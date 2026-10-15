Explainerदुर्गा पूजाDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेसदुनिया भर में डीजल की किल्लत, दीवाली बाद बढ़ेंगे दाम! नई रिपोर्ट ने डराया

दुनिया भर में डीजल की किल्लत, दीवाली बाद बढ़ेंगे दाम! नई रिपोर्ट ने डराया

दुनियाभर में डीजल का संकट गहराता जा रहा है. इस भारी किल्लत के बीच अब दीवाली में दाम बढ़ने की आशंकाएं बढ़ने लगी है. इसे लेकर अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (IEA) की एक नई रिपोर्ट सामने आई है.

Written By : अरिजीता सेन |  Updated at : 15 Oct 2026 02:44 PM (IST)
Preferred Sources

इंटरनेशनल डीजल एजेंसी की हर महीने जारी होने वाली ऑयल मार्केट रिपोर्ट में एक चौंकानेवाला खुलासा हुआ है. इसमें बताया गया है कि 2027 तक डीजल की किल्लत बनी रह सकती है क्योंकि साल के जिस समय में स्टॉक बढ़ना चाहिए, उस समय यह घट रहा है. रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि जिस तेजी के साथ दुनियाभर में डीजल स्टोरेज टैंक या इंवेन्टर्स खाली हो रहे हैं, डिमांड के मुकाबले सप्लाई में दिक्कतें आ सकती हैं. 

मार्केट में बिगड़ा डिमांड-सप्लाई का बैलेंस

पेरिस बेस्ड इस एजेंसी ने यह भी कहा कि साल के आखिर तक रिफाइनरीज भले ही अपना उत्पादन बढ़ा दें, लेकिन सप्लाई में सुधार आने की उम्मीदें न के बराबर है. एजेंसी ने यह भी चेतावनी दी कि अगर मिडिल ईस्ट से रिफाइंड प्रोडक्ट्स के एक्सपोर्ट में सुधार नहीं आता है, तो मार्केट में डिमांड और सप्लाई के बीच बैलेंस बनाए रखना मुश्किल होगा.

अभी पिछले ही महीने यूरोप और अमेरिका में डीजल की थोक कीमतें लगभग 220 डॉलर प्रति बैरल के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई.इसी तरह से सिंगापुर में भी यह 200 डॉलर के पार चली गई हैं. इस बीच, कीमतों में भले ही कुछ नरमी आई हो, लेकिन यह अभी भी अमेरिका-ईरान में जंग शुरू होने के पहले के मुकाबले लगभग दोगुनी है. IEA के अनुसार, सितंबर में अमेरिका में डीजल की खुदरा कीमतें पहली बार 6 डॉलर प्रति गैलन के पार चली गईं. ईरान में जंग शुरू होने के बाद से यहां डीजल की कीमतों में लगभग 70% का उछाल आया है.  

क्यों इतनी बिगड़ गई स्थिति?

अमेरिका-ईरान में जंग और मिडिल ईस्ट में बिगड़ते हालातों के चलते खाड़ी देशों से कच्चे तेल और रिफाइंड पेट्रोलियम उत्पादों के एक्सपोर्ट में रूकावट आई है. सऊदी अरब के अलावा कुवैत, अमीरात और यूएई में रिफाइनरीज और तेल टैंकरों पर हमले हुए. इसका असर वैश्विक बाजार में डीजल के आवक पर पड़ा है. आमतौर पर अगस्त से लेकर सितंबर के शुरुआती हफ्तों में जब दुनिया भर में डीजल का स्टॉक तेजी से बढ़ता है, उस समय यह घट रहा है.

इस साल पश्चिम एशिया में तनाव, होर्मुज (Strait of Hormuz) से सप्लाई में रुकावट और सऊदी-कुवैत की बड़ी रिफाइनरियों पर हुए ताबड़तोड़ हमले से बड़ा उलटफेर देखने काे मिला है. कीमतों को काबू में रखने के लिए अमेरिका और कई यूरोपीय देश अपने सरकारी रिजर्व में से बड़ी मात्रा में तेल बाजार में जारी भी कर रहे हैं और अब इनकी भी मात्रा घटने लगी है इसलिए संकट और गहराने लगा है. 

ये भी पढ़ें:

रेलवे को 17951 रुपए, बाकी कर्मचारियों को सालाना 6908 का ही बोनस क्यों? 

