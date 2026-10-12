'दिल्ली में अब कोई बाजार बंद नहीं होगा, चाहे कुछ भी हो', व्यापारियों का बड़ा ऐलान

दिल्ली और देश में व्यापारियों और उद्यमियों के शीर्ष संगठन चैंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री (CTI) ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को पत्र लिखकर मांग की है कि दिल्ली के बाजारों और दुकानदारों को पूरी सुरक्षा प्रदान की जाए. उन्होंने साफ कहा है कि दिवाली तक किसी भी धरने-प्रदर्शन के कारण बाजार बंद नहीं किए जाएंगे.

CTI चेयरमैन बृजेश गोयल ने बताया कि 10 अक्टूबर को धरने-प्रदर्शन के दौरान कुछ बाजारों और दुकानों को बंद करने को लेकर स्थानीय प्रशासन द्वारा व्यापारियों को हिदायत दी गई थी, कई जगहों पर पुलिस और प्रशासन ने व्यापारियों पर बाजार बंद करने का दबाव बनाया, जिसके कारण व्यापारियों को मजबूरी में दुकानें बंद करनी पड़ीं और 2000 करोड़ का व्यापार ठप्प हो गया.

CTI ने दिल्ली पुलिस से क्या मांग की?

चैंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री (CTI) ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को पत्र लिखकर बाजारों की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की मांग की है. संगठन चाहता है कि व्यापारी बिना किसी डर के अपना कारोबार कर सकें.

स्थानीय प्रशासन व्यापारियों और दुकानदारों पर बाजार बंद करने का दबाव न डाले.

दिल्ली पुलिस सभी बाजारों और दुकानदारों को पूरी सुरक्षा प्रदान करे.

व्यापारियों को निर्भय होकर अपनी दुकानें खोलने दी जाएं.

दिवाली तक बाजार बंद नहीं करने का फैसला

CTI महासचिव रमेश आहूजा और उपाध्यक्ष राहुल अदलखा ने बताया कि दिल्ली में फेस्टिवल सीजन नवरात्रि और रामलीलाएं शुरू हो गई है. दिवाली तक का समय हमारे व्यापारियों के लिए साल भर की कमाई का समय है. ऐसे में बाजार बंद होने से दुकानदारों को आर्थिक नुकसान उठाना पद सकता है.

संगठन के पदाधिकारियों के मुताबिक, 10 अक्टूबर को प्रशासन के कहने पर बाजार बंद हुए, अब हम बाजार बंद नहीं करेंगे. हालांकि, अब व्यापारी अपनी दुकानें खुली रखेंगे. CTI ने कहा है कि व्यापारी दिल्ली पुलिस के साथ सहयोग करने को तैयार हैं, लेकिन दिवाली तक अब किसी भी धरने-प्रदर्शन के कारण बाजार बंद नहीं होंगे. अब दिल्ली पुलिस की जिम्मेदारी है कि वो बाजारों को सुरक्षा दे.

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