
नहीं बचेंगे चाय-पकौड़ी, सब्जी और रेहड़ी-पटरी वाले, UPI की 1 लाख की लिमिट है बहुत कम!
नहीं बचेंगे चाय-पकौड़ी, सब्जी और रेहड़ी-पटरी वाले, UPI की 1 लाख की लिमिट है बहुत कम!
बिजनेस
पाकिस्तान में लॉकडाउन! शाम 8 बजे के बाद पसरेगा सन्नाटा, आखिर क्या है मामला?
पाकिस्तान में लॉकडाउन! शाम 8 बजे के बाद पसरेगा सन्नाटा, आखिर क्या है मामला?
Advertisement

वीडियोज

Rajasthan के Tonk में भयंकर हादसा..कार की हालत देख होश उड़ जाएंगे!। Viral News
Chitra Tripathi: UPI के नए नियम से ग्राहक से दुकानदार तक क्या बदलेगा? | Digital Payment New Rules
Bharat Ki Baat : आपकी UPI पेमेंट पर क्या चार्ज लगेगा? | Online Payments | UPI Transaction Charge
UP में UCC का एलान.. पक्ष- विपक्ष में आर-पार, 2027 पर सीधा असर !। UP Election 2027
Sandeep Chaudhary: UPI के नए नियम से क्या बदलेगा? विश्लेषकों का सटीक विश्लेषण | UPI Payments Charge
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
न्यूजीलैंड ने भारत संग ट्रेड डील को दी मंजूरी, 95 फीसदी निर्यात पर टैरिफ होगा खत्म!
न्यूजीलैंड ने भारत संग ट्रेड डील को दी मंजूरी, 95 फीसदी निर्यात पर टैरिफ होगा खत्म!
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
BJP के पूर्व नेता ने बढ़ाई मुश्किल? यूपी चुनावों में 50 सीटों पर उतारेंगे कैंडिडेट
BJP के पूर्व नेता ने बढ़ाई मुश्किल? यूपी चुनावों में 50 सीटों पर उतारेंगे कैंडिडेट
इंडिया
'मुसलमान हर चीज से समझौता कर सकता है, लेकिन…', UCC पर भड़के अरशद मदनी
'मुसलमान हर चीज से समझौता कर सकता है, लेकिन…', UCC पर भड़के अरशद मदनी
स्पोर्ट्स
Asian Games 2026 में भारत के 10 गोल्ड पक्के, इन खिलाड़ियों पर रहेगी सबकी नजर
Asian Games 2026 में भारत के 10 गोल्ड पक्के, इन खिलाड़ियों पर रहेगी सबकी नजर
बॉलीवुड
अक्षय की 'हैवान' हुई बुरी तरह फ्लॉप, 5वें दिन चंद लाख कमाने में भी छूटे पसीने
'हैवान' हुई बुरी तरह फ्लॉप, 5वें दिन चंद लाख कमाने में भी छूटे पसीने
इंडिया
यूपी सरकार के फैसले पर CJP के सौरव दास बोले- '6 घंटे के भीतर ही...'
यूपी सरकार के फैसले पर CJP के सौरव दास बोले- '6 घंटे के भीतर ही...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
मोदी सरकार के UPI चार्ज वाले फैसले पर भड़के संजय निषाद, पूछे ये सवाल
मोदी सरकार के UPI चार्ज वाले फैसले पर भड़के संजय निषाद, पूछे ये सवाल
ट्रेंडिंग
72 की उम्र में 24 हजार फीट से छलांग, बुजुर्ग का जज्बा देख दंग रह गया इंटरनेट
72 की उम्र में 24 हजार फीट से छलांग, बुजुर्ग का जज्बा देख दंग रह गया इंटरनेट
ABP NEWS
एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​ने एकता कपूर के साथ लालबागचा राजा के दर्शन किए।
एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​ने एकता कपूर के साथ लालबागचा राजा के दर्शन किए।
ABP NEWS
गणपति के कानों में विश मांग रहे 'चूचा' सलमान ने धक्का मार कर हटाया
गणपति के कानों में विश मांग रहे 'चूचा' सलमान ने धक्का मार कर हटाया
ABP NEWS
गिरफ़्तार होने के बाद आरोपी कल्याण बैसला अपना चेहरा छिपाता रहा।
गिरफ़्तार होने के बाद आरोपी कल्याण बैसला अपना चेहरा छिपाता रहा।
ABP NEWS
गणपति बप्पा के विसर्जन के लिए पहुंचे अनंत अंबानी.
गणपति बप्पा के विसर्जन के लिए पहुंचे अनंत अंबानी.
ENT LIVE
Akshay Kumar की Haiwaan से निराश फैन ने लिखा ‘Leaving Fandom’ का नोट
Akshay Kumar की Haiwaan से निराश फैन ने लिखा ‘Leaving Fandom’ का नोट
Embed widget