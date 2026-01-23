रिलायंस डिजिटल की डिजिटल इंडिया सेल. पाएं जबरदस्त डील्स, भारी छूट, कैशबैक और बहुत कुछ

रिपब्लिक डे की भावना का जश्न मनाते हुए, इंडिया का लीडिंग इलेक्ट्रॉनिक्स रिटेलर 17 से 26 जनवरी 2026 तक चलने वाली डिजिटल इंडिया सेल में खरीदारों को आने का आमंत्रण देता है, कि वे आएं और अपने घर और लाइफस्टाइल को बिल्कुल नई टेक्नोलॉजी के साथ अपग्रेड करें. ₹26,000 तक इंस्टंट बैंक डिस्काउंट के साथ अपनी सेविंग्स को अधिकतम करें या कंज़्यूमर ड्यूरेबल लोन पर ₹30,000 तक का कैशबैक पाइए – जिससे हर अपग्रेड हो जाएगा ज़्यादा आसान और ज़्यादा

किफायती. HD टीवी से लेकर स्मार्ट अप्लायंसेस तक, डिजिटल इंडिया सेल के ऑफर्स में सब के लिए है कुछ न कुछ.

पॉपुलर iPhone मॉडल्स पर पहले कभी न देखे गए प्राइस कट के साथ iPhone खरीदना पहले से कहीं ज़्यादा है आसान – MRP पर ₹12,000 तक डिस्काउंट साथ ही अतिरिक्त बैंक डिस्काउंट. ब्लॉकबस्टर डील्स में आपके लिए है - iPhone 15 128GB सिर्फ ₹49,990 से शुरू, EMI ₹2,888 से शुरू; iPhone 16 128GB ₹57,990 से शुरू, EMI ₹3,388 से शुरू; और iPhone 17 256GB ₹78,900 से शुरू, EMI ₹3,454 से शुरू.

iPhone 17 Pro 256GB जैसे प्रीमियम वैरिएंट्स ₹130,900 से शुरू (EMI ₹11,242 से शुरू), यह एडवांस्ड परफॉर्मेन्स चाहने वाले पावर यूज़र्स के लिए एकदम सही चॉइस है. MacBook Air M2 को सिर्फ ₹64,990*/- में अपना बनाइए. इसमें ₹4,000 कैशबैक और ₹6,899 का फ्री Microsoft Office शामिल है. आज ही इस बेमिसाल ऑफर के साथ अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाएं! पाइए तोशिबा 58” QLED TV ₹35,990 में, 2 साल की वारंटी के साथ.

किचन अपग्रेड करने का प्लान बना रहे हैं? तो खरीदें ₹5000 या उससे ज़्यादा कीमत वाले छोटे डोमेस्टिक अप्लायंसेस और पाइए चुनिंदा प्रोडक्ट्स पर 50% तक की छूट के अलावा ₹7990 कीमत तक के निश्चित उपहार फ्री.

पाइए साइड बाय साइड रेफ्रिजरेटर, जिसकी शुरूआती कीमत है ₹44,990/-* साथ ही पाइए ₹7,500/-* कीमत वाला हैवल्स एयर फ्रायर फ्री. डबल डोर रेफ्रिजरेटर, जिसकी शुरूआती कीमत है ₹18,490/-* और बोट साउंड बार या फिलिप्स ड्राई आयरन फ्री पाइए.

स्मार्ट AI ऑल इन वन वॉशर और ड्रायर के साथ अपने लॉन्ड्री रूटीन को बनाइए आसान. खरीदें 10 Kg AI फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन ₹37,490/-* से शुरू और पाइए ₹5000/-* कीमत तक निश्चित उपहार फ्री. ये एक्सक्लूसिव ऑफर्स इंस्टंट सेविंग्स, बैंक कैशबैक और एक्सचेंज बेनिफिट्स का मेल हैं, जो आपको मिलेगा सिर्फ डिजिटल इंडिया सेल में, अब टेक्नोलॉजी में अपग्रेड करना हुआ आसान.

[Disclaimer: यह एक स्पॉनसर्ड आर्टिकल है. ABP नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड या ABP लाइव किसी भी प्रकार से इस लेख/विज्ञापन की सामग्री या इसमें व्यक्त विचारों का समर्थन या अनुमोदन नहीं करता है. पाठकों को अपने विवेक का इस्तेमाल करने की सलाह दी जाती है.]