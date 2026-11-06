दिवाली से ठीक पहले दो तस्वीरें सोशल मीडिया पर एक साथ वायरल हैं. एक तरफ दिल्ली की फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी ने अपने कर्मचारियों की मेज पर iPhone 16 रख दिए, तो दूसरी तरफ हरियाणा की फार्मा कंपनी ने कर्मचारियों को नई Kia Sonet SUV की चाबी सौंपी. इस बीच लाखों कर्मचारी हैं जिनके हाथ में सिर्फ मिठाई का डिब्बा, सूखे मेवे का छोटा पैकेट या कुछ भी नहीं आया. आखिर ये फर्क क्यों है?

तो कंपनियां कैसे तय करती हैं कि गिफ्ट कितना महंगा होगा या वाकई 'कंजूस' हैं?

महंगाई से बजट कटा, पर 'दिखावे' का बाजार गरम

इस साल कॉर्पोरेट गिफ्टिंग की सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि महंगाई ने कंपनियों के हाथ बांध दिए हैं. मिठाई और प्रीमियम हैम्पर्स की कीमतें कच्चे माल और पैकेजिंग की बढ़ती लागत से 15% तक बढ़ गई हैं, जबकि कॉर्पोरेट गिफ्टिंग बजट 8–10% तक घट गया है. मध्य प्रदेश के मिठाई कारोबारियों के मुताबिक, बल्क ऑर्डर में पिछले साल के मुकाबले 8-10% की गिरावट आई है. कंपनियां अब 'कम वजन वाले पैक' और कम आइटम वाले बॉक्स मांग रही हैं.

Goodgraze की रिपोर्ट के मुताबिक, एक एवरेज भारतीय कंपनी का प्रति-कर्मचारी दिवाली गिफ्ट बजट 2026 में 700 रुपए से 1,500 रुपए के बीच है. बड़ी टीमों के लिए 300 से 600 और सीनियर लीडर्स के लिए 2 हजार रुपए या उससे ऊपर तक जाता है. यानी ज्यादातर कर्मचारियों के हाथ में जो डिब्बा आ रहा है, उसकी लागत कंपनी को 1 हजार रुपए के आसपास ही पड़ रही है, भले ही बाजार में उसकी कीमत 1,500 रुपए तक बताई जाए.

इसी बाजार में कुछ कंपनियां बिल्कुल अलग रास्ता चुन रही हैं:

MITS Healthcare ने चार कर्मचारियों को Kia Sonet SUV दी. Kohler के हैम्पर में 20 ग्राम शुद्ध चांदी की बार, एयर फ्रायर और कॉफी मशीन तक शामिल थी.

Fixderma ने अपने करीब 700 कर्मचारियों को 5 हजार रुपए का दिवाली बोनस और एक ट्रॉली बैग दिया.

NoBroker ने करीब 250 आउटसोर्स्ड स्टाफ के लिए 4 हजार रुपए प्रति व्यक्ति के गिफ्ट का ऐलान किया, जो उनकी औसत मासिक सैलरी का करीब 20% है.

तो सवाल यह नहीं है कि 'कौन कंजूस है और कौन दानवीर.' सवाल यह है कि कौन-सी कंपनी किस पैमाने पर, किस टैक्स नियम के तहत और किस कर्मचारी वर्ग के लिए गिफ्ट तय करती है.

🚨 A Delhi-based company has surprised its employees with iPhone 16 smartphones as Diwali gifts. https://t.co/pZaO0XQ903 — Indian Tech & Infra (@IndianTechGuide) November 4, 2026

'मुफ्त का गिफ्ट' कभी मुफ्त नहीं होता

किसी भी कंपनी के लिए गिफ्ट देने का फैसला सबसे पहले टैक्स कैलकुलेशन से टकराता है. 2026 में नियम बदल चुके हैं. इस वजह से कंपनियां कैश बोनस से बचकर 'सामान' देती हैं:

1. कर्मचारी के हाथ में टैक्स

इनकम टैक्स नियम, 2026 के तहत 1 अप्रैल 2026 से कर्मचारी को मिलने वाले नॉन-कैश गिफ्ट, वाउचर या टोकन 15 हजार रुपए प्रति साल तक टैक्स-फ्री हैं. यह एक साल की कुल सीमा है यानी दिवाली, बर्थडे और वर्क एनिवर्सरी सब मिलाकर.

अगर कुल 15 हजार रुपए पार हो गया, तो पूरी रकम टैक्सेबल हो जाती है, सिर्फ एक्स्ट्रा हिस्सा नहीं. यानी 16 हजार रुपए का गिफ्ट सिर्फ 1 हजार रुपए का 'टैक्स प्रॉब्लम' नहीं है, बल्कि पूरे 16 हजार रुपए पर टैक्स लगेगा. कैश गिफ्ट या दिवाली बोनस पहले रुपये से ही पूरी तरह टैक्सेबल है.

