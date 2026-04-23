हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेसबंगाल चुनाव: 6 गुना महंगी हुई टिकट, दिल्ली से कोलकाता का किराया ₹30000 के पार

बंगाल चुनाव: 6 गुना महंगी हुई टिकट, दिल्ली से कोलकाता का किराया ₹30000 के पार

Kolkata Flight Ticket: पश्चिम बंगाल चुनाव 2026 के चलते दिल्ली-कोलकाता फ्लाइट टिकट के दाम में भारी उछाल आया है. बढ़ती डिमांड के कारण किराया 30 हजार रुपये तक पहुंच गया है.

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: सुगम सिंह | Updated at : 23 Apr 2026 09:08 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • पश्चिम बंगाल चुनाव के कारण दिल्ली-कोलकाता फ्लाइट टिकट महंगे हुए।
  • चुनावों में वोट डालने के लिए दिल्ली से लोग लौट रहे।
  • 23 अप्रैल को टिकट 32,000 तो 24 अप्रैल को 13,000-24,000 रुपये।
  • 29 अप्रैल के दूसरे चरण की वोटिंग से पहले भी किराया ज्यादा।

Delhi to Kolkata Flight Price Surge: जैसे-जैसे पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 नजदीक आ रहा हैं, दिल्ली से कोलकाता जाने वाली फ्लाइट्स के किराए में तेजी देखी जा रही है. इसकी वजह यह है कि दिल्ली में रहने वाले कई लोग वोट डालने के लिए अपने शहर लौट रहे हैं. जिससे टिकट की मांग अचानक बढ़ गई है. ऐसे में जो लोग आखिरी समय में टिकट बुक कर रहे हैं, उन्हें ज्यादा पैसे चुकाने पड़ रहे हैं.

चुनाव की बात करें तो Election Commission of India 294 सीटों वाली विधानसभा के लिए दो मुख्य चरणों में मतदान करा रहा हैं. वोटिंग 23 अप्रैल और 29 अप्रैल को होगी. जबकि नतीजे 4 मई 2026 को घोषित किए जाएंगे.

क्यों बढ़ गए फ्लाइट टिकट के दाम?

दिल्ली से कोलकाता की फ्लाइट्स कीमतों में इस बढ़ोतरी की सबसे बड़ी वजह अचानक बढ़ी डिमांड है. आमतौर पर इस रूट के लिए 5000 से 7000 रुपये के बीच किराया लगता है. 

चुनाव के चलते बड़ी संख्या में लोग अपने शहर लौट रहे हैं. ऐसे में एयरलाइंस कंपनियां डिमांड के हिसाब से किराया बढ़ा देती हैं. इसी वजह से टिकट आम दिनों के मुकाबले ज्यादा महंगे हो गए हैं.
 
आज का फ्लाइट किराया 

दिल्ली से कोलकाता जाने वाली फ्लाइट्स के किराए में जोरदार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है. आज यानी 23 अप्रैल को नॉन-स्टॉप फ्लाइट की टिकट करीब 32,000 रुपये तक पहुंच गई है.  वहीं कुछ अन्य उड़ानों के लिए किराया 36,000 रुपये तक पहुंच गया है. कुल मिलाकर, इस समय टिकट की कीमतें काफी ज्यादा बनी हुई हैं, जिससे यात्रियों की जेब पर असर पड़ रहा है.

24 अप्रैल का किराया

चुनाव की शुरुआत वाले दिन से ही फ्लाइट्स का किराया काफी बढ़ गया है. 24 अप्रैल को टिकट की कीमतें करीब 13,000 से 24,000 रुपये के बीच बनी हुई हैं. जबकि कुछ नॉन-स्टॉप फ्लाइट्स के लिए किराया 32,000 रुपये तक पहुंच रहा है. कुल मिलाकर, मांग ज्यादा होने की वजह से कीमतें अभी भी काफी ऊपर ही बनी हुई हैं.

अगले हफ्ते भी बढ़ी हुई है कीमतें

पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण की वोटिंग 29 अप्रैल को होने वाली है, इसलिए उससे ठीक पहले 28 अप्रैल के लिए भी फ्लाइट टिकट सस्ते नहीं मिल रहे हैं. इस दिन दिल्ली से कोलकाता जाने का किराया करीब 15,000 रुपये तक पहुंच गया है. जबकि कुछ फ्लाइट्स में यह 13,000 रुपये के आसपास बनी हुई है. 

यह भी पढ़ें:

निवेशकों के लिए मौका, ब्रोकरेज हाउस ने दी खरीदारी की सलाह; इन शेयरों में आ सकती है 31% तक की तेजी

Published at : 23 Apr 2026 09:06 AM (IST)
Tags :
Business News Flight Fare Delhi-Kolkata ELECTION
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिजनेस
होर्मुज संकट से भारत को मिला सबक, अनिल अग्रवाल बोले- 'अब ऊर्जा में आत्मनिर्भर बनने का है सही वक्त'
होर्मुज संकट से भारत को मिला सबक, अनिल अग्रवाल बोले- 'अब ऊर्जा में आत्मनिर्भर बनने का है सही वक्त'
बिजनेस
Gold Silver Price: शादी सीजन से पहले निवेशकों को मिल गया मौका, सोने-चांदी के दाम गिरे; जानिए आज का ताजा रेट
शादी सीजन से पहले निवेशकों को मिल गया मौका, सोने-चांदी के दाम गिरे; जानिए आज का ताजा रेट
बिजनेस
Stock Market 23 April: शेयर बाजार लहूलुहान, सेंसेक्स 640 अंक टूटा; निफ्टी भी टमाटर की तरह लाल
शेयर बाजार लहूलुहान, सेंसेक्स 640 अंक टूटा; निफ्टी भी टमाटर की तरह लाल
बिजनेस
दिल्ली में दोपहर 12 से 3 बजे तक बंद होगी डिलीवरी? भीषण गर्मी के बीच गिग वर्कर्स ने कर दी ये बड़ी मांग
दिल्ली में दोपहर 12 से 3 बजे तक बंद होगी डिलीवरी? भीषण गर्मी के बीच गिग वर्कर्स ने कर दी ये बड़ी मांग
Advertisement

