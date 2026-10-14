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हिंदी न्यूज़बिजनेसदिल्ली में हर साल कितने करोड़ की बिजली चोरी होती है? चौंका देंगे रिपोर्ट के आंकड़े

दिल्ली में हर साल कितने करोड़ की बिजली चोरी होती है? चौंका देंगे रिपोर्ट के आंकड़े

देश की राजधानी दिल्ली में बिजली चोरी के कई मामले सामने आते हैं. साल 2025-26 की रिपोर्ट में सामने आए आंकड़ों ने तो होश ही उड़ा दिए हैं. इस वित्त वर्ष में कंपनियों को करोड़ों का नुकसान हुआ है.

Written By : प्रतीक्षा राणावत |  Updated at : 14 Oct 2026 03:26 PM (IST)
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दिल्ली में वैसे तो सरकार ने 200 यूनिट बिजली मुफ्त दे रखी है. हालांकि ये सुविधा सरकारी मीटर लगवाने वालों को ही मिलती है. लेकिन बावजूद इसके दिल्ली में लोग सालभर में जमकर बिजली चोरी करते हैं और कंपनियों को करोड़ों का नुकसान उठाना पड़ता है. हाल ही में वित्त वर्ष 2025-26 की एक रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें बताया गया है कि बिजली कंपनियों को कितना नुकसान इस साल में उठाना पड़ रहा है.

दरअसल दिल्ली में बिजली चोरी और बिजली के मीटरों से छेड़छाड़ की वजह से बिजली वितरण कंपनियों को वित्त वर्ष 2025-26 में करीब 383 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है.

कंपनियों ने जारी किए आंकड़े
बिजली कंपनियों BSES और टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड (TPDDL) के आंकड़ों के अनुसार, कुल बिजली का लगभग 6% हिस्सा तकनीकी और व्यावसायिक नुकसान बताया गया है. वित्त वर्ष 2025-26 में BSES राजधानी पावर लिमिटेड (BRPL) में ये नुकसान 6%, BSES यमुना पावर लिमिटेड (BYPL) में 5.83% और TPDDL में 5.41% रहा. इस नुकसान की सबसे बड़ी वजह बिजली चोरी ही बताई गई है.

किस इलाके में हुआ कितना नुकसान?

  • दक्षिण और पश्चिमी दिल्ली BSES के इलाकों में करीब 211 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है.
  • पूर्वी और मध्य दिल्ली के इलाकों में लगभग 136 करोड़ रुपये का नुकसान सामने आया है.
  • उत्तर और उत्तर-पश्चिमी दिल्ली के टाटा पावर के इलाकों में करीब 36 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है.

पहले के मुकाबले आई है कमी
दिल्ली में साल 2002 में बिजली वितरण का काम निजी कंपनियों को सौंपा गया था. उस समय बिजली वितरण में होने वाला नुकसान BSES के इलाकों में करीब 55% और टाटा पावर के इलाकों में 53% था. अब ये घटकर लगभग 5 से 6% रह गया है.

हालांकि नुकसान में काफी कमी आई है, लेकिन कुछ इलाकों में बिजली चोरी अब भी बड़ी समस्या बनी हुई है. इसे रोकने के लिए बिजली कंपनियां दिल्ली सरकार और पुलिस की मदद से कार्रवाई तेज कर रही हैं.

ये भी पढ़ें: ऑनलाइन घोटालों पर चौंकाने वाली रिपोर्ट, 67% लोगों को वापस नहीं मिलता एक भी रुपया

About the author प्रतीक्षा राणावत

प्रतीक्षा राणावत एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में करीब 12 वर्षों का अनुभव है. इन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मल्टीमीडिया (B.Sc - Multimedia) में ग्रेजुएशन किया है और इसके बाद जन संचार (Mass Communication) में पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है. अपने करियर की शुरुआत इन्होंने न्यूज़ एंकर के रूप में की, लेकिन समय के साथ लेखन में भी अपनी मजबूत पहचान बनाई. वर्तमान में प्रतीक्षा बिजनेस से जुड़े विषयों के लिए लेखन करती हैं. इसके साथ- साथ ही इन्हें ट्रैवलिंग, नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना और किताबें पढ़ने का भी शौक है.
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Published at : 14 Oct 2026 03:26 PM (IST)
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Electricity Power Theft
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