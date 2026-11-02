दिवाली शॉपिंग पर रैली का साया, दिल्ली में 10 हजार करोड़ का नुकसान

दिवाली से पहले दिल्ली के बाजारों में खूब भीड़ रहती है. दुकानदारों को उम्मीद होती है कि त्योहार के दिनों में बिक्री बढ़ेगी और साल के कारोबार को अच्छी रफ्तार मिलेगी. लेकिन इस बार राजधानी के कई बड़े बाजारों में कारोबार प्रभावित होने का दावा किया जा रहा है.

व्यापारी संगठन CTI के मुताबिक, 1 नवंबर को रामलीला मैदान में INDIA bloc की रैली के चलते पुरानी और सेंट्रल दिल्ली के करीब 20 से 25 बाजारों में कारोबार ठप जैसा रहा. संगठन ने दावा किया कि इस वजह से व्यापारियों को करीब 10,000 से 11,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है.

कितनी दुकानें रहीं बंद?

CTI के चेयरमैन बृजेश गोयल के मुताबिक, रामलीला मैदान के आसपास करीब 3 लाख दुकानें हैं. इनमें से लगभग 80 फीसदी यानी करीब 2.5 लाख दुकानें रैली के दिन बंद रहीं. व्यापारियों का कहना है कि रैली में बड़ी संख्या में लोगों और गाड़ियों के पहुंचने की आशंका थी. इसी वजह से कई दुकानदारों ने दुकानें बंद रखने का फैसला किया. कुछ बाजारों में दुकानें खुली भी रहीं, लेकिन ग्राहक कम आए.

किन बाजारों में कारोबार रुका?

व्यापारियों के मुताबिक, रामलीला मैदान के आसपास पुरानी और सेंट्रल दिल्ली के कई बड़े थोक और खुदरा बाजार हैं. इनमें चांदनी चौक, सदर बाजार, खारी बावली, कश्मीरी गेट, चावड़ी बाजार, दरियागंज, पहाड़गंज, मोरी गेट, कनॉट प्लेस और गफ्फार मार्केट जैसे इलाके शामिल हैं.

इन बाजारों से दिल्ली-NCR ही नहीं, बल्कि दूसरे राज्यों में भी सामान की सप्लाई होती है. ऐसे में कारोबारियों का कहना है कि दुकानें बंद रहने और ट्रैफिक प्रभावित होने से सिर्फ दुकानदारों की बिक्री नहीं, बल्कि सामान की सप्लाई और रोजाना काम करने वाले लोगों की कमाई पर भी असर पड़ा है.

5000 गाड़ियों की आवाजाही पर असर

CTI का दावा है कि रोज करीब 5,000 ट्रक और टेम्पो दिल्ली के औद्योगिक इलाकों से इन बाजारों तक सामान पहुंचाते हैं. इसके अलावा लगभग 3,000 गाड़ियां बाजारों से दिल्ली-NCR और दूसरे शहरों में सामान लेकर जाती हैं.

व्यापारी संगठन के मुताबिक, रैली के चलते सामान की लोडिंग-अनलोडिंग और गाड़ियों की आवाजाही प्रभावित हुई. त्योहारों से पहले सप्लाई में रुकावट से कारोबारियों को नुकसान हो सकता है.

दिवाली से पहले रैली नहीं चाहते थे दिल्ली के व्यापारी

दिल्ली के व्यापारियों ने रैली से पहले ही इसके समय और जगह को लेकर चिंता जताई थी. उनका कहना था कि धनतेरस और दिवाली से पहले बाजारों में कारोबार का खास समय होता है. ऐसे में रामलीला मैदान में बड़ी रैली होने से आसपास के बाजारों में ट्रैफिक और ग्राहकों की आवाजाही प्रभावित हो सकती है.

CTI ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी और दूसरे INDIA bloc नेताओं से रैली को दिवाली के बाद कराने या जगह बदलने की अपील की थी. संगठन ने सुझाव दिया था कि रैली 10- 11 नवंबर या उसके बाद रखी जाए या फिर इसे बुराड़ी मैदान में कराया जाए.

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