2. कंपनी के लिए GST और ITC का पेंच

GST के नियम में कर्मचारी को 50 हजार रुपए प्रति साल तक का गिफ्ट 'सप्लाई' नहीं माना जाता, इसलिए उस पर GST नहीं लगता. गिफ्ट पर चुकाया गया GST कंपनी कभी भी इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) के तौर पर नहीं वसूल सकती.

CGST Act की धारा 17(5)(h) के तहत गिफ्ट और फ्री सैंपल पर ITC ब्लॉक है. इसका मतलब है कि 1 हजार रुपए का गिफ्ट देने पर कंपनी को असल में GST समेत 1,180 रुपए तक खर्च करना पड़ सकता है. इसमें 180 रुपए कभी वापस नहीं मिलेंगे. यही वजह है कि कंपनियां 'कम कीमत, ज्यादा दिखने वाले' हैम्पर पर जोर देती हैं.

3. स्टेट्यूटरी बोनस का सच

फैक्ट्री या वेतन-सीमा वाले कर्मचारियों के लिए कानून अलग है. कोड ऑन वेजेस के तहत 21 हजार रुपए महीना सैलरी वाले कर्मचारियों को सालाना कम से कम 8.33% बोनस देना अनिवार्य है. हालांकि, IT, MNC और प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर के ज्यादातर कर्मचारी इस सीमा से ऊपर की सैलरी पाते हैं, इसलिए वे कानूनी बोनस के दायरे से बाहर हो जाते हैं.

एक फैक्ट्री वर्कर को 600-700 रुपए का कंबल या लंच बॉक्स मिल सकता है, जबकि एक IT एम्प्लॉयी को कुछ भी नहीं मिलता. दोनों अपनी-अपनी कानूनी और सैलरी-स्ट्रक्चर की मजबूरी में हैं.

कंपनियां गिफ्ट की कीमत कैसे तय करती हैं?

कोई कंपनी '₹X per head' का ऐलान नहीं करती और फिर उसी हिसाब से गिफ्ट खरीद लेती है. असल में प्रोसेस उलटी होती है. पहले बजट तय होता है, फिर HR उस बजट में फिट होने वाला गिफ्ट ढूंढता है.





मान लीजिए, मुंबई की 120 लोगों की कंपनी के पास फाइनेंस से 1.5 लाख रुपए मंजूर हुए. नए जॉइनर्स के लिए बफर (5%) −7,500 रुपए, मुंबई से बाहर 25 घरों तक शिपिंग 5,000 से 7,500 रुपए, ऑफिस डिस्ट्रीब्यूशन और लेबल 2,500 रुपए. यानी 22,500 रुपए का खर्च हो गया. अब गिफ्ट के लिए बचे करीब 1 लाख 32 हजार 500 रुपए. 120 लोगों पर बांटें तो प्रति व्यक्ति करीब 1,100 रुपए आता है. यानी '1,250 प्रति व्यक्ति' का हेडलाइन नंबर असल में 1,100 रुपए है. अगर वेंडर की कीमत में GST शामिल नहीं है, तो वह भी जोड़ना पड़ेगा. यही वजह है कि अप्रूवल नोट का नंबर और डिलीवर हुए गिफ्ट का नंबर अक्सर मेल नहीं खाता.

गिफ्ट का मकसद 'खुशी' नहीं, 'रिटेंशन' है

कॉर्पोरेट गिफ्टिंग अब सिर्फ 'त्योहारी रस्म' नहीं रह गई है. HR एक्सपर्ट्स इसे एम्प्लॉयी एंगेजमेंट और रिटेंशन टूल मानते हैं. 800 रुपए का एक सोच-समझकर चुना गया गिफ्ट कर्मचारी को अट्रैक्ट करने और जोड़े रखने की लागत से कहीं सस्ता पड़ता है. कंपनियां कैश नहीं देतीं क्योंकि वह पूरी तरह टैक्सेबल है और उसका 'दिखने वाला असर' कम होता है.

एक ब्रांडेड हैम्पर सोशल मीडिया पर 'कंपनी की छवि' बना सकता है, जैसा iPhone और SUV वाले केस में हुआ.

'गिफ्ट' और 'बोनस' दो अलग चीजें हैं. गिफ्ट त्योहार से जुड़ा एक भाव है, बोनस मुआवजा है. एक को दूसरे के रूप में पेश करना किसी को भी संतुष्ट नहीं करता. यही वजह है कि कई कंपनियां अब 'सोन पापड़ी' से दूर हटकर स्टीम आयरन, एयर फ्रायर या एयर प्यूरीफायर जैसी 'उपयोगी' चीजों की तरफ बढ़ रही हैं. इससे कर्मचारी कंपनी का नाम याद रखता है.