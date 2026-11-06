Dhanteras 2026: देशभर में 1 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा के कारोबार का अनुमान

धनतेरस के मौके पर देशभर के बाजारों में खरीदारी का उत्साह देखने को मिल रहा है. सोने-चांदी की ऊंची कीमतों के बावजूद ग्राहक त्योहार पर खरीदारी करने से पीछे नहीं हट रहे हैं.

व्यापारियों को उम्मीद है कि इस बार धनतेरस पर देश का कारोबार 1 लाख करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर सकता है. कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (CAIT) के अनुसार, इस कारोबार में सोने और चांदी की बिक्री की बड़ी हिस्सेदारी रहने की संभावना है.

महंगे सोने के बीच हल्के गहनों की बढ़ी मांग

इस साल सोने की कीमतों में तेजी का असर ग्राहकों की खरीदारी के तरीके पर भी दिखाई दे रहा है. लोग अपने बजट को ध्यान में रखते हुए कम वजन वाले गहनों को प्राथमिकता दे रहे हैं. खासतौर पर 14 कैरेट और 18 कैरेट के हल्के सोने के आभूषणों की मांग बढ़ी है.

इसके अलावा चांदी के सिक्के और सजावट से जुड़ी चीजें भी ग्राहकों को आकर्षित कर रही हैं. बाजार में मछली, कछुए और हाथी की आकृति वाली शुभ वस्तुओं की खरीदारी भी बढ़ी है. इन वस्तुओं को लोग घर और व्यापार में सुख-समृद्धि के प्रतीक के रूप में खरीदते हैं.

सोने-चांदी की बिक्री 60 हजार करोड़ के पार रहने का अनुमान

शुक्रवार को धनतेरस के अवसर पर देशभर में कुल कारोबार 1 लाख करोड़ रुपये से अधिक रहने की उम्मीद है. इसमें अकेले सोने और चांदी की बिक्री 60 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा हो सकती है. त्योहार के दौरान लोग परंपरा के अनुसार गहने, चांदी के सिक्के और दूसरी शुभ वस्तुएं खरीद रहे हैं. ऑल इंडिया ज्वैलर्स एंड गोल्डस्मिथ फेडरेशन (AIJGF) का कहना है कि कीमती धातुओं के दाम बढ़ने के बाद भी बाजार में ग्राहकों की दिलचस्पी बनी हुई है.

शाम तक सामने आएंगे बिक्री के विस्तृत आंकड़े



AIJGF की ओर से बताया गया है कि देशभर के बाजारों में खरीदारी के रुझान और ग्राहकों की प्रतिक्रिया का आकलन करने के बाद शाम तक विस्तृत जानकारी जारी की जाएगी. इससे पता चलेगा कि धनतेरस पर वास्तव में कितने रुपये का कारोबार हुआ और सोने-चांदी के अलावा दूसरी वस्तुओं की बिक्री कैसी रही. इस बार के अनुमान बताते हैं कि महंगाई के बावजूद त्योहारों पर भारतीय ग्राहकों का खरीदारी का उत्साह बना हुआ है.

पिछले साल के मुकाबले 20 प्रतिशत महंगा हुआ सोना

रिपोर्ट के समय 24 कैरेट सोने की कीमत 1,41,840 रुपये प्रति 10 ग्राम दर्ज की गई. पिछले एक सप्ताह में सोने के भाव में थोड़ी नरमी जरूर आई है, लेकिन पिछले साल की तुलना में इसकी कीमत करीब 20 फीसदी अधिक है. इसी वजह से ग्राहक पहले के मुकाबले कम वजन के गहने खरीदकर त्योहार की परंपरा निभा रहे हैं.

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