वीडियोज

Sandeep Chaudhary: चुनाव आयोग के 'AI' ने कैसे छीना बंगाल का वोट? | Bengal Election 26 | Seedha Sawal
Pahalgam Attack Anniversary: पहलगाम हमले की बरसी पर पर्यटकों की घाटी पर सैलाब | Kashmir Terror
Chitra Tripathi: सीजफायर के पीछे ट्रंप की क्या है रणनीति? | Janhit | Iran US Ceasefire | Hormuz
Pratima Mishra: 'झालमुड़ी' के बाद चर्चा में 'माछ-भात'! | Bharat Ki Baat | PM Modi | Anurag Thakur
Pratima Mishra: क्या ट्रंप का 'माइंड गेम' उन पर ही उल्टा पड़ा? | Bharat Ki Baat | America
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
चुनाव 2026
बंगाल ने शुरुआती घंटों में ही सुनाया बड़ा फैसला, तमिलनाडु से ज्यादा वोटिंग, जानें 9 बजे तक आंकड़ा कितना?
बंगाल ने शुरुआती घंटों में ही सुनाया बड़ा फैसला, तमिलनाडु से ज्यादा वोटिंग, जानें 9 बजे तक आंकड़ा कितना?
दिल्ली NCR
Delhi Weather: दिल्ली में लू का वार, आज भी नहीं मिलेगी राजधानी को गर्मी से राहत, येलो अलर्ट जारी
दिल्ली में लू का वार, आज भी नहीं मिलेगी राजधानी को गर्मी से राहत, येलो अलर्ट जारी
इंडिया
यूपी: मिर्जापुर में ट्रक-बोलेरो की टक्कर में 11 लोगों की मौत, PM मोदी ने किया मुआवजे का ऐलान
यूपी: मिर्जापुर में ट्रक-बोलेरो की टक्कर में 11 लोगों की मौत, PM मोदी ने किया मुआवजे का ऐलान
आईपीएल 2026
Rishabh Pant Statement: क्यों हार गई लखनऊ सुपर जायंट्स? ऋषभ पंत के बयान में झलका दर्द, जानें किसको बताया जिम्मेदार
क्यों हार गई लखनऊ सुपर जायंट्स? ऋषभ पंत के बयान में झलका दर्द, जानें किसको बताया जिम्मेदार
बॉलीवुड
अमिताभ बच्चन आधी रात को करते हैं फोन, दिव्या दत्ता का खुलासा, बोलीं- 'वे हमेशा ठीक रात 12 बजे...'
अमिताभ बच्चन आधी रात को करते हैं फोन, दिव्या दत्ता का खुलासा, बोलीं- 'वे रात 12 बजे...'
विश्व
Iran War: होर्मुज में नाकेबंदी के बीच डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा एक्शन, आर्मी चीफ के बाद अब नेवी चीफ को किया बर्खास्त
होर्मुज में नाकेबंदी के बीच ट्रंप का बड़ा एक्शन, आर्मी चीफ के बाद अब नेवी चीफ को किया बर्खास्त
टेक्नोलॉजी
WhatsApp Web पर चैट को बनाएं सेफ! ये है App Lock सेट करने का तरीका, जानें स्टेप-बाय-स्टेप गाइड
WhatsApp Web पर चैट को बनाएं सेफ! ये है App Lock सेट करने का तरीका, जानें स्टेप-बाय-स्टेप गाइड
जनरल नॉलेज
झालमुड़ी नहीं ये है बंगाल का सबसे फेमस स्ट्रीट फूड, भारत नहीं विदेश से है नाता
झालमुड़ी नहीं ये है बंगाल का सबसे फेमस स्ट्रीट फूड, भारत नहीं विदेश से है नाता
ENT LIVE
राजा हरिश्चंद्र’ (1913): क्यों भारत की पहली फिल्म में पुरुष बने महिलाएं?
राजा हरिश्चंद्र’ (1913): क्यों भारत की पहली फिल्म में पुरुष बने महिलाएं?
ENT LIVE
The Kapil Sharma Show के बाद Acting से दूर हुईं Archana Puran Singh, खुद किया खुलासा
The Kapil Sharma Show के बाद Acting से दूर हुईं Archana Puran Singh, खुद किया खुलासा
ENT LIVE
Lee Cronin’s The Mummy Review: डर और खून का भयानक Combination, थियेटर में लगेगा Horror का तड़का
Lee Cronin’s The Mummy Review: डर और खून का भयानक Combination, थियेटर में लगेगा Horror का तड़का
ENT LIVE
Raja Shivaji Trailer Review | Chhatrapati Shivaji Maharaj की कहानी Emotions, Power & Legacy
Raja Shivaji Trailer Review | Chhatrapati Shivaji Maharaj की कहानी Emotions, Power & Legacy
ENT LIVE
Deepika Padukone-Ranveer Singh के घर फिर गूंजेगी किलकारी, दूसरी बार बनने जा रहे हैं Parents
Deepika Padukone-Ranveer Singh के घर फिर गूंजेगी किलकारी, दूसरी बार बनने जा रहे हैं Parents
Embed widget