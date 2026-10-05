दिल्ली में स्कॉच शौकीनों की बल्ले-बल्ले, 300 तक सस्ती होगी शराब

अगर आप दिल्ली में प्रीमियम स्कॉच या ब्रिटेन से आने वाली शराब खरीदते हैं, आपके लिए अच्छी खबर है. राजधानी में कुछ ब्रिटिश स्काच व्हिस्की की कीमतें जल्द कम हो सकती हैं. दिल्‍ली का आबकारी विभाग (Excise Department) भारत-ब्रिटेन व्यापार समझौते के तहत कम हुई कस्टम ड्यूटी का असर शराब की खुदरा कीमतों पर जांच रहा है. प्रक्रिया पूरी होने के बाद अगर प्रस्ताव लागू होता है, तो कुछ लोकप्रिय स्कॉच ब्रांड की कीमत करीब 200 से 300 रुपये यानी 10-15% तक कम हो सकती है.

दरअसल, इसका फायदा दिल्ली के बाजार में मिलने की उम्मीद है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि इसका फायदा ब्रिटिश शराब के हर ब्रांड और हर बोतल पर एक जैसा मिले. कीमत में कमी कितनी होगी, यह शराब के ब्रांड, उसके आयात और भारत में उसकी मैन्युफैक्चरिंग या बॉटलिंग जैसी चीजों पर डिपेंड करेगी.

ब्रिटिश शराब पर कितना घटा कस्टम ड्यूटी?

भारत और ब्रिटेन के बीच हुए व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते के तहत ब्रिटिश व्हिस्की और जिन पर आयात शुल्क कम किया गया है. यानी ब्रिटिश व्हिस्की और जिन पर कस्टम ड्यूटी को 150% से घटाकर 75% किया गया है. हालांकि, आने वाले समय में इसे चरणबद्ध तरीके से घटाकर 40% तक लाने की प्लानिंग है.

क्या सभी स्कॉच ब्रांड की कीमत होगी कम?

कस्टम ड्यूटी में कटौती का फायदा सभी शराब ब्रांड को मिले ऐसा जरूरी नहीं है. अधिकारियों के मुताबिक, व्यापार समझौते के तहत शुल्क में राहत पाने के लिए प्रोडक्ट के मूल देश से जुड़े नियम भी लागू होते हैं. यानी सिर्फ किसी ब्रांड का नाम ब्रिटिश होना ही कम शुल्क के लिए काफी नहीं है.

आमतौर पर कुछ शराब पूरी तरह तैयार उत्पाद के रूप में भारत आती हैं, जबकि कुछ ब्रांड की बोतलिंग या मैन्युफैक्चरिंग भारत में होती है. यही वजह है कि अलग-अलग ब्रांड की कीमतों पर कस्टम ड्यूटी में बदलाव का असर भी अलग दिखाई दे सकता है.

शराब की कीमत में किन चीजों का होता है असर?

कस्टम ड्यूटी

राज्य सरकार का एक्साइज ड्यूटी

अन्य टैक्स

रिटेलर का मार्जिन

आयात और वितरण से जुड़ी लागत

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