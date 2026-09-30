Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom मेट्रो द्वारा पहुँचें, भीड़ में अपने सामान का ध्यान रखें।

आने वाले कुछ महीनों में बड़े त्योहार आने वाले हैं और इसके साथ ही शादियों का सीजन भी शुरू होने वाला है. ऐसे में कई लोग अपने घर जाने की तैयारी में होंगे, जिसके लिए शॉपिंग करनी भी शुरू कर दी होगी. अगर आपको भी सफर के लिए ट्रॉली बैग खरीदना है, लेकिन आपका बजट ज्यादा नहीं है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है.

दरअसल, दिल्ली का संडे पटरी बाजार शॉपिंग करने के लिए अच्छा विकल्प है. यहां पर आपको अलग-अलग साइज के और डिजाइन के ट्रॉली और ट्रैवल बैग आसानी से बजट में मिल सकते हैं.

कितने रुपये के मिलेंगे ट्रॉली बैग?

दिल्ली की इस संडे बाजार में आपको 500 रुपये से लेकर 800 रुपये तक की कीमत में ट्रॉली बैग मिल सकते हैं. सबसे खासबात तो ये है कि आपको ऐसे ही बैग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और दूसरी दुकानों पर 2 हजार या उससे भी ज्यादा में मिल सकते हैं. हां, लेकिन याद रखें कि ये बाजार सिर्फ संडे को लगता है. यहां पर आप अपने पसंद के ट्रॉली बैग खरीद सकते हैं. हां, ये जरूर है कि आपको साइड और क्वालिटी के हिसाब से अलग-अलग रेट के ट्रॉली बैग मिल सकते हैं.

कहां लगता है संडे पटरी बाजार?

सबसे अहम बात तो यही है कि आखिर ये बाजार दिल्ली में लगता कहां है तो ये बाजार सदर बाजार, दिल्ली-6 में तेलीवाड़ा चौक और बारह टूटी चौक के आसपास लगाया जाता है. यहां पर आपको ट्रॉली बैग के अलावा भी कुछ दूसरे जरूरी सामान भी मिल सकते हैं.

मेट्रो से भी जा सकते हैं आप

अगर आपको मेट्रो से जाना है तो आप कश्मीरी गेट चांदनी चौक जैसे मेट्रो स्टेशन से उतरकर बाहर ई-रिक्शा या पैदल भी इस बाजार तक पहुंच सकते हैं. लेकिन एक बात का ध्यान रखें कि संडे बाजार में काफी भीड़ रहती है तो आप जब जाए तो अपने सामान का ध्यान रखें और बच्चों को बाजार ले जाने से बचें.

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