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हिंदी न्यूज़बिजनेसदीवाली पर ड्राई डे का नियम, कितने दिन शराब की दुकानों पर रहेगी पाबंदी?

दीवाली पर ड्राई डे का नियम, कितने दिन शराब की दुकानों पर रहेगी पाबंदी?

8 नवंबर को दीवाली पर दिल्ली, यूपी और महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में शराब की दुकानें बंद रहेंगी. सामान्य बार और रेस्टोरेंट में शराब परोसने पर रोक होगी, जबकि कुछ होटलों को लिमिट छूट मिलेगी.

Written By : सृष्टि |  Updated at : 06 Nov 2026 04:32 PM (IST)
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दीवाली के मौके पर अगर आप भी दोस्तों या परिवार के साथ बाहर घूमने और पार्टी करने का प्लान बना रहे हैं, तो शराब की बिक्री से जुड़े नियम जानना आपके लिए जरूरी है. इस साल 8 नवंबर 2026 को दीवाली के दिन दिल्ली, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में शराब की बिक्री पर रोक रहेगी. इस दौरान सरकारी और निजी ठेकों के साथ शराब की दुकानों पर भी ताला लगा रहेगा. यानी इस दिन देसी और विदेशी शराब के अलावा बीयर भी नहीं खरीदी जा सकती है.

ड्राई डे का असर सिर्फ शराब की दुकानों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि अलग-अलग राज्यों में बार, पब, रेस्टोरेंट और होटलों के लिए नियमों में कुछ अंतर हो सकता है. दीवाली के अलावा नवंबर और दिसंबर में गुरु नानक जयंती और क्रिसमस जैसे मौकों पर भी कई राज्यों में शराब की बिक्री बंद रहेगी. ऐसे में अगर आप इन दिनों बाहर जाने या किसी पार्टी की योजना बना रहे हैं, तो पहले अपने राज्य के ड्राई डे नियमों की जानकारी जरूर ले लें.

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दीवाली पर दिल्ली, यूपी और महाराष्ट्र में क्या रहेंगे नियम?

दिल्ली और यूपी में 8 नवंबर को दीवाली के मौके पर सभी रिटेल शराब की दुकानें, सरकारी ठेके और सामान्य बार बंद रहेंगे. उत्तर प्रदेश में भी इस दिन अंग्रेजी और देसी शराब के साथ बीयर की दुकानों पर बिक्री नहीं होगी. महाराष्ट्र में शराब की दुकानें, वाइन शॉप और बार बंद रहेंगे.

दरअसल, बार, पब और रेस्टोरेंट में शराब परोसने को लेकर भी पाबंदियां लागू रहेंगी. सामान्य बार और रेस्टोरेंट इस दिन शराब नहीं परोस सकेंगे. हालांकि, कुछ विशेष लाइसेंस वाले 4 और 5 स्टार होटलों को अपने यहां ठहरे मेहमानों को कमरे में रूम सर्विस के जरिए शराब देने की छूट हो सकती है. लेकिन इसके लिए संबंधित राज्य के आबकारी नियम और लाइसेंस की शर्तें लागू होंगी.

नवंबर और दिसंबर में कब-कब रहेगा ड्राई डे?

दीवाली के अलावा दिल्ली और उत्तर प्रदेश में 24 नवंबर 2026 को गुरु नानक जयंती के मौके पर शराब की दुकानें और ठेके बंद रहेंगे. वहीं, 25 दिसंबर को क्रिसमस के दिन भी इन दोनों राज्यों में शराब की बिक्री पर रोक रहेगी.

महाराष्ट्र में 5 नवंबर को कार्तिकी एकादशी के मौके पर शराब के ठेके और बार बंद रहने का उल्लेख है. इसके बाद 8 नवंबर को दीवाली पर भी राज्य में शराब की बिक्री बंद रहेगी. हरियाणा और मध्य प्रदेश समेत दूसरे राज्यों में भी दिवाली के दिन धार्मिक अवकाश के कारण शराब की दुकानों पर पाबंदी लागू हो सकती है. 

धनतेरस और भाई दूज पर खुली रहेंगी दुकानें?

त्योहारों के दौरान हर दिन शराब की बिक्री बंद नहीं रहती है. धनतेरस, गोवर्धन पूजा और भाई दूज के दिन दिल्ली और उत्तर प्रदेश में शराब की दुकानें सामान्य समय के मुताबिक खुली रहेंगी. इन दिनों ड्राई डे घोषित नहीं किया गया है.

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About the author सृष्टि

'एबीपी नेटवर्क' में सीनियर कॉपी-एडिटर के तौर पर काम कर रहीं सृष्टि का डिजिटल मीडिया में 4 सालों से अधिक का अनुभव है. बिजनेस सेक्शन में लेखन, इंटरव्यू और विश्लेषण इनकी विशेषज्ञता है.सीसीएसयू से मास कम्युनिकेशन में स्नातक कर चुकीं सृष्टि ने अपने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स के साथ की थी, जिसके बाद वो 2.5 साल तक टाइम्स नाउ नवभारत का हिस्सा भी रहीं.
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Published at : 06 Nov 2026 04:32 PM (IST)
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Alcohol Ban Dry Day Diwali 2026
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