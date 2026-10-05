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हिंदी न्यूज़बिजनेसदिल्ली में स्कॉच शौकीनों की बल्ले-बल्ले, 300 तक सस्ती होगी शराब

दिल्ली में स्कॉच शौकीनों की बल्ले-बल्ले, 300 तक सस्ती होगी शराब

दिल्ली में भारत-ब्रिटेन व्यापार समझौते से कम कस्टम ड्यूटी का असर स्कॉच की कीमतों पर पड़ सकता है. कुछ लोकप्रिय ब्रिटिश व्हिस्की 200-300 रुपये तक घट सकती हैं, लेकिन ब्रांड के अनुसार कीमतें अलग रहेंगी.

Written By : सृष्टि |  Updated at : 05 Oct 2026 11:37 AM (IST)
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अगर आप दिल्ली में प्रीमियम स्कॉच या ब्रिटेन से आने वाली शराब खरीदते हैं, आपके लिए अच्छी खबर है. राजधानी में कुछ ब्रिटिश स्काच व्हिस्की की कीमतें जल्द कम हो सकती हैं. दिल्‍ली का आबकारी विभाग (Excise Department) भारत-ब्रिटेन व्यापार समझौते के तहत कम हुई कस्टम ड्यूटी का असर शराब की खुदरा कीमतों पर जांच रहा है. प्रक्रिया पूरी होने के बाद अगर प्रस्ताव लागू होता है, तो कुछ लोकप्रिय स्कॉच ब्रांड की कीमत करीब 200 से 300 रुपये यानी 10-15% तक कम हो सकती है.

दरअसल, इसका फायदा दिल्ली के बाजार में मिलने की उम्मीद है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि इसका फायदा ब्रिटिश शराब के हर ब्रांड और हर बोतल पर एक जैसा मिले. कीमत में कमी कितनी होगी, यह शराब के ब्रांड, उसके आयात और भारत में उसकी मैन्युफैक्चरिंग या बॉटलिंग जैसी चीजों पर डिपेंड करेगी.

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ब्रिटिश शराब पर कितना घटा कस्टम ड्यूटी?

भारत और ब्रिटेन के बीच हुए व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते के तहत ब्रिटिश व्हिस्की और जिन पर आयात शुल्क कम किया गया है. यानी ब्रिटिश व्हिस्की और जिन पर कस्टम ड्यूटी को 150% से घटाकर 75% किया गया है. हालांकि, आने वाले समय में इसे चरणबद्ध तरीके से घटाकर 40% तक लाने की प्लानिंग है. 

क्या सभी स्कॉच ब्रांड की कीमत होगी कम?

कस्टम ड्यूटी में कटौती का फायदा सभी शराब ब्रांड को मिले ऐसा जरूरी नहीं है. अधिकारियों के मुताबिक, व्यापार समझौते के तहत शुल्क में राहत पाने के लिए प्रोडक्ट के मूल देश से जुड़े नियम भी लागू होते हैं. यानी सिर्फ किसी ब्रांड का नाम ब्रिटिश होना ही कम शुल्क के लिए काफी नहीं है.

आमतौर पर कुछ शराब पूरी तरह तैयार उत्पाद के रूप में भारत आती हैं, जबकि कुछ ब्रांड की बोतलिंग या मैन्युफैक्चरिंग भारत में होती है. यही वजह है कि अलग-अलग ब्रांड की कीमतों पर कस्टम ड्यूटी में बदलाव का असर भी अलग दिखाई दे सकता है. 

शराब की कीमत में किन चीजों का होता है असर?

  • कस्टम ड्यूटी
  • राज्य सरकार का एक्साइज ड्यूटी
  • अन्य टैक्स
  • रिटेलर का मार्जिन
  • आयात और वितरण से जुड़ी लागत

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About the author सृष्टि

'एबीपी नेटवर्क' में सीनियर कॉपी-एडिटर के तौर पर काम कर रहीं सृष्टि का डिजिटल मीडिया में 4 सालों से अधिक का अनुभव है.बिजनेस, एंटरटेनमेंट, धर्म, लाइफस्टाइल और यात्रा सेक्शन में लेखन, इंटरव्यू और विश्लेषण इनकी विशेषज्ञता है.सीसीएसयू से मास कम्युनिकेशन में स्नातक कर चुकीं सृष्टि ने अपने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स के साथ की थी, जिसके बाद वो 2.5 साल तक टाइम्स नाउ नवभारत का हिस्सा भी रहीं.फाइनेंस के साथ फिल्मी कीड़ा होना न केवल इनका पेशा बल्कि हिस्सा है.
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Published at : 05 Oct 2026 11:16 AM (IST)
Tags :
Scotch Whisky Price Delhi Excise Departmen
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