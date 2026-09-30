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डीजल पर 16 और ATF पर 10.5 प्रति लीटर हुआ एक्सपोर्ट टैक्स, 1 अक्टूबर से नया रेट लागू
भारत सरकार ने डीजल और ATF को लेकर बड़ा फैसला किया है. अब 1 अक्टूबर से डीजल और ATF के निर्यात पर विंडफॉल टैक्स लगाया जाएगा. इस फैसले के तहत डीजल पर 16 रुपये और ATF पर 10.5 रुपये प्रति लीटर एक्सपोर्ट टैक्स लगाया जा रहा है.(ये ब्रेकिंग न्यूज़ स्टोरी है और इसे अपडेट किया जा रहा है. ताजा अपडेट के लिए कृपया रिफ्रेश करें)
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