About the author अरिजीता सेन

अरिजीता सेन एबीपी लाइव के बिजनेस डेस्क पर बतौर सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर काम कर रही हैं. पत्रकारिता जगत में करीब आठ साल का अनुभव है. फाइनेंस के क्षेत्र में इनकी अच्छी पकड़ है. अरिजीता पहले भी कई संस्थानों में अपनी सेवा दे चुकी हैं.
Read More
Published at : 15 Oct 2026 02:44 PM (IST)
Tags :
Diesel IEA Iran War
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिजनेस
SBI ग्राहकों को तगड़ा झटका, बढ़ी ब्याज दरें, अब हर महीने ज्यादा भरनी होगी EMI
SBI ग्राहकों को तगड़ा झटका, बढ़ी ब्याज दरें, अब हर महीने ज्यादा भरनी होगी EMI
बिजनेस
रेलवे को 17951 रुपए, बाकी कर्मचारियों को सालाना 6908 का ही बोनस क्यों?
रेलवे को 17951 रुपए, बाकी कर्मचारियों को सालाना 6908 का ही बोनस क्यों?
बिजनेस
पुराने कपड़े कैसे बेच सकते हैं, क्या ऑनलाइन होती है बिक्री?
पुराने कपड़े कैसे बेच सकते हैं, क्या ऑनलाइन होती है बिक्री?
बिजनेस
देश में 9.1% बढ़ेगा कर्मचारियों का वेतन, नई रिपोर्ट से मिली खुशखबरी
देश में 9.1% बढ़ेगा कर्मचारियों का वेतन, नई रिपोर्ट से मिली खुशखबरी
Advertisement

वीडियोज

सजा-ए-मौत का नीला ड्रम!
CJP को भी 'हाइजैक' कर लेंगे राहुल ?
थम नहीं रहा घमासान... कैसे निकलेगा समाधान? सटीक विश्लेषण
घुसपैठिया और SIR, 2029 की 'जंग' तैयार!
Vasudha: Vasudha के प्यार में रस्में भूला Dev, दादी ने कान पकड़कर सिखाया सबक!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
कांग्रेस को घेरेगी BJP! महिला सांसदों ने ओम बिरला से की मीटिंग, राहुल-प्रियंका को लेकर ये है प्लान
कांग्रेस को घेरेगी BJP! महिला सांसदों ने ओम बिरला से की मीटिंग, राहुल-प्रियंका को लेकर ये है प्लान
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
शिव, शंकर, विष्णु, कृष्ण... UP चुनाव से पहले सपा में शामिल हुए 5 'भगवान'
शिव, शंकर, विष्णु, कृष्ण... UP चुनाव से पहले सपा में शामिल हुए 5 'भगवान'
इंडिया
'मैं राहुल गांधी के लिए यहा हूं', कपिल सिब्बल के बोलते ही CJI की फटकार - 'सफाई देनी होगी'
'मैं राहुल गांधी के लिए यहा हूं', कपिल सिब्बल के बोलते ही CJI की फटकार - 'सफाई देनी होगी'
बॉलीवुड
Box Office: बुधवार को फिर 'दृश्यम 3' ने मारी बाजी, 'हनुमान अंश' का कमाल जारी, 'द वन' का हुआ बंटाधार
बुधवार को फिर 'दृश्यम 3' ने मारी बाजी, 'हनुमान अंश' का कमाल जारी, जानें- कलेक्शन
क्रिकेट
युवराज सिंह ने किया खुलासा, दिल्ली कैपिटल्स में जुड़ने से पहले सौरव गांगुली से क्या हुई थी बातचीत
युवराज सिंह ने किया खुलासा, दिल्ली कैपिटल्स में जुड़ने से पहले सौरव गांगुली से क्या हुई थी बातचीत
इंडिया
अंकिता भंडारी के मां-बाप को पुलिस ने हिरासत में लिया, गुस्से में शशि थरूर, बोले- 'समझाने की जरूरत...'
अंकिता भंडारी के मां-बाप को पुलिस ने हिरासत में लिया, गुस्से में शशि थरूर, बोले- 'समझाने की जरूरत...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
दिव्या मित्तल ने किया राजनीतिक दल का ऐलान,दिए 3 वचन, कहा- हमारे पास फंड्स...
दिव्या मित्तल ने किया राजनीतिक दल का ऐलान,दिए 3 वचन, कहा- हमारे पास फंड्स...
हेल्थ
Pope Leo XIV Cancer: किस कैंसर से जूझ रहे पोप लियो, एक लंग के बिना कितनी होंगी दिक्कतें?
किस कैंसर से जूझ रहे पोप लियो, एक लंग के बिना कितनी होंगी दिक्कतें?
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget