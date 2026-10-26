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हिंदी न्यूज़बिजनेसखतरे में दिल्ली का कारोबार, व्यापारियों ने PM, CM, राहुल गांधी से लगाई गुहार

खतरे में दिल्ली का कारोबार, व्यापारियों ने PM, CM, राहुल गांधी से लगाई गुहार

दिवाली से पहले दिल्ली के व्यापारियों ने 25 अक्टूबर से 1 नवंबर तक प्रस्तावित प्रदर्शनों से बाजारों में आवाजाही और कारोबार प्रभावित होने की आशंका जताई है और सरकार से हस्तक्षेप की मांग की है.

Written By : अभिषेक नयन, दिल्ली |  Updated at : 26 Oct 2026 12:18 PM (IST)
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दिवाली के अहम कारोबारी सीजन से पहले दिल्ली के व्यापारियों ने बड़े धरना-प्रदर्शनों के कारण बाजारों में आवाजाही और कारोबार प्रभावित होने की आशंका जताई है. व्यापारिक संगठनों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, दिल्ली पुलिस कमिश्नर, एमसीडी कमिश्नर, राहुल गांधी और केंद्रीय गृह मंत्रालय से मामले में हस्तक्षेप करने की अपील की है.

व्यापारियों का कहना है कि यदि 25 अक्टूबर से 1 नवंबर तक प्रस्तावित कार्यक्रमों के चलते बाजारों तक पहुंच और यातायात व्यवस्था बाधित होती है, तो इसका असर केवल दिल्ली ही नहीं, बल्कि देशभर के छोटे दुकानदारों और उनसे जुड़े परिवारों की आजीविका पर भी पड़ सकता है.

दिवाली के कारोबार पर क्यों बढ़ी व्यापारियों की चिंता?

व्यापारियों के लिए दिवाली महज त्योहार नहीं, बल्कि पूरे साल के कारोबार का सबसे महत्वपूर्ण समय होता है. इस दौरान होने वाली बिक्री से दुकानदारों, कर्मचारियों, मजदूरों और उनके परिवारों की आर्थिक उम्मीदें जुड़ी रहती हैं. ऐसे में बाजारों तक ग्राहकों की पहुंच बाधित होने की आशंका ने व्यापारिक संगठनों की चिंता बढ़ा दी है. पुरानी दिल्ली और सदर बाजार में देश के अलग-अलग हिस्सों से व्यापारी और खरीदार सामान लेने पहुंचते हैं.

यहां का कारोबार छोटे दुकानदारों की आपूर्ति व्यवस्था और लाखों परिवारों की रोजी-रोटी से जुड़ा है. व्यापारियों का कहना है कि यातायात में रुकावट आने पर ग्राहकों को बाजार तक पहुंचने में असुविधा होगी, वहीं माल की ढुलाई प्रभावित होने से दुकानों तक सामान पहुंचाने में भी परेशानी हो सकती है. 

व्यापारियों ने प्रशासन से क्या मांग की?

फेडरेशन ऑफ सदर बाजार ट्रेड्स एसोसिएशन (पंजीकृत) के अध्यक्ष राकेश कुमार यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, दिल्ली पुलिस कमिश्नर, एमसीडी कमिश्नर और राहुल गांधी से इस मामले में ध्यान देने की अपील की है. उन्होंने राहुल गांधी से विशेष रूप से आग्रह किया कि व्यापारियों की चिंताओं को देखते हुए प्रस्तावित कार्यक्रम को दिवाली के बाद आयोजित करने, स्थगित करने या किसी दूसरे स्थान पर करने के विकल्पों पर विचार किया जाए.

यादव ने संबंधित प्रशासन से भी अनुमति की समीक्षा करने और जनहित, यातायात तथा व्यापारिक आजीविका की सुरक्षा के लिए उचित कदम उठाने की मांग की है. उनका कहना है कि बाजारों में कारोबार सामान्य बने रहना जरूरी है, ताकि त्योहार के समय व्यापारियों और उनके परिवारों की उम्मीदों पर प्रतिकूल असर न पड़े.

रामलीला मैदान में प्रदर्शन को लेकर गृह मंत्रालय से गुहार

वहीं, सदर बाजार बारी मार्केट ट्रेड्स एसोसिएशन के अध्यक्ष परमजीत सिंह पम्मा ने भी केंद्रीय गृह मंत्रालय से रामलीला मैदान में धरना-प्रदर्शन की अनुमति नहीं देने का आग्रह किया है. जंतर-मंतर को धरना-प्रदर्शन स्थलों की सूची से हटाए जाने की खबरों के बीच उन्होंने कहा कि प्रदर्शन के लिए जगह तय करते समय आसपास के व्यापारिक क्षेत्रों और यातायात पर पड़ने वाले असर को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए. पम्मा के मुताबिक, सदर बाजार, चांदनी चौक, आजाद मार्केट, खारी बावली और फतेहपुरी दिल्ली के प्रमुख व्यापारिक केंद्र हैं.

इन बाजारों में हर दिन हजारों व्यापारी, ग्राहक और माल की आपूर्ति करने वाले वाहन पहुंचते हैं. रामलीला मैदान में बड़े स्तर पर प्रदर्शन होने पर आसपास की सड़कों पर जाम लगने और दुकानों तक ग्राहकों की आवाजाही प्रभावित होने की आशंका है. उन्होंने कहा कि व्यापारी पहले से ही कारोबार से जुड़ी विभिन्न परेशानियों और नुकसान का सामना कर रहे हैं. ऐसे में त्योहारों के ठीक पहले यातायात बाधित होने से उनकी मुश्किलें और बढ़ सकती हैं. बिक्री पर असर पड़ने के साथ माल लाने-ले जाने और दुकानों तक सामान पहुंचाने में देरी भी कारोबार को नुकसान पहुंचा सकती है.

रेलवे स्टेशन और बस अड्डों तक पहुंचने वाले रास्तों पर भी दबाव

पम्मा ने रामलीला मैदान के आसपास की यातायात व्यवस्था को लेकर भी चिंता जताई. उन्होंने कहा कि, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन और प्रमुख बस अड्डों की ओर जाने वाले मार्गों पर पहले से यातायात का दबाव रहता है. प्रदर्शन के दौरान जाम की स्थिति बनने पर यात्रियों, व्यापारियों, कर्मचारियों और आम नागरिकों को परेशानी हो सकती है.

उन्होंने गृह मंत्रालय से आग्रह किया कि धरना-प्रदर्शन के लिए वैकल्पिक स्थान चुनते समय व्यापारिक गतिविधियों, यातायात व्यवस्था और आम जनता की सुविधाओं को प्राथमिकता दी जाए. उनका कहना है कि विरोध-प्रदर्शन लोकतांत्रिक अधिकार हैं और प्रदर्शनकारियों को अपनी बात रखने का अवसर मिलना चाहिए, लेकिन इसके लिए ऐसा स्थान चुना जाना चाहिए जहां बड़े व्यापारिक क्षेत्रों की रोजमर्रा की गतिविधियां प्रभावित न हों.

विरोध नहीं, व्यापार बचाने की अपील

राकेश यादव ने कहा कि, उनकी अपील किसी राजनीतिक दल के विरोध में नहीं है. उनका उद्देश्य दिल्ली के व्यापार, रोजगार और जनहित की रक्षा करना है. उन्होंने प्रशासन से बाजारों को ठप होने से बचाने और दिवाली के व्यापार को आर्थिक संकट में बदलने से रोकने की मांग की. वहीं, परमजीत सिंह पम्मा ने कहा कि व्यापारियों को सुरक्षित और सुगम माहौल मिलना चाहिए, ताकि कारोबार बिना अनावश्यक रुकावट के चल सके.

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About the author अभिषेक नयन, दिल्ली

अभिषेक नयन का पत्रकारिता में लंबा अनुभव है. साल 2011 से ABP News से जुड़े हैं. दिल्ली-NCR की राजनीतिक, सामाजिक और नागरिक समस्याओं की जमीनी इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग करते हैं.
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Published at : 26 Oct 2026 12:18 PM (IST)
Tags :
Delhi Diwali Market Delhi Traders Protest
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