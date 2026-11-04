दिवाली-छठ के सामान कितने महंगे हुए? पिछले साल के मुकाबले इस बार कितना बदला रेट

दिवाली और छठ का त्योहार आते ही घरों में पूजा की तैयारी शुरू हो जाती है. कोई मिठाई खरीदता है तो कोई पूजा का सामान, फल, दीये और सजावट की चीजें लेने बाजार पहुंचता है. लेकिन इस बार त्योहार की खरीदारी में जेब कुछ ज्यादा ढीली करनी पड़ सकती है. मिठाई, सूखे मेवे जैसे कई सारे सामान के दाम पिछले साल के मुकाबले बढ़े हैं.

दिवाली की खरीदारी को लेकर आई बाजार रिपोर्ट के मुताबिक, इस साल मिठाई के दाम करीब 15 फीसदी तक बढ़े हैं. वहीं, बादाम के दाम में लगभग 35 फीसदी और पिस्ता की कीमत करीब दोगुनी हो गई है. ऐसे में दिवाली से लेकर छठ तक की खरीदारी का बजट पहले से बनाना जरूरी हो गया है.

मिठाई- मेवे हुए कितने महंगे?

त्योहारों पर मिठाई और ड्राई फ्रूट्स की मांग बढ़ जाती है. इस बार दूध, खोया, चीनी, मेवे और पैकेजिंग की लागत बढ़ने से मिठाई के दाम पर असर पड़ा है. बाजार में पारंपरिक मिठाई की कीमतों में करीब 15 फीसदी तक बढ़ोतरी बताई जा रही है.

ड्राई फ्रूट्स की बात करें तो बादाम की कीमत पिछले दिवाली के करीब 800 से 900 रुपए प्रति किलो के मुकाबले अब 1,000 से 1,200 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गई है. वहीं, पिस्ता जो पिछले साल करीब 900 रुपए किलो मिल रहा था, अब 1,500 से 2,100 रुपए प्रति किलो तक बिक रहा है. मतलब त्योहारों पर मिठाई का डिब्बा खरीदना इस बार महंगा पड़ सकता है.

दिवाली की खरीदारी पर कितना असर?

दिवाली के लिए घरों में नमकीन, चकली, चिवड़ा और दूसरी चीजें भी खरीदी जाती हैं. पुणे के बाजार से आई रिपोर्ट के मुताबिक, फराल बनाने में इस्तेमाल होने वाले कई सामान के दाम बढ़े हैं. चीनी, गुड़, बेसन, घी, तेल और पोहे जैसी चीजों की कीमतों में इजाफा हुआ है.

वैसे अलग-अलग शहरों में मंडी, दुकान और सामान की क्वालिटी के हिसाब से कीमतें अलग हैं. पूजा के दीये, फूल, फल और छठ के प्रसाद में इस्तेमाल होने वाले सामान के दाम भी स्थानीय बाजार में मांग के हिसाब से अलग होते हैं.

छठ का कौन- सा सामान हुआ महंगा?

छठ पूजा में फल, नारियल, गन्ना, सूप, दउरा और ठेकुआ बनाने के सामान खरीदे जाते हैं. त्योहार के करीब आने पर कुछ चीजों की मांग बढ़ सकती है, जिससे स्थानीय बाजार में दाम ऊपर जा सकते हैं. इसलिए खरीदारी आखिरी दिन के बजाय थोड़ा पहले करना मददगार हो सकता है.

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