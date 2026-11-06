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हिंदी न्यूज़बिजनेसधनतेरस पर कारोबार धुआंधार! 1 लाख करोड़ का हो सकता है लेनदेन

धनतेरस पर कारोबार धुआंधार! 1 लाख करोड़ का हो सकता है लेनदेन

धनतेरस के इस अवसर पर देशभर में 1 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा के कारोबार का अनुमान लगाया गया है. सोने-चांदी की बिक्री 60 हजार करोड़ पार हो सकती है. महंगे दामों के बीच हल्के गहनों और चांदी की मांग बढ़ी.

Written By : बलराम पांडेय |  Updated at : 06 Nov 2026 12:23 PM (IST)
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  • धनतेरस पर देशभर के बाजारों में जमकर खरीदारी का उत्साह.
  • सोने के बढ़ते दाम से हल्के गहनों की मांग बढ़ी.
  • कुल ₹1 लाख करोड़ से अधिक व्यापार का अनुमान है.
  • चांदी के सिक्के, सजावटी वस्तुएं और शुभ आकृतियां लोकप्रिय.

धनतेरस के मौके पर देशभर के बाजारों में रौनक देखने को मिल रही है. सोना-चांदी खरीदने से लेकर घर की सजावट और पारंपरिक सामान लेने तक, लोग त्योहार की तैयारियों में जुटे हैं.

महंगाई और कीमती धातुओं के बढ़े दाम भी लोगों के खरीदारी के उत्साह को कम नहीं कर पाए हैं. इस बार धनतेरस पर देश में बड़े कारोबार की उम्मीद जताई जा रही है.

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महंगे सोने के बीच हल्के आभूषणों की मांग

सोने की कीमतों में तेजी आने के कारण इस बार ग्राहकों की पसंद में भी बदलाव देखने को मिल रहा है. लोग भारी और महंगे गहनों के बजाय हल्के आभूषण खरीदने पर ध्यान दे रहे हैं. ऑल इंडिया ज्वैलर्स एंड गोल्डस्मिथ फेडरेशन (AIJGF) के अनुसार, बाजार में 14 और 18 कैरेट सोने के हल्के आभूषणों की मांग बढ़ी है. कम वजन वाले गहने उन ग्राहकों के लिए विकल्प बन रहे हैं, जो बजट के अंदर रहकर धनतेरस पर सोना खरीदना चाहते हैं.

1 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा के कारोबार का अनुमान

कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (CAIT) के मुताबिक, इस धनतेरस पर देशभर में 1 लाख करोड़ रुपये से अधिक का व्यापार होने का अनुमान है. इसमें सोने और चांदी की बिक्री का हिस्सा भी काफी बड़ा रहने की उम्मीद है. संगठन के अनुसार, दोनों कीमती धातुओं का कारोबार 60 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा हो सकता है. इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि महंगे दामों के बावजूद लोग त्योहार पर खरीदारी को प्राथमिकता दे रहे हैं.

कीमतों के बावजूद बाजार में उत्साह

धनतेरस पर खरीदारी को लेकर इस बार बाजार में सकारात्मक माहौल है. ग्राहक अपनी जरूरत और बजट के हिसाब से सामान चुन रहे हैं. कोई हल्के सोने के गहने खरीद रहा है, तो कोई चांदी के सिक्कों और सजावटी वस्तुओं को प्राथमिकता दे रहा है. कुल मिलाकर, महंगाई के बीच भी धनतेरस पर खरीदारी का उत्साह बना हुआ है और व्यापारियों को अच्छे कारोबार की उम्मीद है.

चांदी के सिक्कों और शुभ आकृतियों की भी मांग

इस बार केवल सोने के गहने ही नहीं, बल्कि चांदी से बनी चीजें भी लोगों को लुभा रही हैं. चांदी के सिक्कों, सजावटी सामान और पारंपरिक उपहारों की खरीदारी बढ़ी है. इसके अलावा मछली, कछुए और हाथी जैसी शुभ आकृतियों वाली वस्तुएं भी ग्राहकों की पसंद में शामिल हैं. धनतेरस पर इन चीजों को खरीदना कई लोग शुभ मानते हैं और इन्हें घर में सुख-समृद्धि का प्रतीक समझा जाता है.

यह भी पढ़ें- धनतेरस पर सोना खरीदते समय ऐसे बचाएं हजारों रुपए, समझें मेकिंग चार्जेज का हिसाब- किताब

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About the author बलराम पांडेय

मैं बलराम पांडेय ABP नेटवर्क में वरिष्ठ संवाददाता हूं. मीडिया उद्योग में 19 वर्षों से अधिक अनुभव के साथ, मैं रिपोर्टिंग और विश्लेषण में अपने अनुभव का लाभ उठाकर दर्शकों को आकर्षित और जागरूक करने वाली उच्च-प्रभाव वाली कहानियाँ पेश करता हूं. वर्तमान में, मैं दिल्ली सरकार और राजनीतिक घटनाओं, प्रवर्तन निदेशालय (ED), CBI को कवर करने, के साथ बड़े इंटरव्यू और समसामयिक मामलों पर व्यावहारिक विश्लेषण प्रदान करने के लिए ज़िम्मेदारी निभा रहा हूं 
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Published at : 06 Nov 2026 12:23 PM (IST)
Tags :
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