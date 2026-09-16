दीवाली के तोहफे अभी खरीद लो, बर्तन और इलेक्ट्रॉनिक्स हुए महंगे, और बढेंगे दाम

दिवाली से पहले आपकी खरीदारी का बजट बढ़ सकता है. त्योहारों के सीजन में जिन सामानों कि मांग अधिक होती है, उनकी कीमत बढ़ती नजर आ रही है. ग्लासवेयर, टेबलवेयर और अन्य घरेलू उपकरणों की कीमत में बढ़ोतरी होती जा रही है.

इन सामानों की कीमत अगस्त के महीने में 5.4 प्रतिशत रही. जबकि जुलाई में यह 5.01 रही थी. साल की शुरूआत में जनवरी के महीने में ये दर 3.45 प्रतिशत थी, जबकि अप्रैल के महीने में 4.7 तक पहुंच गई थी.



इलेक्ट्रॉनिक्स और घरेलू सामान भी महेंगे

सिर्फ गिफटिंग के सामान ही नहीं घर में इस्तेमाल होने वाले उपकरण में भी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है. जनवरी के महीने में इस केटिगरी में 0.2 प्रतिशत कि गिरावट रही. फरवरी, मार्च के महीने में इसमें कुछ खास बढ़ोतरी नहीं थी, लेकिन अप्रैल के महीने में अचानक से 0.51 प्रतिशत बढ़ गई, जोकि अगस्त तक बढ़कर 5.4 फीसदी पहुंच चुकी है. दीवाली का त्योहार आते ही तमाम कंपनियां सेल और डिस्काउंट देना शुरू कर देती हैं, लेकिन बढ़ती महंगाई की वजह से इस बार ग्राहकों को छूट नाम मात्र ही मिलेगी.

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फर्नीचर और कपड़ों की कीमतों में भी बढ़ोतरी

फर्नीचर, फर्निशिंग और कारपेट जैसी वस्तुओं की महंगाई जनवरी के 2.13 फीसदी से बढ़कर अगस्त में 3.96 फीसदी हो गई. दूसरी ओर घरेलू टेक्सटाइल में यह दर 2.41 फीसदी से बढ़कर 3.2 फीसदी रही.

कपड़ों की महंगाई भी अगस्त में 3.93 फीसदी पर पहुंच गई, जबकि साल की शुरुआत में यह 3.39 फीसदी थी. फुटवियर,जिसमें फरवरी से अप्रैल के बीच कीमतों में गिरावट दर्ज हुई थी, अगस्त में 1.12 फीसदी महंगा हुआ.

खाने-पीने की चीजों का भी असर

त्योहारी खर्च पर सिर्फ गिफ्टिंग से जुड़े सामानों की महंगाई का असर नहीं है. अगस्त में खाने कि चीजों पर महंगाई बढ़कर 5.95 फीसदी हो गई, जबकि जनवरी में यह 2.13 फीसदी थी. खाने-पीने की सर्विसेज की महंगाई भी इसी अवधि में 2.88 फीसदी से बढ़कर 8.41 फीसदी हो गई. ऐसे में इस साल दीवाली के दौरान परिवारों को मिठाई, खाने-पीने के सामान, गिफ्ट, कपड़े और घरेलू खरीदारी के लिए पहले की तुलना में ज्यादा बजट रखना पड़ सकता है.

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