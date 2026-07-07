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हिंदी न्यूज़बिजनेसAnti Women Skew: दिल्ली की कंपनियों में औरतों संग भेदभाव? हर 10 में से 9 कर्मचारी हैं मर्द, रिपोर्ट ने बताई कड़वी सच्चाई

Anti Women Skew: दिल्ली की कंपनियों में औरतों संग भेदभाव? हर 10 में से 9 कर्मचारी हैं मर्द, रिपोर्ट ने बताई कड़वी सच्चाई

Anti Women Skew: दिल्ली की कई छोटी- बड़ी कंपनियों में महिलाओं की अपेक्षा पुरुष कर्मचारियों की संख्या ज्यादा है. ये खुलासा हाल ही में आई एक सर्वे रिपोर्ट में हुआ है. आइये बताते हैं पूरी रिपोर्ट.

Written By : प्रतीक्षा राणावत |  Updated at : 07 Jul 2026 08:11 PM (IST)
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Anti Women Skew: दुनियाभर में महिला संरक्षण और महिलाओं को समान अधिकार देने वाली बातें तो कई बार हमने सुनी हैं. लेकिन जब कोई रिपोर्ट या डाटा देखते हैं तो जमीनी हकीकत के बारे में पता चलता है. जैसे हाल ही में आई एक रिपोर्ट से पता चला है कि दिल्ली के ऑफिसों में महिला कर्मचारियों की अपेक्षा पुरुष कर्मचारियों की संख्या ज्यादा है.

क्या कहती है रिपोर्ट
दरअसल हाल ही में नेशनल स्टेटिक्स ऑफिस (NSO) की एक रिपोर्ट सामने आई है. इस रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली के छोटे कारोबार अच्छी कमाई कर रहे हैं, लेकिन इन कारोबारों में महिलाओं की भागीदारी अभी भी बहुत कम है. रिपोर्ट में बताया गया है कि दिल्ली के ऐसे छोटे कारोबार, जो कंपनी के रूप में रजिस्टर्ड नहीं हैं, उनमें काम करने वाले लोगों में सिर्फ 13.5% ही महिलाएं हैं. जिसका मतलब है कि हर 10 कर्मचारियों में लगभग 9 पुरुष और सिर्फ 1 महिला है.

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ये जानकारी 'अर्बन अनइनकॉर्पोरेटेड एंटरप्राइजेस लैंडस्केप: ASUSE 2025- इनसाइट्स फ्रॉम मिलियन प्लस सिटीज की रिपोर्ट में दी गई है. इस रिपोर्ट में 10 लाख से भी ज्यादा आबादी वाले 46 शहरों के छोटे दुकानदारों, व्यापारियों, मरम्मत की दुकानों, छोटे निर्माताओं और काम करने वाले कारोबारों का अध्ययन किया गया. इसमें बड़ी कंपनियों, सरकारी संस्थानों और बड़े कारखानों को शामिल नहीं किया गया.

महिलाओं के पास नहीं है मालिकाना हक भी
रिपोर्ट के मुताबिक, दिल्ली में ऐसे करीब 5.92 लाख छोटे कारोबार हैं, जिनमें लगभग 13.94 लाख लोग काम करते हैं. वहीं पूरे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCT) में इनकी संख्या 10.34 लाख कारोबार और 22.31 लाख तक है. वहीं बात करें कारोबार के मालिक बनने की तो इस मामले में भी महिलाओं की संख्या कम है. दिल्ली में सिर्फ 16.2% छोटे कारोबार महिलाओं के नाम पर हैं, जबकि 80% से ज्यादा कारोबार के मालिक पुरुष हैं.

हालांकि, NSO ने इस रिपोर्ट के बारे में ये भी कहा है कि ये आंकड़े सैम्पल सर्वे के आधार पर जारी किए गए हैं, ऐसे में इन्हें अनुमान के तौर पर ही देखा जाना चाहिए.

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About the author प्रतीक्षा राणावत

प्रतीक्षा राणावत एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में करीब 12 वर्षों का अनुभव है. इन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मल्टीमीडिया (B.Sc - Multimedia) में ग्रेजुएशन किया है और इसके बाद जन संचार (Mass Communication) में पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है. अपने करियर की शुरुआत इन्होंने न्यूज़ एंकर के रूप में की, लेकिन समय के साथ लेखन में भी अपनी मजबूत पहचान बनाई. वर्तमान में प्रतीक्षा बिजनेस और यूटिलिटी विषयों के लिए लेखन करती हैं. इसके अलावा इन्होंने लंबे समय तक एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल जैसे विषयों पर भी लिखा है. लिखने के साथ- साथ ही इन्हें ट्रैवलिंग, नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना और किताबें पढ़ने का भी शौक है
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Published at : 07 Jul 2026 08:11 PM (IST)
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