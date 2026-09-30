Explainerएशियन गेम्स#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेसDelhi Sunday Market: हफ्ते में सिर्फ एक दिन सजता है यह बाजार, कौड़ियों के भाव मिलते हैं ट्रॉली बैग

Delhi Sunday Market: हफ्ते में सिर्फ एक दिन सजता है यह बाजार, कौड़ियों के भाव मिलते हैं ट्रॉली बैग

क्या आपको घूमने के लिए बजट में ट्रॉली बैग खरीदना है तो यह जानकारी आपके लिए है. दिल्ली के संडे पटरी बाजार में आपको अलग-अलग डिजाइन और क्वालिटी के बैग बजट में मिल सकते हैं.

Written By : सृष्टि |  Updated at : 30 Sep 2026 02:27 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • मेट्रो द्वारा पहुँचें, भीड़ में अपने सामान का ध्यान रखें।

आने वाले कुछ महीनों में बड़े त्योहार आने वाले हैं और इसके साथ ही शादियों का सीजन भी शुरू होने वाला है. ऐसे में कई लोग अपने घर जाने की तैयारी में होंगे, जिसके लिए शॉपिंग करनी भी शुरू कर दी होगी. अगर आपको भी सफर के लिए ट्रॉली बैग खरीदना है, लेकिन आपका बजट ज्यादा नहीं है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है. 

दरअसल, दिल्ली का संडे पटरी बाजार शॉपिंग करने के लिए अच्छा विकल्प है. यहां पर आपको अलग-अलग साइज के और डिजाइन के ट्रॉली और ट्रैवल बैग आसानी से बजट में मिल सकते हैं. 

रिलेटेड स्टोरी >>

बिजनेस
केंद्रीय कर्मचारियों का खत्म इंतजार! जुलाई 2026 से नया DA, 3 महीने का एरियर भी
केंद्रीय कर्मचारियों का खत्म इंतजार! जुलाई 2026 से नया DA, 3 महीने का एरियर भी
बिजनेस
RBI समेत देश के किन-किन वित्तीय संस्थानों में लागू है 5 डे वर्किंग?
RBI समेत देश के किन-किन वित्तीय संस्थानों में लागू है 5 डे वर्किंग?
बिजनेस
बिजनेस करने वालों के पास होने ही चाहिए ये 2 सर्टिफिकेट, जरूरत पर मिलेगा पैसा
बिजनेस करने वालों के पास होने ही चाहिए ये 2 सर्टिफिकेट, जरूरत पर मिलेगा पैसा
बिजनेस
300 रुपये का एक खीरा, 680 के टमाटर; जानें कहां इतनी महंगी मिल रही सब्जी?
300 रुपये का एक खीरा, 680 के टमाटर; जानें कहां इतनी महंगी मिल रही सब्जी?

कितने रुपये के मिलेंगे ट्रॉली बैग?

दिल्ली की इस संडे बाजार में आपको 500 रुपये से लेकर 800 रुपये तक की कीमत में ट्रॉली बैग मिल सकते हैं. सबसे खासबात तो ये है कि आपको ऐसे ही बैग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और दूसरी दुकानों पर 2 हजार या उससे भी ज्यादा में मिल सकते हैं. हां, लेकिन याद रखें कि ये बाजार सिर्फ संडे को लगता है. यहां पर आप अपने पसंद के ट्रॉली बैग खरीद सकते हैं. हां, ये जरूर है कि आपको साइड और क्वालिटी के हिसाब से अलग-अलग रेट के ट्रॉली बैग मिल सकते हैं. 

कहां लगता है संडे पटरी बाजार?

सबसे अहम बात तो यही है कि आखिर ये बाजार दिल्ली में लगता कहां है तो ये बाजार सदर बाजार, दिल्ली-6 में तेलीवाड़ा चौक और बारह टूटी चौक के आसपास लगाया जाता है. यहां पर आपको ट्रॉली बैग के अलावा भी कुछ दूसरे जरूरी सामान भी मिल सकते हैं.

मेट्रो से भी जा सकते हैं आप

अगर आपको मेट्रो से जाना है तो आप कश्मीरी गेट चांदनी चौक जैसे मेट्रो स्टेशन से उतरकर बाहर ई-रिक्शा या पैदल भी इस बाजार तक पहुंच सकते हैं. लेकिन एक बात का ध्यान रखें कि संडे बाजार में काफी भीड़ रहती है तो आप जब जाए तो अपने सामान का ध्यान रखें और बच्चों को बाजार ले जाने से बचें. 

बिजनेस करने वालों के पास होने ही चाहिए ये 2 सर्टिफिकेट, जरूरत पर मिलेगा पैसा

About the author सृष्टि

'एबीपी नेटवर्क' में सीनियर कॉपी-एडिटर के तौर पर काम कर रहीं सृष्टि का डिजिटल मीडिया में 4 सालों से अधिक का अनुभव है.बिजनेस, एंटरटेनमेंट, धर्म, लाइफस्टाइल और यात्रा सेक्शन में लेखन, इंटरव्यू और विश्लेषण इनकी विशेषज्ञता है.सीसीएसयू से मास कम्युनिकेशन में स्नातक कर चुकीं सृष्टि ने अपने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स के साथ की थी, जिसके बाद वो 2.5 साल तक टाइम्स नाउ नवभारत का हिस्सा भी रहीं.फाइनेंस के साथ फिल्मी कीड़ा होना न केवल इनका पेशा बल्कि हिस्सा है.
Read More
Published at : 30 Sep 2026 02:23 PM (IST)
Tags :
Business News Delhi Market Trolley Bags
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिजनेस
केंद्रीय कर्मचारियों का खत्म इंतजार! जुलाई 2026 से नया DA, 3 महीने का एरियर भी
केंद्रीय कर्मचारियों का खत्म इंतजार! जुलाई 2026 से नया DA, 3 महीने का एरियर भी
बिजनेस
RBI समेत देश के किन-किन वित्तीय संस्थानों में लागू है 5 डे वर्किंग?
RBI समेत देश के किन-किन वित्तीय संस्थानों में लागू है 5 डे वर्किंग?
बिजनेस
बिजनेस करने वालों के पास होने ही चाहिए ये 2 सर्टिफिकेट, जरूरत पर मिलेगा पैसा
बिजनेस करने वालों के पास होने ही चाहिए ये 2 सर्टिफिकेट, जरूरत पर मिलेगा पैसा
बिजनेस
300 रुपये का एक खीरा, 680 के टमाटर; जानें कहां इतनी महंगी मिल रही सब्जी?
300 रुपये का एक खीरा, 680 के टमाटर; जानें कहां इतनी महंगी मिल रही सब्जी?
Advertisement

वीडियोज

UP Rajya Sabha Election 2027: सपा की तैयारी तेज..दिलचस्प मुकाबला | Akhilesh Yadav | Samajwadi Party
Kathua CISF Camp Firing: CISF कैंप में जवान ने साथियों पर की फायरिंग | Jammu Kashmir | Breaking News
Shehzad Poonawalla: रिएलिटि शो में बड़ा ड्रामा..पीट गए पूनावाला | Rise And Fall 2
जेल के वो 21 दिन...आज खुलेगा राज!
Shehzad Poonawalla के साथ हुई इस घटना की पूरी कहानी क्या है?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
INDIA गठबंधन की बैठक में उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस को सुनाया, 'ये ठीक नहीं की...'
INDIA गठबंधन की बैठक में उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस को सुनाया, 'ये ठीक नहीं की...'
बिहार
'अगर विपक्ष नीतीश कुमार का…', INDIA गठबंधन की बैठक के बीच JDU का बड़ा बयान
'अगर विपक्ष नीतीश कुमार का…', INDIA गठबंधन की बैठक के बीच JDU का बड़ा बयान
विश्व
फ्लाइट हाईजैक की कोशिश? पायलट ने भेजा सिग्नल, आखिर कहां लैंड हुआ विमान?
फ्लाइट हाईजैक की कोशिश? पायलट ने भेजा सिग्नल, आखिर कहां लैंड हुआ विमान?
क्रिकेट
क्या है आकिब नबी की सबसे बड़ी खासियत? कैसे हासिल किया खूंखार गेंदबाज का दर्जा
क्या है आकिब नबी की सबसे बड़ी खासियत? कैसे हासिल किया खूंखार गेंदबाज का दर्जा
बॉलीवुड
14 की उम्र में पिता को खो चुके थे शान, 17 की उम्र में गाया पहला गाना, एक्टिंग में भी आजमाया हाथ
शान ने 17 की उम्र में गाया था पहला गाना, एक्टिंग में भी आजमाया हाथ
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'समाज चाहता है कि मैं और बहनजी...', मायावती को लेकर चंद्रशेखर का बड़ा बयान
'समाज चाहता है कि मैं और बहनजी...', मायावती को लेकर चंद्रशेखर का बड़ा बयान
विश्व
ट्रंप को नाम बदलने की बीमारी, AI से न्यू मैक्सिको तक...अब तक क्या-क्या बदला?
ट्रंप को नाम बदलने की बीमारी, AI से न्यू मैक्सिको तक...अब तक क्या-क्या बदला?
शिक्षा
कौन होता है प्राइवेट यूनिवर्सिटी का मुखिया? कितनी होती है उसकी सैलरी
कौन होता है प्राइवेट यूनिवर्सिटी का मुखिया? कितनी होती है उसकी सैलरी
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget